Meta Platforms: Αυξημένες δαπάνες ανάπτυξης AI για το 2026

Η μετοχή της Meta Platforms υποχώρησε αργά την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για σχέδια αύξησης των δαπανών της για την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που επισκίασε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα και τα κέρδη για τον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Meta Platforms ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου την Τετάρτη, τα οποία έδειξαν ότι τα κέρδη ξεπέρασαν τις προβλέψεις, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να φτάνουν τα 10,44 δολάρια επί εσόδων 56,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές της Wall Street περίμεναν προσαρμοσμένα κέρδη 8,15 δολαρίων ανά μετοχή επί εσόδων 55,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg.

Αποκλείοντας ένα εφάπαξ φορολογικό όφελος ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα κέρδη ανά μετοχή της Meta θα είχαν διαμορφωθεί στα 7,31 δολάρια. Τα έσοδα στο τρέχον τρίμηνο αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 58 δισεκατομμυρίων και 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επενδυτές περίμεναν επίσης με ενδιαφέρον μια ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια δαπανών της Meta στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οποία έδειξε ότι τα συνολικά έξοδα της εταιρείας αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, ενώ οι κεφαλαιακές της δαπάνες — οι οποίες επικεντρώνονται περισσότερο σε επενδύσεις σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη — αναμένεται να αυξηθούν.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε περίπου 6% κατά το μεταμεσονύκτιο trading μετά τα αποτελέσματα.

Η Meta ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 125 δισεκατομμυρίων και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για 115 δισεκατομμύρια έως 135 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν ίδιες, φτάνοντας σε εύρος 162 δισεκατομμύρια έως 169 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η αυξημένη πρόβλεψη για δαπάνες, «αντανακλά τις προσδοκίες μας για υψηλότερες τιμές εξαρτημάτων φέτος και, σε μικρότερο βαθμό, επιπλέον κόστος για κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη της ικανότητας μελλοντικών ετών».

Πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, οι προβλέψεις δαπανών της εταιρείας για το 2025 έθεταν τις συνολικές δαπάνες σε εύρος 113 δισεκατομμυρίων έως 118 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να προβλέπονται στα 64 δισεκατομμύρια έως 72 δισεκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό κόστος για το έτος 2025 έφτασε τα 117,7 δισεκατομμύρια δολάρια· οι δαπάνες κεφαλαίου της ανήλθαν στα 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια.