ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα

Η δυσάρεστη οσμή αερίου στην Αττική δεν οφείλεται σε φυσικές διεργασίες στη θάλασσα και στον Σαρωνικό Κόλπο, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ

Κοινωνία 22.05.2026, 15:45
Δεν έχει τέλος το μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στην Αττική, ειδικά στα νότια προάστια του Λεκανοπεδίου.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) αποκλείει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να προήλθε από φυσικές διεργασίες στον Σαρωνικό Κόλπο. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, δεν εντοπίζονται ενδείξεις που να συνδέουν το φαινόμενο με εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού και πως οι μακροχρόνιες μετρήσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό, ούτε έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων.

Τι αναφέρει το ΕΛΚΕΘΕ για την οσμή αερίου

Το ΕΛΚΕΘΕ ως εθνικός ερευνητικός φορέας για το θαλάσσιο περιβάλλον, παρακολουθεί συστηματικά εδώ και δεκαετίες την οικολογική ποιότητα των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων της χώρας, υλοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα παρακολούθησης και έρευνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Υδατα (2000/60/ΕΚ)», της «Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)» και του έργου «Παρακολούθηση των οικοσυστημάτων Εσωτερικού Σαρωνικού – Ελευσίνας – Μεγαρέων – Ν. Ευβοϊκού υπό την επίδραση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Θριάσιου Πεδίου – Μεγαρέων – Κορωπίου» (σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ), υλοποιείται συστηματική περιβαλλοντική παρακολούθηση του Σαρωνικού Κόλπου καθώς και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ).

Για τις ανάγκες των ανωτέρω προγραμμάτων περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατά την οποία αναφέρθηκε το συμβάν οσμών στην Αττική και περιλάμβανε εργασίες πεδίου για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία

  • Οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο.
  • Δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων.
  • Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.
  • Κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Το ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα με επιστημονική υπευθυνότητα, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να αναλύει όλες τις πιθανές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβάν. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας στον Εσωτερικό Σαρωνικό και στον κόλπο της Ελευσίνας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών προϋποθέτουν ψυχραιμία, διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το ΕΛΚΕΘΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ενημέρωση με βάση πραγματικά δεδομένα, συστηματικές μετρήσεις και επιστημονικά ελεγμένη γνώση.

