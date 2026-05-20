AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Tεχνητή νοημοσύνη 20.05.2026, 22:30
Σχολιάστε
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κινεζικές εταιρείες AI αποκτούν προβάδισμα έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών στη δημιουργία βίντεο, σε έναν από τους πλέον κρίσιμους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της γενετικής AI, με άμεσες εφαρμογές στη διαφήμιση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψυχαγωγία.

Όμιλοι όπως η ByteDance και η Kuaishou αξιοποιούν τη μαζική παραγωγή δεδομένων από πλατφόρμες σύντομων βίντεο για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους, αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι δυτικών εταιρειών. Η πρόσβαση σε τεράστιες βιβλιοθήκες περιεχομένου —ιδίως μέσω εφαρμογών όπως το TikTok— φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για την ταχύτερη βελτίωση της ποιότητας και του ρεαλισμού των παραγόμενων βίντεο.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια σαφή απόκλιση στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic διατηρούν ηγετική θέση στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και σε εφαρμογές όπως η παραγωγή κώδικα, υστερούν —σύμφωνα με προγραμματιστές και αξιολογήσεις χρηστών— στον τομέα της δημιουργίας βίντεο, τόσο σε ποιότητα όσο και σε πρακτική χρηστικότητα.

Οι δυνατότητες παραγωγής βίντεο σε μαζική κλίμακα αλλάζουν τα δεδομένα στη διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Καθοριστικός παράγοντας είναι η ίδια η φύση των δεδομένων. Σε αντίθεση με το κείμενο, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί και να αναλυθεί πιο εύκολα, το βίντεο απαιτεί πολύ μεγαλύτερους όγκους υψηλής ποιότητας υλικού. Οι κινεζικές πλατφόρμες διαθέτουν ήδη αυτό το πλεονέκτημα, ενώ ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι λειτουργούν και με πιο επιθετικές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση περιεχομένου, εγείροντας παράλληλα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων.

Στην πράξη, οι δημιουργοί περιεχομένου φαίνεται να επιλέγουν ολοένα και περισσότερο κινεζικά εργαλεία. Ο Μπεν Τσιάνγκ, ιδρυτής της Director AI, σημειώνει στους Financial Times ότι τα περισσότερα αμερικανικά μοντέλα που έχει δοκιμάσει υστερούν στην παραγωγή ρεαλιστικών βίντεο, ενώ οι αυστηρότεροι περιορισμοί περιεχομένου περιορίζουν τη λειτουργικότητά τους. Η εταιρεία του χρησιμοποιεί κυρίως το Kling της Kuaishou, καθώς και τα Seedance 2.0 της ByteDance και Hailuo της MiniMax, ανάλογα με το κόστος και τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Η βελτίωση των επιδόσεων είναι ήδη ορατή σε κρίσιμα τεχνικά σημεία, όπως ο συγχρονισμός ήχου, η σταθερότητα των χαρακτήρων και η διατήρηση οπτικής συνέπειας σε σκηνές με έντονη κίνηση. Δημιουργοί αναφέρουν ότι τα νεότερα μοντέλα διαχειρίζονται πολύπλοκες γωνίες λήψης και γρήγορες εναλλαγές χωρίς τις παραμορφώσεις που χαρακτήριζαν παλαιότερες γενιές.

Ενδεικτικό της προόδου είναι ότι μοντέλα όπως τα Kling, Seedance 2.0 και HappyHorse 1.0 καταγράφουν κορυφαίες επιδόσεις σε ανεξάρτητες πλατφόρμες αξιολόγησης, βασισμένες σε ψήφους χρηστών. Αντίθετα, δυτικά μοντέλα όπως το Veo 3 της Google παραμένουν ανταγωνιστικά αλλά υπόκεινται σε περισσότερους περιορισμούς χρήσης, παρά το πλεονέκτημα πρόσβασης σε δεδομένα από το YouTube.

Παράλληλα, η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας επιταχύνεται. Οι δυνατότητες παραγωγής βίντεο σε μαζική κλίμακα αλλάζουν τα δεδομένα στη διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με τον Βίνσεντ Γιανγκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Firework, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να δημιουργούν εξατομικευμένο περιεχόμενο για κάθε προϊόν και κάθε καταναλωτή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στους Financial Times, η παραγωγή δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων βίντεο δεν αποτελεί πλέον οικονομικό εμπόδιο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να διακριθεί από πραγματική παραγωγή.

Ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται από την τεχνολογική επίδοση στην πρόσβαση σε δεδομένα, το κόστος και το ρυθμιστικό πλαίσιο

Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη συνοδεύεται από προκλήσεις. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν ήδη οδηγήσει σε νομικές πιέσεις προς εταιρείες όπως η ByteDance, ενώ οι διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ δημιουργούν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού. Τα κινεζικά μοντέλα θεωρούνται πιο ευέλικτα και λιγότερο περιοριστικά, γεγονός που τα καθιστά πιο ελκυστικά για δημιουργούς, αλλά ταυτόχρονα εντείνει τις ανησυχίες για κατάχρηση περιεχομένου.

Το κόστος παραμένει επίσης κρίσιμος παράγοντας. Η δημιουργία βίντεο απαιτεί πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σχέση με το κείμενο ή τον ήχο, γεγονός που περιορίζει την κλιμάκωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η OpenAI ανέστειλε το μοντέλο Sora, εν μέρει λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, οι στρατηγικές διαφοροποιούνται. Η ByteDance φέρεται να απαιτεί σημαντικές προκαταβολές από εταιρικούς πελάτες για πρόσβαση στα μοντέλα της, ενώ η Kuaishou εξετάζει ακόμη και την αυτόνομη εισαγωγή της δραστηριότητας Kling, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου.

Καθώς η ποιότητα των AI βίντεο πλησιάζει τα επίπεδα επαγγελματικής παραγωγής, ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται από την τεχνολογική επίδοση στην πρόσβαση σε δεδομένα, το κόστος και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται μόνο να αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία περιεχομένου, αλλά και να επηρεάσει βαθιά το μοντέλο λειτουργίας της ψηφιακής διαφήμισης τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο
Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη
Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου
Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Με deals 90 δισ. δολ. o Χουάνγκ χρηματοδοτεί την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Με deals 90 δισ. η Nvidia «δένει» την ΑΙ στο άρμα της

Οι δαπάνες της Nvidia ανταγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των Big Tech, συνδέοντας πελάτες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με την τεχνολογία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Google και Blackstone θα δημιουργήσουν νέα εταιρεία ΑΙ στο cloud
Tεχνητή νοημοσύνη

Google και Blackstone δημιουργούν εταιρεία ΑΙ στο cloud

Η Blackstone θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google για τεχνητή νοημούνη

Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI ο Ιλον Μασκ

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
BlackRock: Με 5 έως 10 δισ. δολάρια στην IPO της SpaceX
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση έως και 10 δισ. δολ. στην IPO του Μασκ, σχεδιάζει η BlackRock

Η SpaceX στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η BlackRock φαίνεται ότι θα είναι απο τους μεγαλύτερους επενδυτές

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies