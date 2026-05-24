Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Η συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ «έχει διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» και «θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social το Σάββατο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε ολοκληρώσει μια «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με ηγέτες χωρών του Κόλπου και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Είπε ότι είχε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία επίσης είχε πάει «πολύ καλά». «Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ. «Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει.» Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη, αναφέρουν οι Financial Times.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν αφού οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες και τη θέσπιση του πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι διαπραγματευτές από το Πακιστάν και το Κατάρ πραγματοποίησαν συνομιλίες με τους Ιρανούς ομολόγους τους στην Τεχεράνη την Πέμπτη και την Παρασκευή, και φέρεται να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Η ιρανική αντιπροσωπεία ηγούνταν από τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο του κοινοβουλίου, και τον Αμπάς Αραγκί, υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες ανέφεραν νωρίτερα το Σάββατο ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα περιλαμβάνει τη σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τη δέσμευση να συζητηθεί η συγκατάθεση της Τεχεράνης είτε για την αραίωση είτε για την παράδοση των αποθεμάτων της σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και, σταδιακά, θα συμφωνήσουν στην άρση των κυρώσεων και στο ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν για πρώτη φορά επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, αλλά οι προσπάθειες για τη διαμεσολάβηση ενός μόνιμου τερματισμού των εχθροπραξιών έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω φόβων στην περιοχή ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ξαναρχίσει τις επιθέσεις καθώς οι συνομιλίες είχαν κολλήσει. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να λάβει την απόφαση να ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, πριν τον πείσουν οι σύμμαχοι του Κόλπου να κάνει μια παύση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αρχικά προγραμματίσει να επισκεφθεί το γκολφ θέρετρό του στο Νιου Τζέρσεϊ το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, το πρόγραμμα του Τραμπ άλλαξε απότομα την Παρασκευή. Το Σάββατο παρέμεινε στον Λευκό Οίκο, όπου συμμετείχε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, εξήρε τις «εξαιρετικές προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης και για τη διεξαγωγή μιας πολύ χρήσιμης και παραγωγικής τηλεφωνικής συνομιλίας» σε ανάρτησή του στο X.

I congratulate President Donald Trump on his extraordinary efforts to pursue peace and for holding a very useful and productive telephone call earlier today, with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Turkiye, Egypt, the UAE, Jordan and Pakistan. Field Marshal Syed Asim Munir… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

Ο Σαρίφ πρόσθεσε ότι το Πακιστάν, το οποίο εκπροσωπήθηκε στη συνομιλία από τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, θα «συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες».