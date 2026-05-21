Alpha Bank: Κέρδη, προμήθειες και guidance στέλνουν θετικό μήνυμα

Η Alpha Bank ξεκίνησε το 2026 με ισχυρό βηματισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική της μετάβαση προς ένα πιο διαφοροποιημένο και ποιοτικό μοντέλο εσόδων συνεχίζει να αποδίδει. Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών, ανέδειξαν ανθεκτικότητα στη βασική κερδοφορία, ενίσχυση των προμηθειών, σταθερότητα στα καθαρά έσοδα από τόκους και συνολική εικόνα που παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένη με το guidance της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης.

Παρότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ και βρέθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, η αγορά επικεντρώθηκε στο ουσιαστικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης: την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν περίπου στα 221 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά τις προβλέψεις των αναλυτών και επιβεβαιώνοντας ότι η υποκείμενη λειτουργική απόδοση παραμένει ισχυρή. Η εικόνα αυτή ενίσχυσε το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την Alpha Bank, καθώς το τρίμηνο κατέδειξε πως η κερδοφορία δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στα παραδοσιακά έσοδα, αλλά αποκτά ολοένα πιο σταθερή και διαφοροποιημένη βάση.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσαν οι αναλυτές στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία εξελίσσονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική στροφή της τράπεζας προς δραστηριότητες υψηλότερης ποιότητας και μικρότερης κεφαλαιακής επιβάρυνσης. Η J.P. Morgan σημείωσε ότι τα έσοδα από προμήθειες ήταν 11% υψηλότερα των εκτιμήσεων και αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από τα επιχειρηματικά δάνεια, το asset management και το investment banking. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μειώνει τη σχετική εξάρτηση από το καθαρό επιτοκιακό περιβάλλον και ενισχύει τη σταθερότητα του εσόδου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι λοιπές εκτιμήσεις των επενδυτικών οίκων, οι οποίοι μίλησαν για αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν μια «θετική τάση» στην οργανική ανάπτυξη της Alpha Bank. Η Deutsche Bank χαρακτήρισε το τρίμηνο ως επιβεβαίωση της θετικής δυναμικής, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα ενισχύθηκε και από συναλλαγές M&A, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των προμηθειών και των εσόδων από συναλλαγές. Παράλληλα, η J.P. Morgan σημείωσε ότι η υποκείμενη κερδοφορία διαμορφώθηκε πάνω από τις εκτιμήσεις, τονίζοντας τόσο τη δυναμική των προμηθειών όσο και τη σταθερότητα των καθαρών εσόδων από τόκους.

Συνεχής πιστωτική επέκταση

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σε επίπεδα συμβατά με τις προβλέψεις, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και τη δυναμική του ισολογισμού. Η σταθερότητα αυτή αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική, καθώς προσφέρει ορατότητα στα βασικά έσοδα της τράπεζας σε μια περίοδο όπου το επιτοκιακό περιβάλλον παραμένει κρίσιμο για τον κλάδο. Η Deutsche Bank υπογράμμισε την ισχυρή εμπορική δραστηριότητα σε όλο το εύρος των εργασιών της τράπεζας, ενώ η J.P. Morgan επεσήμανε ότι η αύξηση των δανείων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα των συνολικών επιδόσεων. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank συνεχίζει να αξιοποιεί αποτελεσματικά την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και να επεκτείνει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο με πειθαρχημένο τρόπο.

Ένα ακόμη στοιχείο που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των αναλυτών ήταν οι έκτακτες επιβαρύνσεις, οι οποίες επηρέασαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, η αγορά αντιμετώπισε αυτές τις χρεώσεις ως προσωρινές και απολύτως αναμενόμενες, δεδομένου ότι συνδέονται κυρίως με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Η J.P. Morgan εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση ύψους 47 εκατ. ευρώ δεν αλλοιώνει τη συνολική εικόνα, καθώς δεν αντανακλά τη διατηρήσιμη λειτουργική επίδοση της τράπεζας. Με άλλα λόγια, το βάρος έπεσε όχι στο λογιστικό αποτέλεσμα, αλλά στη δυνατότητα της Alpha Bank να παράγει επαναλαμβανόμενη και ποιοτική κερδοφορία.

Ενίσχυση δραστηριότητας και επενδύσεις

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και της πιστωτικής επέκτασης. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν ερμηνεύεται αρνητικά από τους αναλυτές. Αντιθέτως, συνδέεται με την ενίσχυση της δραστηριότητας και τις επενδύσεις του Ομίλου, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η τράπεζα δεν περιορίζεται σε μια αμυντική κεφαλαιακή διαχείριση, αλλά επιλέγει να στηρίξει ενεργά την ανάπτυξή της. Η J.P. Morgan απέδωσε την υποχώρηση του δείκτη στη δυναμική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ η Deutsche Bank σημείωσε ότι η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των RWA.

Ακόμη και η πιο επιφυλακτική προσέγγιση, αυτή της Autonomous Research, δεν αλλάζει τη γενική θετική εικόνα. Η εν λόγω ανάλυση μίλησε για ένα θετικό μήνυμα ως προς τη δυναμική των βασικών εσόδων και την ποιότητα ενεργητικού, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ισολογισμός της Alpha Bank παραμένει ανθεκτικός και καλά δομημένος. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας και στη διάρκεια των επιδόσεων, τέτοιες επισημάνσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Επιβεβαίωση στόχων

Ιδιαίτερα θετική θεωρείται και η επιβεβαίωση των στόχων για το 2026, με τη διοίκηση να διατηρεί αμετάβλητο το guidance για κέρδη 950 εκατ. ευρώ και EPS 0,40 ευρώ. Η διατήρηση των στόχων ενισχύει την αξιοπιστία του σχεδιασμού και προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη ορατότητα για τη συνέχεια της χρήσης. Όπως σημείωσε η J.P. Morgan, η καθοδήγηση παραμένει αμετάβλητη, ενώ και οι υπόλοιποι αναλυτές αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου συνάδουν πλήρως με την επίτευξη των ετήσιων στόχων.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της θετικής αποτίμησης παίζει και η ίδια η τιμή της μετοχής. Η Alpha Bank διαπραγματεύεται περίπου στο 1x της ενσώματης λογιστικής αξίας και σε μονοψήφιο δείκτη P/E, επίπεδα που κρίνονται ελκυστικά από τη συντριπτική πλειονότητα των αναλυτών. Η αποτίμηση αυτή θεωρείται χαμηλή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τράπεζες και σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας των εσόδων δημιουργεί περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης. Ο συνδυασμός υποκείμενης υπεραπόδοσης, σταθερής πιστωτικής επέκτασης και ενίσχυσης των προμηθειών ενισχύει το σενάριο ότι η αγορά θα αρχίσει σταδιακά να αποτιμά υψηλότερα τον Όμιλο.

Τιμές-στόχοι

Οι τιμές-στόχοι που δίνουν οι αναλυτές αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη βελτιωμένη εικόνα. Η Deutsche Bank τοποθετεί τον στόχο στα 4,45 ευρώ, η J.P. Morgan στα 4,40 ευρώ και η Optima Bank στα 4,28 ευρώ, ενώ η Autonomous Research διατηρεί πιο συντηρητική στάση με στόχο τα 3,61 ευρώ. Παρά τις διαφοροποιήσεις στις αποτιμήσεις, το κοινό συμπέρασμα είναι ότι η Alpha Bank εμφανίζει σταθερή λειτουργική βελτίωση και ισχυρή ευθυγράμμιση με το στρατηγικό της πλάνο.

Συνολικά, το α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου η ποιότητα των κερδών, η διεύρυνση των πηγών εσόδων και η πειθαρχημένη διαχείριση του ισολογισμού συνθέτουν ένα πιο ώριμο και ανθεκτικό επενδυτικό προφίλ. Η αγορά, όπως φαίνεται, δεν στάθηκε στις έκτακτες επιβαρύνσεις, αλλά στην υποκείμενη δύναμη των αποτελεσμάτων και στη συνέπεια με την οποία η τράπεζα υλοποιεί τον σχεδιασμό της. Αυτό, σε τελική ανάλυση, είναι και το στοιχείο που διαμορφώνει τις πιο θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του έτους.