SpaceX: Η εταιρεία του Μασκ παρουσίασε σχέδια για τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

World 21.05.2026, 09:41
Τα σχέδιά της για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία αποκάλυψε η SpaceX, καθώς η εκτεταμένη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ ξεκινά μια σειρά από μαζικά ντεμπούτα στην αγορά που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τη Wall Street.

Η εταιρεία υπέβαλε το πολυαναμενόμενο ενημερωτικό δελτίο της στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας στους επενδυτές μια πρώτη ματιά στα οικονομικά της στοιχεία, την επιρροή του Μασκ στον όμιλο και τους σαρωτικούς παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η SpaceX δήλωσε ότι θα εισαχθεί στο Nasdaq με τον κωδικό SPCX σε μια προσφορά που έχει αναληφθεί από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street. Η Goldman Sachs εξασφάλισε την πολυπόθητη θέση του επικεφαλής της προσφοράς που στην ορολογία της Wall Street αποκαλείται “lead-left”, αποτελώντας πλήγμα για τον ανταγωνιστή της Morgan Stanley.

Ενώ το μέγεθος της προσφοράς και η προτεινόμενη αποτίμηση δεν αποκαλύφθηκαν, οι Financial Times έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι ο κατασκευαστής πυραύλων έχει συζητήσει την άντληση περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX σηματοδοτεί μια αρχή σημαντικών IPO

Η υποβολή της SpaceX πυροδοτεί το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτό που οι Αμερικανοί τραπεζίτες ελπίζουν ότι θα είναι μια χρονιά blockbuster, με την OpenAI να αναμένεται να υποβάλει τα έγγραφα της IPO της ήδη αυτή την εβδομάδα και την Anthropic να σχεδιάζει επίσης να διαθέσει τις μετοχές της, σύντομα.

Οι τρεις εταιρείες αναμένεται να συγκεντρώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα σε μια εποχή αδιάκοπης επενδυτικής όρεξης για μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η SpaceX ανέφερε στην κατάθεσή της ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 15,4% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανακοίνωσε λειτουργικές ζημίες 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα εδραιώσει τον έλεγχο του Μασκ σε δύο από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Αμερικής – SpaceX και Tesla – μια θέση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή. Η ειδική κατηγορία μετοχών του τού δίνει επί του παρόντος τον έλεγχο του 85% της ψήφου στην SpaceX.

Η κερδοφόρα Starlink

Οι αποκαλύψεις καθιστούν σαφές ότι η Starlink, η επιχείρηση δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, έχει γίνει γρήγορα ο βασικός μοχλός κέρδους και ανάπτυξης του ομίλου. Ο τομέας συνδεσιμότητας, με επικεφαλής την Starlink, δημιούργησε έσοδα 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αυξημένα κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, και λειτουργικά έσοδα 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 120%.

Αντιθέτως, η μονάδα Τεχνητής Νοημοσύνης της SpaceX κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι με έσοδα 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για άλλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς συμμετείχε στην κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της.

Ωστόσο, η SpaceX απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας στους επενδυτές ότι στοχεύει στη μεγαλύτερη αγορά που μπορεί να απευθυνθεί «στην ανθρώπινη ιστορία», με συνολική ευκαιρία στα 28,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, 26,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, προήλθε από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η πρόσφατη συμφωνία του Μασκ στοχεύει στην αντιστροφή των ζημιών από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κυρίως μέσω μιας συμφωνίας αυτόν τον μήνα που επεκτάθηκε την Τετάρτη για να παρέχει υπολογιστική χωρητικότητα στα δύο κορυφαία κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Anthropic. Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης θα πληρώνει στην SpaceX 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα έως τον Μάιο του 2029, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οι κίνδυνοι για τους επενδυτές

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μια σειρά από παράγοντες κινδύνου για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σύγκρουσης των δορυφόρων της SpaceX με «διαστημικά σκουπίδια» ή άλλα διαστημόπλοια, καθώς και την ανάδειξη πιο πεζών κανονιστικών εμποδίων και την πρόκληση της πρόσληψης ταλαντούχων ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης για να αμφισβητήσουν τους ανταγωνιστές OpenAI και Anthropic.

Οι πρωτοβουλίες «για την ανάπτυξη υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά σε κλίμακα, την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κλίμακα, τη δημιουργία μιας σεληνιακής οικονομίας, την ανάπτυξη συστημάτων ανθρώπινης ενίσχυσης και τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίου στη Σελήνη και τον Άρη, συνεπάγονται σημαντική τεχνική πολυπλοκότητα», προειδοποίησε η εταιρεία. «Τέτοιες πρωτοβουλίες ενδέχεται να μην επιτύχουν εμπορική βιωσιμότητα».

Σημείωσε ότι ο έλεγχος του Μασκ στην SpaceX και η ηγεσία άλλων ομάδων όπως η Tesla άφησαν τον κατασκευαστή πυραύλων ευάλωτο σε «συγκρούσεις συμφερόντων» σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και την κατανομή του χρόνου και της προσοχής του.

