Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 25.05.2026, 10:41
Με θετικό πρόσημο άρχισαν τη συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, γεγονός που ενίσχυσε την επενδυτική αισιοδοξία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,53% στις 628 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,22% στις 10.466 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,83% στις 25.093 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,92% στις 8.190 μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες.

Κομβικό στοιχείο της συμφωνίας θεωρείται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου στα νότια παράλια του Ιράν, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Η σχεδόν πλήρης διακοπή της διέλευσης δεξαμενόπλοιων τις τελευταίες εβδομάδες είχε οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, υποχωρεί κατά 4,3%, στα 95,90 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη σημαντική διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά άνω των 100 δολαρίων, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ η ιρανική ηγεσία αναμένεται να χρειαστεί χρόνο προτού εγκρίνει επισήμως το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει ζητήσει από τους διαπραγματευτές του «να μην βιαστούν να κλείσουν συμφωνία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου μια συμφωνία «ολοκληρωθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί».

Παραμένει ωστόσο ασαφές το πότε θα ανακοινωθεί επίσημα η τελική συμφωνία. Αναλυτές της εταιρείας Vital Knowledge εκτιμούν ότι οι σχετικές εξελίξεις πιθανότατα θα δρομολογηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε επίπεδο μετοχών, ξεχωρίζει η πορεία της Delivery Hero, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, μετά την ανακοίνωση ότι έλαβε μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς από την Uber. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό κλάδο των ψηφιακών υπηρεσιών διανομής και μεταφορών.

