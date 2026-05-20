Ευρώπη : Το plan B για την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ

Τι σημαίνει για την Ευρώπη η αποχώρηση της Αμερικής - Οι σχεδιασμοί και οι προτεραιότητες των ευρωπαικών κρατών - μελών της Συμμαχίας

World 20.05.2026, 18:00
Σχολιάστε
Ευρώπη : Το plan B για την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ
Ελικόπτερο σε άσκηση των κρατών της ευρωπαϊκής δύναμης JEF
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αναζήτηση εναλλακτικών σχημάτων και γενικότερα λύσεων βρίσκονται τα ευρωπαικά μέλη της ατλαντικής συμμαχίας (ΝΑΤΟ) καθώς τόσο η ρητορική του Αμερικανού προέδρου -απο την έναρξη ακόμα της δεύτερης θητείας του – όσο και οι πρόσφατες αποφάσεις του για απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων απο την Ευρώπη, προκαλούν ανησυχία και αναστάτωση.

Ο Ντοναλντ Τραμπ έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευσή του προς το ΝΑΤΟ και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 και αυτο προκάλεσε μια από καιρό αναμενόμενη αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες o πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε ακόμη πιο μακριά, ανακοινώνοντας απροσδόκητες μειώσεις στρατευμάτων και ακυρώνοντας την αποστολή στη Γερμανία μιας μονάδας πυραύλων κρουζ που επρόκειτο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Μάλιστα, η απροθυμία των ευρωπαικών κρατών να εμπλακούν σε «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός τους» – μετα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν –  έκανε τον πρόεδρο Τραμπ να αμφισβητήσει την άμεση συνδρομή και βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στους ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά», έγραψε στο δικό του Truth Social.

Η ταχεία αποστράτευση ανέτρεψε την πεποίθηση των Ευρωπαίων ότι θα είχαν χρόνο να ενισχύσουν τις δικές τους δυνάμεις και να αντικαταστήσουν ζωτικούς αμερικανικούς «παράγοντες», όπως τα μέσα πληροφοριών και επιτήρησης, σημειώνει ο Economist. Η τεράστια κατανάλωση πυραύλων από τις ΗΠΑ στο Ιράν καθυστερεί τις αποστολές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους και την Ουκρανία, καθώς η χώρα ανανεώνει τα δικά της αποθέματα.

Το επεισόδιο της Γροιλανδίας και το plan B

Ορισμένοι στο ΝΑΤΟ, συγκλονισμένοι από την απειλή του κ. Τραμπ τον Ιανουάριο να καταλάβει τη Γροιλανδία από τη Δανία, ανησυχούν όχι μόνο ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνουν αμέτοχες σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά και ότι θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν ενεργά τις αντιδράσεις των άλλων μελών. Η πιθανότητα αυτή θεωρείται απομακρυσμένη. Ωστόσο, συνεντεύξεις με ανώτερους αξιωματικούς και αξιωματούχους του τομέα της άμυνας από διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν για πρώτη φορά πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο.

Ορισμένες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις καταρτίζουν μυστικά σχέδια για να πολεμήσουν όχι μόνο χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, αλλά και χωρίς μεγάλο μέρος της υποδομής διοίκησης και ελέγχου του ΝΑΤΟ. «Η κρίση της Γροιλανδίας ήταν ένα σήμα συναγερμού», λέει ένας Σουηδός αξιωματούχος της άμυνας. «Συνειδητοποιήσαμε ότι χρειαζόμαστε ένα Σχέδιο Β».

Ενα «Σχέδιο Β» απαιτεί κάτι περισσότερο από την απόκτηση όπλων· σημαίνει τη δημιουργία μιας δομής στο πλαίσιο της οποίας θα πολεμούσαν οι Ευρωπαίοι.

Κανένας από τους αξιωματούχους που ερωτήθηκαν δεν ήθελε να μιλήσει επίσημα, λόγω ανησυχιών ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιταχύνει την αποχώρηση των ΗΠΑ. Ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, «έχει κυριολεκτικά απαγορεύσει να μιλάμε γι’ αυτό, επειδή πιστεύει ότι μπορεί να ρίξει λάδι στη φωτιά», λέει ένας εμπιστευτικός πληροφοριοδότης. Όταν ο Μάτι Πέσου του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (FIIA) συνυπέγραψε πέρυσι ένα άρθρο στο οποίο υποστήριζε την ανάγκη για ένα Σχέδιο Β, οι φινλανδοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι κάτι τέτοιο θα εξεταζόταν.

Ωστόσο, η επείγουσα φύση της απειλής έχει οδηγήσει αρκετές χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται πώς και υπό τις διαταγές ποίου θα πολεμούσε η Ευρώπη αν το ΝΑΤΟ «δεν λειτουργούσε σωστά», όπως το έθεσε ένας αξιωματούχος. «Ποια ιεραρχία μπορείς να χρησιμοποιήσεις αν οι ΗΠΑ εμποδίζουν το ΝΑΤΟ;», ρωτά ένας άλλος αξιωματούχος του τομέα της άμυνας.

Το ερώτημα αγγίζει τον πυρήνα της επιτυχίας της συμμαχίας. Οι περισσότερες στρατιωτικές συμμαχίες μοιάζουν με πρόβα μουσικής σε δημοτικό σχολείο: κάθε χώρα εμφανίζεται, χτυπάει το τύμπανό της περίπου στο ρυθμό των άλλων και φεύγει.

Η ηγεσία των ΗΠΑ

Το ΝΑΤΟ, αντίθετα, δημιουργήθηκε ως μια συμφωνική ορχήστρα που ελέγχεται από έναν μόνο μαέστρο, τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), έναν Αμερικανό στρατηγό που διοικεί επίσης τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Για να διευθύνει αυτή την ορχήστρα, ο SACEUR διαθέτει ασφαλείς συνδέσεις επικοινωνίας με ένα δίκτυο μόνιμων υποκειμένων αρχηγείων (βλ. χάρτη), στελεχωμένων με χιλιάδες άτομα έτοιμα να ανταποκριθούν τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένας πόλεμος.

«Η ηγεσία των ΗΠΑ είναι το συνδετικό στοιχείο που κρατά ενωμένη τη συμμαχία», λέει ο Λουίς Σιμόν, διευθυντής του Κέντρου Ασφάλειας, Διπλωματίας και Στρατηγικής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. «Χωρίς αυτούς, πιθανότατα θα βλέπαμε έναν κατακερματισμό του οικοσυστήματος αποτροπής».

Έτσι, ένα «Σχέδιο Β» απαιτεί κάτι περισσότερο από την απόκτηση όπλων· σημαίνει τη δημιουργία μιας δομής στο πλαίσιο της οποίας θα πολεμούσαν οι Ευρωπαίοι. Ο πυρήνας, τουλάχιστον στη Βόρεια Ευρώπη, θα αποτελούταν πιθανότατα από μια συμμαχία των χωρών της Βαλτικής και των σκανδιναβικών χωρών, καθώς και της Πολωνίας. Οι χώρες αυτές μοιράζονται ως επί το πλείστον κοινές αξίες και όλες φοβούνται τη Ρωσία.

Αρκετά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, διαθέτουν δυνάμεις «αποτρεπτικής δράσης» στις χώρες της Βαλτικής και, ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν σε οποιαδήποτε σύγκρουση.

Ίσως το ένα τρίτο των μελών του ΝΑΤΟ θα «πολεμούσε από την πρώτη μέρα», ανεξάρτητα από το αν θα ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5, λέει ο Έντουαρντ Άρνολντ του RUSI, ενός think-tank στο Λονδίνο. «Κανείς δεν θα περίμενε να εμφανιστούν οι Πορτογάλοι στο Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού [το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ] για να συζητήσουν», λέει.

Η Ευρώπη και η δύναμη JEF

Μια εναλλακτική δομή διοίκησης που αναφέρεται συχνά είναι μια υπό βρετανική ηγεσία συμμαχία δέκα χωρών, κυρίως από τη Βαλτική και τη Σκανδιναβία, γνωστή ως Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη ( Joint Expeditionary Force – JEF), με μόνιμο αρχηγείο κοντά στο Λονδίνο.

Η JEF, η οποία ιδρύθηκε από τη Βρετανία και έξι άλλα μέλη του ΝΑΤΟ το 2014, θεωρήθηκε αρχικά ως συμπλήρωμα του ευρύτερου οργανισμού, ικανό να παρέχει δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα για περιστάσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του Άρθρου 5. Οι αρμοδιότητές της επεκτάθηκαν όταν η Σουηδία και η Φινλανδία προσχώρησαν στη συμμαχία το 2017, αρκετά χρόνια πριν υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Τώρα θεωρείται ως ένας τρόπος για να παρακαμφθεί μία από τις αδυναμίες του ΝΑΤΟ: οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εμποδίσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 5, το οποίο απαιτεί ομόφωνη απόφαση. Η JEF, όπως δήλωσε το 2023 ο τότε διοικητής της, ο Βρετανός υποστράτηγος Τζιμ Μόρις, «μπορεί να αντιδράσει σε καταστάσεις χωρίς να απαιτείται ομοφωνία». Έχει ήδη ενεργοποιηθεί αρκετές φορές, για ασκήσεις και ναυτικές περιπολίες.

DRIL OF JEF

Ελικοπτερο Chinook σε άσκηση των κρατών της JEF

«Η JEF είναι η πιο εδραιωμένη από τις εναλλακτικές λύσεις», λέει ο κ. Άρνολντ. Η έδρα της διαθέτει ήδη δυνατότητες στους τομείς της πληροφορίας, του σχεδιασμού και της εφοδιαστικής, σημειώνει. Διαθέτει τα δικά της ασφαλή δίκτυα επικοινωνιών τα οποία, αν και περιορισμένα, δεν εξαρτώνται από το ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή της Βρετανίας προσφέρει -επίσης-  ένα βαθμό πυρηνικής αποτροπής, σχολιάζει ο .

Η βρετανική αδυναμία

Ωστόσο, το επίκεντρο της JEF παραμένει κυρίως στις περιοχές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής. Από αυτήν απουσιάζουν μεγάλες δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των συμμάχων ανησυχούν για την αμυντική ετοιμότητα της Βρετανίας: η υποχρηματοδότηση την έχει αφήσει με λίγα πλοία, υποβρύχια και στρατιωτικές μονάδες έτοιμες να αναπτυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Η Αγγλία είναι ο αγαπημένος θείος όλων», λέει ένας αξιωματούχος. «Αλλά πάσχει από το σύνδρομο του Downton Abbey. Διατηρεί την προσποίηση, αλλά δεν διαθέτει τα κεφάλαια».

Τέτοια προβλήματα θα μπορούσαν να μετριαστούν αν η ομάδα ενέτασσε τη Γερμανία, η οποία αυξάνει σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Παρά τα μειονεκτήματά της, η JEF φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση αν τα ευρωπαϊκά μέλη δεν είναι σε θέση να αναλάβουν το υπάρχον πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Όμως η Ευρώπη θα βρει κάποια μορφή κοινού αμυντικού πλαισίου για να αντικαταστήσει τους Αμερικανούς. Ένα αποτρεπτικό μέσο που βασίζεται σε κάποιον που μπορεί να μην εμφανιστεί δεν είναι καθόλου αποτρεπτικό.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο
Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη
Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου
Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του
Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τζέφ Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια
World

Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, δήλωσε ότι η μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies