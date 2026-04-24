Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να φιλοξενήσει τους ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου «στο εγγύς μέλλον», μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες στον Λίβανο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν δέχεται καμία πίεση να τερματίσει τον πόλεμό του με το Ιράν, αν και ο χρόνος είναι περιορισμένος για την Τεχεράνη. «Έχω όλο τον χρόνο στον κόσμο, αλλά το Ιράν όχι – Ο χρόνος τρέχει!» έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο έφτασε στη Μέση Ανατολή. Το USS George HW Bush ενώθηκε με το USS Gerald R Ford και το USS Abraham Lincoln σε μια μαζική συγκέντρωση ναυτικής ισχύος πυρός.

