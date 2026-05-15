Samsung Electronics: Προ των πυλών απεργία – Πώς επιδρά η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 15.05.2026, 22:46
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η επικείμενη 18ήμερη απεργία στον νοτιοκορεατικό κολοσσό ημιαγωγών Samsung, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχίες στην κυβέρνηση, έχει ανησυχήσει τους ξένους επενδυτές και απειλεί τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, εξαρτάται από ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιος πρέπει να μοιραστεί τα οφέλη της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης;

Περισσότεροι από 45.000 εργαζόμενοι απειλούν να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία του ομίλου από τις 21 Μαΐου, μειώνοντας την παραγωγή τσιπ μνήμης που αποτελούν κρίσιμα εξαρτήματα σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, smartphone και φορητούς υπολογιστές, καθώς η Samsung και το συνδικάτο εργαζομένων της αγωνίζονται να βρουν συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων.

Η Samsung Electronics , η οποία αποκόμισε τεράστια κέρδη από την παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης, προσφέρθηκε να καταβάλει γενναιόδωρα μπόνους στο προσωπικό της. Ωστόσο, σκοπεύει να δώσει στους 27.000 υπαλλήλους του τμήματος τσιπ μνήμης τουλάχιστον έξι φορές περισσότερα από ό,τι στους υπόλοιπους εργαζομένους των τμημάτων σχεδιασμού και κατασκευής τσιπ λογικής.

Το συνδικάτο της υποστηρίζει ότι οι άλλοι 23.000 εργαζόμενοι της εταιρείας – υπεύθυνοι για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Tesla και την Nvidia – οι οποίοι συχνά εργάζονται στα ίδια κτίρια με τους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τη μνήμη, δεν πρέπει να μείνουν πίσω, παρά το γεγονός ότι υπέστησαν ζημίες δισεκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια, καθώς η δραστηριότητα της εταιρείας παραγωγής τσιπ βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

Το Reuters εξέτασε εκατοντάδες σελίδες πρακτικών που αφορούσαν τις εσωτερικές διαπραγματεύσεις της Samsung για τους μισθούς και μίλησε με περισσότερους από 10 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Αναφέρθηκαν σε βαθιές διαιρέσεις, περιέγραψαν αποχωρήσεις εργαζομένων και αποκάλυψαν πώς αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί – και να απειλήσει – τον ασυνήθιστο στόχο της Samsung να γίνει η μοναδική εταιρεία ημιαγωγών στον κόσμο που προσφέρει μια «one-stop» λύση που καλύπτει διαφορετικούς τύπους τσιπ και υπηρεσιών, σε αντίθεση με πιο εξειδικευμένους ανταγωνιστές όπως η Micron ή η TSMC.

Οι εσωτερικές συζητήσεις που δείχνουν τριβές μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας και αποχωρήσεις υπαλλήλων δεν έχουν αναφερθεί ποτέ στο παρελθόν.

Φόβοι για τα λειτουργικά κέρδη

Η JPMorgan εκτίμησε ότι η απεργία θα μπορούσε να επηρεάσει τα λειτουργικά κέρδη της Samsung κατά 21 έως 31 τρισεκατομμύρια γουόν (14,08 έως 20,79 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι απώλειες πωλήσεων θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν.

Το Τμήμα Λύσεων Συσκευών της Samsung περιλαμβάνει τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς – μνήμες, LSI συστημάτων και κατασκευή μικροεπεξεργαστών – και η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε τεράστια ανισότητα στην κερδοφορία αυτών των τομέων. Η Samsung είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης παγκοσμίως σε όρους πωλήσεων, αλλά παράγει επίσης τηλεοράσεις και smartphone.

Τα προβλήματα είναι «εν μέρει αποτέλεσμα των δικών της ενεργειών», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Namuh Rhee, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yonsei και πρόεδρος μιας κορεατικής ομάδας εταιρικής διακυβέρνησης.

Ανέφερε ότι η κίνηση της Samsung να συγκεντρώσει διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιούργησε μια πολύπλοκη επιχειρηματική δομή που έχει ως αποτέλεσμα μια υποτίμηση της αξίας της εταιρείας, ενώ προκαλεί συγκρούσεις συμφερόντων και περιορίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. «Η Samsung πρέπει να επιτρέψει στα εργοστάσια παραγωγής να γίνουν αυτοδύναμα.»

Απειλή απώλειας ταλέντων στη Samsung Electronics

Η δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων της Samsung αυξήθηκε πέρυσι, αφού η ανταγωνίστρια SK Hynix κατάργησε το ανώτατο όριο αμοιβών για 10 χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα μπόνους να είναι πάνω από τρεις φορές υψηλότερα από αυτά που προσφέρονταν στους εργαζόμενους της Samsung, γεγονός που αργότερα οδήγησε ορισμένους να εγκαταλείψουν την εταιρεία.

Τον Μάρτιο, η Samsung πρότεινε οι εργαζόμενοι στον τομέα των τσιπ μνήμης να λάβουν μπόνους που θα ξεπερνούσαν αυτά των υπαλλήλων της SK Hynix, ή το 607% του ετήσιου μισθού τους, σύμφωνα με τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς. Οι επιχειρήσεις τσιπ μνήμης και logic chips της εταιρείας λάμβαναν παλαιότερα το ίδιο πρόγραμμα μπόνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα, οι εργαζόμενοι σε άλλους τομείς της εταιρείας που ασχολούνται κυρίως με τα λογικά τσιπ, όπως τα «base die» που αποτελούν βασικά εξαρτήματα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, θα λάβουν μπόνους από 50% έως 100%.

Στελέχη του συνδικάτου υποστήριξαν ότι η μεγάλη διαφορά στα μπόνους θα ωθούσε τους υπαλλήλους των logic chips να αποχωρήσουν προς την μονάδα μνήμης ή προς άλλες εταιρείες, παραλύοντας την εταιρεία, αφού ο πρόεδρος της Samsung, Jay Y. Lee, δήλωσε ότι θέλει να είναι ο «σαφής Νο 1» στην αγορά τσιπ λογικής έως το 2030.

«Αν το τμήμα μνήμης λάβει 500 εκατομμύρια γουόν, ενώ το τμήμα χυτηρίου λάβει μόνο 80 εκατομμύρια γουόν, τι κίνητρο θα έχουν αυτοί οι υπάλληλοι να συνεχίσουν να εργάζονται;» ‌δήλωσε ο ηγέτης του συνδικάτου Choi ⁠Seung-ho κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Ορισμένοι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η μαζική αποχώρηση είχε ήδη ξεκινήσει. Ένας εργαζόμενος που αυτοπροσδιορίστηκε με το επώνυμό του, Lee, μηχανικός χυτηρίου στο Pyeongtaek, δήλωσε ότι η ομάδα του έχει συρρικνωθεί δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ορισμένοι από τους συναδέλφους του μετακινήθηκαν στο τμήμα μνήμης της Samsung και στην SK Hynix.

Δύο άλλοι υπάλληλοι που δεν θέλησαν να κατονομαστεί το όνομά τους ανέφεραν ότι πολλοί από τους συναδέλφους τους υποβάλλουν επί του παρόντος αιτήσεις για θέσεις εργασίας στην SK Hynix και σε άλλες εταιρείες. Η SK Hynix δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Τα αιτήματα του συνδικάτου περιλαμβάνουν την κατάργηση από τη Samsung του ανώτατου ορίου μπόνους στο 50% των ετήσιων μισθών και τη διάθεση του 15% των ετήσιων λειτουργικών κερδών σε ένα κοινό ταμείο μπόνους που θα διανέμεται στους εργαζομένους.

Οι διαπραγματευτές της Samsung υποστηρίζουν ότι τα μπόνους απόδοσης πρέπει να καταβάλλονται ανάλογα με την αξία.

Σε δήλωσή της, η Samsung ανέφερε ότι «ο τομέας των logic chips είναι ένας στρατηγικά σημαντικός τομέας στον οποίο επενδύουμε συνεχώς, καθοδηγούμενοι από το μακροπρόθεσμο όραμά μας».

«Η Samsung Electronics θα προσφέρει στους υπαλλήλους της την καλύτερη αμοιβή στον κλάδο» με την τελευταία πρόταση, ανέφερε.
Η Samsung ανέφερε επίσης ότι, σε περίπτωση που η απεργία προχωρήσει, η αδυναμία παράδοσης στους πελάτες θα είχε ως αποτέλεσμα «την πλήρη απώλεια εμπιστοσύνης».

Aλυσιδωτή αντίδραση

Η ανώτατη διοίκηση της Samsung, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και οι επενδυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ενδεχόμενη απεργία θα μπορούσε να απειλήσει τη Samsung και να επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία.

Σε εσωτερικό σημείωμα που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος της Samsung ανέφερε ότι, πέρα από τις διαταραχές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μια απεργία θα μπορούσε να προκαλέσει εκροές κεφαλαίων, πτώση των φορολογικών εσόδων και αποδυνάμωση του γουόν.

Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κορέα δήλωσε ότι η εργασιακή αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη στην φήμη της Κορέας ως αξιόπιστου εταίρου στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού.

Αναλυτές ανέφεραν ότι άλλες εταιρείες παρακολουθούσαν τη διαμάχη ως πιθανό βαρόμετρο για τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

Ο Lee, ερευνητής στον τομέα των μικροτσίπ εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης περίπου 40.000 εργαζομένων στα τέλη Απριλίου ότι πολλοί από τους συναδέλφους του είχαν φύγει για άλλες εταιρείες και ότι ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για εργασία στη Micron.

Πήγα στη συγκέντρωση επειδή είμαι εξοργισμένος», είπε. «Δεν μπορώ απλά να κάθομαι στο γραφείο και να δουλεύω». «Δεν νιώθω πλέον υπερηφάνεια για τη Samsung».

