Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μαζική κλοπή AI από κινεζικές εταιρείες

Θα συνεργαστεί στενότερα με αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε ο Λευκός Οίκος, για την καταπολέμηση των «εκστρατειών βιομηχανικής κλίμακας» από ξένους παράγοντες που έχουν ως στόχο να κλέψουν την πρόοδο της τεχνολογίας.

Ο Μάικλ Κράτσιος, Διευθυντής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής, έγραψε σε εσωτερικό υπόμνημα, που είδαν οι Financial Times, ότι η κυβέρνηση είχε νέες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι «ξένες οντότητες, με έδρα κυρίως την Κίνα», εκμεταλλεύονταν αμερικανικές εταιρείες.

Μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «απόσταξη», τέτοιες εταιρείες ουσιαστικά αντιγράφουν τεχνολογία ΑΙ που αναπτύχθηκε από αμερικανικές εταιρείες, είπε.

Ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας της Κίνας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η ανάπτυξή της ήταν «αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας».

Στο υπόμνημα, ο Κράτσιος ανέφερε ότι ο στόχος ήταν να «υπονομευθεί συστηματικά η αμερικανική έρευνα και ανάπτυξη και να αποκτηθεί πρόσβαση σε ιδιόκτητες πληροφορίες».

Τι θα κάνει ο Λευκός Οίκος

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί και να σταματήσει η «κακόβουλη εκμετάλλευση», είπε ότι ο Λευκός Οίκος θα κάνει τέσσερα πράγματα:

θα μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες με αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με «τις τακτικές που χρησιμοποιούνται και τους εμπλεκόμενους φορείς» σε εκστρατείες απόσταξης

θα εργαστεί για «καλύτερο συντονισμό» με τις εταιρείες για την καταπολέμηση των επιθέσεων

θα αναπτύξει ένα σύνολο «βέλτιστων πρακτικών για τον εντοπισμό, τον μετριασμό και την αποκατάστασή» τους

«θα διερευνήσει» πώς ο Λευκός Οίκος μπορεί να θεωρήσει τους ξένους φορείς υπεύθυνους για τέτοια απόσταξη

Το υπόμνημα δεν περιέγραφε λεπτομερώς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κατά ξένων οντοτήτων που διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούν απόσταξη τεχνολογίας αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας της Κίνας στην Ουάσιγκτον εξέφρασε στους FT την ανησυχία του για την «αδικαιολόγητη καταστολή των κινεζικών εταιρειών από τις ΗΠΑ» σε απάντηση στο υπόμνημα

«Η Κίνα δεν είναι μόνο το εργοστάσιο του κόσμου, αλλά γίνεται και το εργαστήριο καινοτομίας του κόσμου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Η ανάπτυξη της Κίνας είναι αποτέλεσμα της δικής της αφοσίωσης και προσπάθειας, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας που προσφέρει αμοιβαία οφέλη».

Τι είναι οι εκστρατείες απόσταξης που στοχεύουν την τεχνητή νοημοσύνη

Οι εκστρατείες απόσταξης διεξάγονται από εταιρείες που συνήθως διαχειρίζονται πολλές χιλιάδες ατομικούς λογαριασμούς για ένα δεδομένο chatbot ή εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους να εμφανίζονται ως κανονικοί χρήστες.

Αυτοί οι λογαριασμοί στη συνέχεια αναλαμβάνουν πιο συντονισμένες προσπάθειες για αποκαλύψουν με κάποιο τρόπο πληροφορίες σχετικά με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υποτίθεται δεν ότι δημοσιοποιούνται, οι οποίες αποθηκεύονται και εφαρμόζονται στη δική τους δημιουργία και εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

«Καθώς οι μέθοδοι ανίχνευσης και μετριασμού της απόσταξης σε βιομηχανική κλίμακα γίνονται πιο εξελιγμένες, οι ξένες οντότητες που χτίζουν την τεχνητή νοημοσύνη τους σε τόσο εύθραυστα θεμέλια θα πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν», δήλωσε ο Κράτσιος.

Ενώ ο Κράτσιος δεν κατονόμασε καμία ξένη οντότητα, κορυφαίες εταιρείες στην τεχνητή νοημοσύνη όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν δηλώσει ότι ασχολούνται με τέτοια δραστηριότητα απόσταξης.

Νωρίτερα φέτος, η Anthropic περιέγραψε «επιθέσεις» απόσταξης από τρία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, τα DeepSeek, Moonshot και MiniMax, λέγοντας ότι τα είχε διαπιστώσει όλα να εργάζονται για την αντιγραφή μοντέλων Anthropic μέσω εκστρατειών απόσταξης. Και τα τρία εργαστήρια εδρεύουν στην Κίνα.

Η OpenAI έχει επίσης κατηγορήσει την Deepseek ότι αντιγράφει την τεχνολογία της.

Το DeepSeek κυκλοφόρησε αρχικά πέρυσι και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα και chatbots τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των χρηστών.

Η εταιρεία δήλωσε τότε ότι το μοντέλο κόστισε μόνο μερικά εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργηθεί, ένα κλάσμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που δαπανώνται από άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή των μοντέλων και των εργαλείων τους.

Τον περασμένο μήνα, το chatbot DeepSeek υπέστη μια σημαντική διακοπή. Αναμένεται σύντομα να κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Μάιο.