Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 270 μονάδες και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν

Wall Street 21.05.2026, 23:10
Ο δείκτης S&P 500 έμεινε σχετικά αμετάβλητος την Πέμπτη στη Wall Street καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ήταν ασταθείς, με τους επενδυτές να ελπίζουν σε μια επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,55% και έκλεισε στις 50.256,66 μονάδες, ο Nasdaq κατέγραψε μικρή άνοδο 0,9% και έκλεισε στις 26.293,098 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,17% κλείνοντας τελικά στις 7.445,72 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate έκλεισαν ελαφρά χαμηλότερα στα περίπου 98 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent επίσης υποχώρησε ελαφρά στα περίπου 104 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου αρχικά σημείωσαν άνοδο μετά από αναφορά του Reuters, επικαλούμενο πηγές, ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε εντολή να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας — περιπλέκοντας περαιτέρω τις προοπτικές για μια επίλυση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Η προηγούμενη άνοδος στην τιμή του πετρελαίου ακολουθήθηκε από μία ανοδική κίνηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, καθώς οι traders φοβούνταν την αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι αποδόσεις του βασικού 10ετούς κρατικού ομολόγου και του 30ετούς ομολόγου αργότερα υποχώρησαν, τελικά αυξήθηκε πάνω από 1 μονάδα βάσης στο 4,582% και μειώθηκε λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 5,107%, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη, διακόπτοντας ένα τριήμερο αρνητικό σερί για τον S&P 500, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν. Το ηθικό των επενδυτών ενισχύθηκε μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η διοίκηση βρισκόταν στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

«Αν ο πληθωρισμός αυξηθεί επειδή οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 100 δολάρια ή παραπάνω, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, μπορεί να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες ανησυχίες γύρω από αυτό, και θα ακούσετε για πολλούς κινδύνους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της The Wealth Alliance, Ρόμπερτ Κόνζο. Ωστόσο, σημείωσε ότι το τρέχον επίπεδο του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe – περίπου 17 – υποδεικνύει ότι οι επενδυτές «αισθάνονται αρκετά άνετα», δεδομένης της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης, των ισχυρών κερδών και της χαμηλής ανεργίας.

«Όλα τα βλέμματα σε μια συμφωνία», είπε.

Την Πέμπτη, οι traders ανέλυσαν επίσης την τελευταία ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia. Η Nvidia ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη και τις προβλέψεις και ανακοίνωσε αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος μετρητών στα 25 σεντς. Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν συνηθίσει να περιμένουν από την εταιρεία παραγωγής τσιπ να ξεπερνά τις εκτιμήσεις και να αυξάνει τις προοπτικές της εν μέσω της επιτυχίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nvidia είχαν πτώση σχεδόν 1%. «Οι άνθρωποι λένε, “περιμένουμε περισσότερα”», είπε ο Κόνζο. «Απλώς θέλουν περισσότερα μέχρι το σημείο που το περισσότερο γίνεται μη ρεαλιστικό».

