Ιαπωνία: Κρατά τις ΗΠΑ κοντά καθώς σηματοδοτεί απεριόριστη άμυνα στο γεν

Ο Μπέσεντ θα επισκεφθεί την Ιαπωνία την επόμενη εβδομάδα και θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό, την υποτργό οικονομικών και τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας

World 07.05.2026, 18:18
Η συχνότητα με την οποία μπορεί να παρεμβαίνει η Ιαπωνία στις αγορές συναλλάγματος δεν αντιμετωπίζει περιορισμούς, ενώ επίσης βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τις αρχές των ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη κορυφαίος Ιάπωνας διπλωμάτης για θέματα συναλλάγματος, ενισχύοντας την αποφασιστικότητα του Τόκιο να υπερασπιστεί το γεν που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Τα σχόλια του Ατσούσι Μιμούρα έρχονται πριν από την επίσκεψη στην Ιαπωνία την επόμενη εβδομάδα του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ θέτοντας το γεν, την πιθανή παρέμβαση και την πορεία των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν το κατά πόσον το Τόκιο μπορεί να στηρίξει το νόμισμά του μόνο του ή θα χρειαστεί την υποστήριξη των ΗΠΑ για να το πράξει, σημειώνει το Reuters.

Ο Μπέσεντ αναμένεται να συζητήσει τις κινήσεις του γεν με την Ιάπωνα ομόλογό του, Σατσούλι Καταγιάμα. Οι αγορές είναι σε εγρήγορση για τυχόν σχόλια που μπορεί να κάνει ο Μπέσεντ σχετικά με το γιεν και τη νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας, δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεών του που ευνοούσαν ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων. Οι κίνδυνοι πληθωρισμού από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψαν ένα έντονο διχασμό στην Τράπεζα της Ιαπωνίας τον περασμένο μήνα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, παρά την απόφασή της να διατηρήσει σταθερή την πολιτική, λένε οι αναλυτές.

Ο Μιμούρα, υφυπουργός Οικονομικών υπεύθυνος για τις διεθνείς υποθέσεις, δήλωσε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τις αρχές των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ομόλογοί του «κατανοούν πλήρως τον τρόπο σκέψης και τις πράξεις μας». «Η εστίασή μας, σταθερά και χωρίς αλλαγή, κατευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι το Τόκιο συνεχίζει να βλέπει κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης επίσκεψης στην Ιαπωνία που ξεκινά τη Δευτέρα, ο Μπέσεντ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, καθώς και με την Καταγιάμα και τον κυβερνήτη της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα.

«Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγοράς είναι το αν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παρέμβαση, μαζί με την Ιαπωνία. Προς το παρόν, είναι πολύ πιθανό (η παρέμβαση) να είναι ιαπωνική, κάτι που δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο η κοινή δράση», δήλωσε στο Reuters ο Σότα Ρίου, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

«Οι ΗΠΑ πιθανότατα αισθάνονται ότι η αδυναμία του γιεν δεν οφείλεται σε κερδοσκοπική δράση αλλά σε αργές αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Ο Μπέσεντ μπορεί επομένως να καλέσει ανεπίσημα την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο», είπε.

Τον Ιανουάριο, ο Μπέσεντ προέτρεψε για «σωστή» πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας για τον περιορισμό της υπερβολικής αδυναμίας του γεν, τον ίδιο μήνα που η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε σπάνιους ελέγχους επιτοκίων που έδωσαν ώθηση στο νόμισμα.

Σατσούκι Καταγιάμα

Στρατηγική με όρια

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι αρχές παρενέβησαν την περασμένη Πέμπτη, με τα στοιχεία της χρηματαγοράς να υποδηλώνουν ότι πούλησαν περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν το γεν.

Έκτοτε, η αγορά έχει δει τρεις απότομες αυξήσεις στο ιαπωνικό νόμισμα μέχρι την Τετάρτη, όταν εκτοξεύτηκε έως και στα 155,00, ανά δολάριο. Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά χρήματος υποδηλώνουν ότι η Ιαπωνία μπορεί να έχει δαπανήσει άλλα 32 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες παρεμβάσεις.

Ο Μιμούρα αρνήθηκε να πει εάν οι αρχές παρενέβησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας της Ιαπωνίας, οι οποίες διήρκεσαν έως την Τετάρτη.

Είπε επίσης ότι η ταξινόμηση της Ιαπωνίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως χώρας με καθεστώς ελεύθερης κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν περιορίζει τη συχνότητα με την οποία μπορούν να παρεμβαίνουν οι αρχές.

Ο Ατσούσι Τακεούτσι, πρώην αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας, αναμένει ότι η Ιαπωνία θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στην αγορά εάν το γεν πέσει κάτω από το ψυχολογικά κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο. «Οι ιαπωνικές αρχές κατανοούν ότι δεν έχουν καμία δύναμη να αλλάξουν την τάση για αδύναμο γεν. Στόχος τους είναι να σταματήσουν την πτώση του γεν με την ελπίδα ότι οι εξωτερικοί παράγοντες θα στραφούν υπέρ τους», δήλωσε στο Reuters.

Ανησυχία για πληθωριστικές πιέσεις

Το αποδυναμωμένο γιεν μετατρέπεται σε πολιτικό εφιάλτη για τις αρχές, αυξάνοντας το κόστος των εισαγωγών από αργό πετρέλαιο έως τρόφιμα. Τα πρακτικά δείχνουν ότι ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας πίεσαν για πρόωρη αύξηση των επιτοκίων σε συνεδρίαση πολιτικής τον Μάρτιο, ένα σημάδι της ανησυχίας τους για την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση.

Η είσοδος της Ιαπωνίας στην αγορά συναλλάγματος ήρθε δύο ημέρες αφότου η κεντρική τράπεζα διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, ενώ παράλληλα έριξε ισχυρές ενδείξεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο.

Ήρθε μόλις δύο ώρες μετά τις απειλές για δράση από τους Καταγιάμα και Μιμούρα, ένα εξαιρετικά στενό παράθυρο που μεγέθυνε τον αντίκτυπο της λεκτικής παρέμβασης.

Ενεργώντας κατά τη διάρκεια των λεπτών συναλλαγών των διακοπών, οι αξιωματούχοι ενίσχυσαν το αποτέλεσμα της παρέμβασής τους και έπιασαν τους κερδοσκόπους να διαχειρίζονται βαριές θέσεις short σε σχέση με το γιεν, σε αυτό που φαινόταν να είναι μια προσεκτικά σταθμισμένη κίνηση, η οποία όμως έχει τα όρια της.

