Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικά αξιολογεί τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 της Εθνικής Τράπεζας η Citi, κάνοντας λόγο για ένα «καλό ξεκίνημα της χρονιάς», καθώς η κερδοφορία ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς, με βασικούς μοχλούς τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές, τα αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, τα καθαρά κέρδη της Εθνικής προ έκτακτων στοιχείων διαμορφώθηκαν στα 344 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση αλλά αυξημένα κατά 23% σε τριμηνιαία βάση.

Το αποτέλεσμα ήταν κατά 17% υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση της αγοράς και κατά 15% υψηλότερο από τις προβλέψεις της Citi.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, ανήλθε στο 16,9%.

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, στα 272 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από το κόστος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ύψους 60 εκατ. ευρώ. Σε αυτή τη βάση, τα κέρδη υποχώρησαν κατά 10% σε ετήσια βάση και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, με το ROTE να διαμορφώνεται στο 13,4%.

Ισχυρή επίδοση σε έσοδα από συναλλαγές και τόκους

Η Citi επισημαίνει ότι τα προ προβλέψεων λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν κατά 9% τις εκτιμήσεις της αγοράς, κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων στα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες, καθώς και στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν στα 61 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν μόλις κατά 1% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν 1% υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και των προμηθειών που σχετίζονται με χορηγήσεις δανείων.

Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση υποχώρησαν κατά 14%, μετά την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του τέταρτου τριμήνου του 2025, ενώ διαμορφώθηκαν 3% χαμηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, αλλά μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κινούμενα σε γενικές γραμμές εντός των προσδοκιών.

Σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Η Citi χαρακτηρίζει «ήπιες» τις τάσεις στην ποιότητα ενεργητικού, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ουσιαστική εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά το πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης NPE παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων βελτιώθηκε στο 107% από 105,6% στο τέλος του 2025.

Το κόστος κινδύνου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στις 39 μονάδες βάσης.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση

Η Citi επισημαίνει ότι τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου κατέγραψαν αύξηση 12% σε ετήσια βάση, με αιχμή τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 16%.

Τα δάνεια λιανικής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση.

Συνεργασία με Allianz στις ασφαλίσεις

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Citi και στη συμφωνία bancassurance με την Allianz. Όπως σημειώνει, η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας για την απόκτηση ποσοστού 30% στην ελληνική ασφαλιστική δραστηριότητα της Allianz, ενώ παράλληλα προχωρά σε αποκλειστική συμφωνία διανομής ασφαλιστικών προϊόντων διάρκειας 10 ετών.

Η Citi εκτιμά ότι η συναλλαγή θα έχει επίπτωση περίπου 20 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της τράπεζας.