Metlen: Guidance για EBITDA στα 1 με 1,15 δισ. το 2026

Ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών αναμένει η Metlen για το 2026, όπως ανακοίνωσε, εν αναμονή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Metlen, μετά το θετικό ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου, η εταιρεία εισέρχεται στη φετινή χρήση με στόχο ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών.

H Metlen και το ισχυρό ξεκίνημα

Όπως επισημάνθηκε στο Trading Update Α’ Τριμήνου 2026, η METLEN κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για τη χρονιά, αντανακλώντας τη δυναμική πορεία στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, καθώς και τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.

Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεών της κατά τη διάρκεια του έτους και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους €2 δισ.

Το 2026, η Εταιρεία αναμένει να επιτύχει ιστορικά υψηλό κύκλο εργασιών, με το EBITDA να ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1,0 δισ. – €1,15 δισ. για το σύνολο του έτους.

Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των βασικών στρατηγικών της προτεραιοτήτων στους Κλάδους της Ενέργειας και των Μετάλλων, ενώ συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες στους τομείς των Υποδομών, της Άμυνας και των Circular Metals.

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen το α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση στο πλαίσιο του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, με όλους τους Κλάδους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων συγκρούσεων, που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη ζήτηση στη άμυνα. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του συνεργατικού (synergistic) επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN, ενισχυμένου περαιτέρω από τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αμυντικές λύσεις.