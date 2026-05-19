Οικοδομή υπό πίεση – Η γεωπολιτική κρίση «ψηλώνει» την οικοδομή

Το ράλι στις τιμές των υλικών κατασκευής μεταφέρεται στους αγοραστές – Πίεση από τις αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Ακίνητα 19.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Νέα πίεση στο ήδη επιβαρυμένο στεγαστικό περιβάλλον δημιουργεί η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στα οικοδομικά υλικά, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το ενεργειακό κόστος και τις αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες να μεταφέρονται πλέον άμεσα στο κόστος κατασκευής κατοικιών.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά καταγράφονται σε κατηγορίες που επηρεάζονται έντονα από την ενέργεια και τις μεταφορές

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 3,1% τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή έναντι του Φεβρουαρίου, καταγράφηκε αύξηση 0,8%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026 εμφάνισε άνοδο 2,6%.

Το κόστος για την οικοδομή

Αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με το 3,7% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά, οι πιέσεις παραμένουν έντονες σε υλικά «κλειδιά» για την οικοδομή που ήταν ήδη σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας υψηλό το κόστος νέων κατασκευών αλλά και ανακαινίσεων.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εκρηκτική αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) κατά 21,9%, εξέλιξη που αποτυπώνει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στις αγορές ενέργειας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και ειδικά για πιθανά προβλήματα στις μεταφορές μέσω στρατηγικών περασμάτων, αλλά και η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, μεταφέρονται άμεσα στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς υλικών.

Ποια υλικά αυξάνονται

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που επηρεάζονται έντονα από την ενέργεια και τις μεταφορές. Οι χάλκινοι αγωγοί αυξήθηκαν κατά 7,2%, τα κουφώματα αλουμινίου κατά 4,8%, η άμμος λατομείου επίσης κατά 4,8%, τα τούβλα κατά 4,5%, ενώ το έτοιμο σκυρόδεμα κατέγραψε άνοδο 4,1%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα πλακίδια, οι σωλήνες, το τσιμέντο και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Οι ανατιμήσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τον κατασκευαστικό κλάδο. Μετατρέπονται σταδιακά σε στεγαστικό πρόβλημα, καθώς αυξάνουν το τελικό κόστος ανάπτυξης νέων κατοικιών και περιορίζουν τα περιθώρια για φθηνότερα ακίνητα.

Η καθυστέρηση των έργων

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται ήδη υπό πίεση, με υψηλές τιμές πώλησης, αυξημένα ενοίκια και περιορισμένη προσφορά κατοικιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το αυξημένο κόστος οικοδομής λειτουργεί ως επιπλέον εμπόδιο, καθώς πολλοί επενδυτές και κατασκευαστές μετακυλίουν το κόστος στον τελικό αγοραστή ή καθυστερούν νέα έργα.

Παράλληλα, επηρεάζονται και οι ανακαινίσεις κατοικιών, σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση του υφιστάμενου αποθέματος θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Προγράμματα όπως το «Ανακαινίζω» ή οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου η ίδια επιδότηση καλύπτει ολοένα μικρότερο εύρος εργασιών.

Έλλειμμα διαθέσιμων ακινήτων

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος καθώς η γεωπολιτική κρίση αυξάνει το ενεργειακό κόστος, αυτό μεταφέρεται στα οικοδομικά υλικά, τα υλικά ακριβαίνουν την κατασκευή και τελικά η κατοικία γίνεται ακόμη πιο δύσκολα προσβάσιμη. Σε μια αγορά που ήδη αντιμετωπίζει έλλειμμα διαθέσιμων ακινήτων, κάθε νέα αύξηση στο κόστος οικοδομής μετατρέπεται σε ακόμη μία πίεση για νοικοκυριά και αγορά.

