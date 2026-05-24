Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Experts 24.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
Άποψη Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εισαγωγή

Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, προκύπτει το ερώτημα πότε αν είναι  αργία  τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα και τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι, του ιδιωτικού τομέα.

Δημόσιος Τομέας

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 29.12.1980 που κυρώθηκε με τον Ν. 1157/1981) ορίζει: «Ημέραι αργίας και ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής: α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή (25η Μαρτίου), η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς (ΣΣ Καταργήθηκε), η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατον, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου δια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί. […..]»

Ιδιωτικός Τομέας: Γενικά δεν είναι αργία

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026) είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη ημέρα και όχι αργία, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, ισχύουσα δεσμευτική ΣΣΕ κ.λπ., ατομική σύμβαση ή κατ᾽ έθιμον αργία.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις την ημέρα αυτή λειτουργούν κανονικά και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην  εργασία τους, διαφορετικά δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής (το οποίο κατά το ΝΔ 3755/57 χορηγείται μόνον κατά τις εξαιρέσιμες εορτές) ενώ όσοι απασχοληθούν, δεν δικαιούνται  προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους (για όσες ώρες απασχοληθούν) σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955.

Αργία με ΣΣΕ ή ΔΑ

Ορισμένες Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις (οι περισσότερες εκ των οποίων, δεν είναι σε ισχύ), είχαν καθιερώσει τη εορτή του Αγίου Πνεύματος ως αργία στον ιδιωτικό τομέα, για τις ΣΣΕ αυτές, που έχουν λήξει, οι θεσμικοί τους όροι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις ήτοι στην περίπτωση που οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις και δεν έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα, συνεχίζουν να ισχύουν  για τους παλιούς εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις συμβάσεις  αυτές (με τις πιο πάνω προϋποθέσεις), δικαιούνται να μην εργασθούν την ημέρα αυτή λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο τους, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο το μισθό τους, χωρίς περικοπή.

Προσαύξηση κατά 75% επί των νομίμων αποδοχών οφείλεται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά από τον εφαρμοστέο κανονιστικό όρο ΣΣΕ ή ΔΑ ή όταν αναφέρεται ότι η ημέρα αυτή αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτική αργία.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να ελέγχεται αν ο σχετικός όρος συλλογικής ρύθμισης εξακολουθεί να ισχύει και αν δεσμεύει την επιχείρηση ή έχει ενσωματωθεί στις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων.

Οι  Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις (που κατά κανόνα δεν ισχύουν σήμερα) είχε καθορισθεί ως αργία η εορτή του Αγίου Πνεύματος για τους μισθωτούς των εξής κλάδων η επαγγελμάτων:

• Βιβλιοπωλείων κ.λπ.

• Διαγνωστικών Κέντρων

• Εργοδηγών Σχεδιαστών

• Ευγηρίας Οίκων

• Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.

• Ηλεκτροτεχνιτών βιομηχανίας

• Θυρωρών

• Καπνοβιομηχανιών

• Κλινικών

• Ξεναγών

• Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)

•  Περιοδικών • Πετρελαιοειδών επιχ/σεων

• Πρακτορείων Ναυτιλιακών κ.λπ.

• Ραδιοηλεκτρολόγων – ραδιοτεχνιτών Βιομηχανίας

• Ραδιοφωνικών Σταθμών

• Ραδιοφώνου Τεχνικών

• Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων

• Τηλεοπτικών Σταθμών

• Τυπογράφων Επαρχ. Εφημερίδων

• Φορτοεκφορτωτών Ημερησίων Εφημερίδων

• Φροντιστηρίων Μέσης, Ανωτέρας, Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως

• Φροντιστηρίων ξένων γλωσσών

• Φωτοστοιχειοθετών

• Χειριστών βιομηχανικών κ.λπ. επιχ/σεων

• Χειριστών Λατομείων Πέτρας – Μαρμάρου

• Χειριστών Τεχνικών Έργων.

Στοιχεία των ΣΣΕ που είναι σε ισχύ, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis

Αργία με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού
Μπορεί επίσης  να οφείλεται το ημερομίσθιο στους μη απασχολουμένους κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος (καθώς και κατά οποιαδήποτε άλλη μη εξαιρέσιμη εορτή):

·         είτε όταν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού,

·         είτε με εφαρμογή των διατάξεων περί υπερημερίας εργοδότη.

Η υπερημερία του εργοδότη συντρέχει όταν ο εργοδότης καθιερώνει μονομερώς την μέχρι τότε εργάσιμη ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή άλλη μη εξαιρέσιμη ημέρα, ως αργία, οπότε οφείλει να καταβάλει σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο που θα κατέβαλλε εάν κατά την ημέρα αυτή εργάζονταν.

Ακόμα στην περίπτωση απασχόλησης, ενώ η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει συμφωνηθεί ως αργία, οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, κατ᾽ αρθρ. 659 ΑΚ ή άρθρο 12 του ΚΕΔ (πδ 62/2025), ίση με το απλό ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχολήσεως.

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέγαρο Μαξίμου: Αντιδράσεις απέναντι σε Σαμαρά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές
Πολιτική

Αντιδρά το Μαξίμου μετά από τις κριτικές Σαμαρά
Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα
Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές
Economy

Ποιοι κλάδοι «οδηγούν» τις εξαγωγές στη Βουλγαρία [πίνακες]
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]
Το σενάριο άλλαξε, και οι αγορές το καταλαβαίνουν
Απόψεις

Το σενάριο άλλαξε
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Experts
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
Experts

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ
Experts

Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ

H εισαγωγή 28ου καθεστώτος εταιρικού δικαίου σκοπεύει να διευκολύνει την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας

Χρήστος Ιωάννου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Η παραγωγικότητα ως εθνική πρόκληση
Experts

Η παραγωγικότητα ως εθνική πρόκληση

Η χαμηλή απόδοση ανά ώρα εργασίας είναι πραγματικό πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε άλλοθι αναβολής των μισθολογικών προσδοκιών

Μιχάλης Ματθαιάκης
Εξαγωγικές επιδόσεις και παραγωγικό πρότυπο
Experts

Εξαγωγές και παραγωγικό πρότυπο

Οι εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν έντονη άνοδο την τρέχουσα δεκαετία, με πρωταγωνιστικό ρόλο των κλάδων της μεταποίησης

Παναγιώτης Καπόπουλος
Latest News
Μέγαρο Μαξίμου: Αντιδράσεις απέναντι σε Σαμαρά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές
Πολιτική

Αντιδρά το Μαξίμου μετά από τις κριτικές Σαμαρά

Νέα αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων - Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό

Στράτος Ιωακείμ
Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές
Economy

Ποιοι κλάδοι «οδηγούν» τις εξαγωγές στη Βουλγαρία [πίνακες]

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία κατέγραψαν αύξηση 11,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών

Μαρία Σιδέρη
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Το σενάριο άλλαξε, και οι αγορές το καταλαβαίνουν
Απόψεις

Το σενάριο άλλαξε

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι η ένταση ΗΠΑ-Ιράν θα παρέμενε ελεγχόμενη. Πλέον, κανείς δεν είναι σίγουρος για αυτό.

Συμεών Μαυρουδής
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
Experts

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις της Chanel επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης πέρυσι, ξεπερνώντας τη σφοδρή ύφεση του κλάδου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γεωργία: Παραμένει ημιτελής η πράσινη μετάβαση – Τι αποκαλύπτει ο ΟΟΣΑ [γραφήματα]
AGRO

Περισσότερη παραγωγή, λιγότεροι ρύποι - Μια δύσκολη εξίσωση [γραφήματα]

Η γεωργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μπροστά σε προκλήσεις – Ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ανθή Γεωργίου
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
Opinion

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Το ιδιωτικό χρέος, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε δυσθεώρητο ύψος

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρώπη: Τα εμπορικά όπλα της είναι άχρηστα χωρίς πολιτική βούληση
Financial Times

Εχει τα κότσια η ΕΕ να αντισταθεί στην Κίνα;

Για να αντισταθεί στην Κίνα, η ΕΕ χρειάζεται θαρραλέες κυβερνήσεις, όχι άλλον έναν κανονισμό της Κομισιόν

Alan Beattie

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies