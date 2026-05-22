Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2026 στοχεύει η διοίκηση της CrediaBank, όπως αποκάλυψε η CEO της Ελένη Βρεττού κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της την Παρασκευή το πρωί.

Όπως είπε η ίδια, εισήγηση, πρόθεση και επιθυμία της αποτελεί η επιβράβευση των μετόχων το 2027 από το καθαρό αποτέλεσμα της εφετινής χρήσης.

Κατά την παρουσίασή της, σημείωσε ότι η επόμενη ημέρα μετά το εμπορικό λανσάρισμα της CrediaBank, την αύξηση κεφαλαίου και τις κινήσεις μη οργανικής μεγέθυνσης, «μάς βρίσκει έτοιμους με ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας».

Το σχέδιο αυτό, κατά την ίδια, βασίζεται στους ακόλουθους 4 άξονες:

1. Αύξηση μεριδίων εγχωρίως

Η κυρία Βρεττού τόνισε πως στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας είναι η αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά.

«Ήδη έχουμε αυξήσει τις χορηγήσεις στα 4,9 δισ. ευρώ, με άνοδο 40% σε ετήσια βάση και με πενταπλάσιο ετήσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το μέσο όρο της αγοράς», τόνισε σχετικά.

Συμπλήρωσε δε πως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως είπε, επιδιώκεται η αύξηση των δανείων με προσεκτικό τρόπο και με επιτόκια αγοράς, ως αναγκαία συνθήκη για την υποστήριξη του εισοδήματος από τόκους, χωρίς αύξηση των κινδύνων.

2. Εξαγορά της HSBC Malta

Σύμφωνα με την κυρία Βρεττού, η διαδικασία για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του υποκαταστήματος της HSBC στη Μάλτα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος.

«Η κανονιστική διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο διάλογος με τις εποπτικές αρχές βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων , με την εισαγωγή νέων προϊόντων λιανικής και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας μας στην επιχειρηματική τραπεζική», τόνισε η ίδια.

Πρόσθεσε πως «υλοποιούμε τον επανασχεδιασμό των τεχνολογικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της τράπεζας την επόμενη ημέρα», με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού ομίλου, την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα.

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός

Κατά την CEO της τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, στόχοι του είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και η δημιουργία πρόσθετων λειτουργικοτήτων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε εξορθολογισμό του κόστους.

Συμπλήρωσε δε πως το σχετικό πλάνο «αποσκοπεί στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες μας όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας».

Τέλος προανήγγειλε το λανσάρισμα των ανανεωμένων e-banking και mobile banking στο δ΄ τρίμηνο του έτους.

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών

Η κυρία Βρεττού αναφέρθηκε στα οφέλη από την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, η καθημερινή διαχείριση της οποίας, όπως ανέφερε, θα παραμείνει στην οικογένεια Παντελάκη, αλλά και από την επικείμενη απορρόφηση με ανταλλαγή μετοχών της Ευρώπη Ασφαλιστικής.

Επιπλέον, η κυρία Βρεττού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών σε άλλους τομείς, όπως το Bancassurance και το wealth management.

Στόχος αυτών των κινήσεων αποτελεί η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από προμήθειες, που θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του εισοδήματος του ομίλου.