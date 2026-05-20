Κομισιόν: Χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία με ΗΠΑ

Την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με δύο κανονισμούς στο πλαίσιο της υλοποίησης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κανονισμοί καταργούν τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και παρέχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης ​​Αυγούστου 2025, όπως επισημαίνει η Κομισιόν.

Τα συμφωνηθέντα τελικά κείμενα θα υποβληθούν τώρα για επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη ισχύος τους.

Η απελευθερωμένη πρόσβαση στην αγορά που παρέχεται στις εξαγωγές των ΗΠΑ από τους κανονισμούς θα διασφαλίσει ότι τα αγαθά που χρειάζονται η βιομηχανία και οι καταναλωτές της ΕΕ είναι φθηνότερα και πιο εύκολα διαθέσιμα, χωρίς να θίγονται οι ευαισθησίες της ΕΕ, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, οι κανονισμοί προσφέρουν στη βιομηχανία της ΕΕ ισχυρές εγγυήσεις έναντι πιθανών διαταραχών του εμπορίου μέσω ρήτρας διασφάλισης. Η τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών θα επιτρέψει την ταχεία λήψη μέτρων σε περίπτωση ζημιογόνου ή δυνητικά ζημιογόνου αύξησης των εξαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οι κανονισμοί παρέχουν επίσης στην ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για την επιβολή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Σε συγκεκριμένα καθορισμένες περιπτώσεις, οι Κανονισμοί θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αντιδράσει αναστέλλοντας πλήρως ή εν μέρει τις δασμολογικές της παραχωρήσεις.

Η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει την επίτευξη των βασικών στόχων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ — διατήρηση σταθερού, δίκαιου, προβλέψιμου και αμοιβαία επωφελούς διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων — και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση του διατλαντικού εμπορίου μέσω της διερεύνησης περαιτέρω τομέων για τη μείωση των δασμών για τις εξαγωγές της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα συμφωνηθέντα κείμενα του Κανονισμού θα εισέλθουν τώρα στη διαδικασία επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη ισχύος τους.

Μόλις εγκριθεί, η απελευθερωμένη πρόσβαση στην αγορά θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2029, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Ιστορικό

Η διατλαντική εταιρική σχέση είναι η σημαντικότερη διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2025, με 911 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμπόριο αγαθών και 865 δισεκατομμύρια ευρώ σε εμπόριο υπηρεσιών.

Αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ διασχίζουν τον Ατλαντικό κάθε μέρα. Αυτή η βαθιά και ολοκληρωμένη συνεργασία υποστηρίζεται από αμοιβαίες επενδύσεις. Το 2024, το συνολικό απόθεμα επενδύσεων των εταιρειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στις αγορές των άλλων ξεπέρασε τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στις βασικές παραμέτρους της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2025, οι οποίες αργότερα αντικατοπτρίστηκαν στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης ​​Αυγούστου 2025, η οποία αποτελεί τη βάση για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ένα μέγιστο δασμολογικό ανώτατο όριο 15% για τις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, και να προβλέψουν εξαιρέσεις από πρόσθετους δασμούς για μια σειρά από σημαντικές ομάδες προϊόντων, όπως οι μη διαθέσιμοι φυσικοί πόροι, τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους και τα γενόσημα φάρμακα.

Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα μη ευαίσθητα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Οι εταίροι συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω μείωση των δασμών σε περισσότερα προϊόντα, την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών και τη συνεργασία σε θέματα οικονομικής ασφάλειας, κρίσιμων ορυκτών, καθώς και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα.