Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Κόσμος 25.05.2026, 07:23
Σχολιάστε
Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Κείμενο Μαργαρίτα Βεργολιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πολυόροφο και μουντό, με πρόσοψη από γυαλί και χάλυβα, το νέο προξενείο των ΗΠΑ στο Νουούκ είναι παράταιρο με το τοπίο στη Γροιλανδία.

Τόσο, όσο και η πολιτική του νυν ενοίκου του Λευκού Οίκου για το αρκτικό νησί και αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Σκωπτικά, οι Γροιλανδοί αποκαλούν «Πύργο Τραμπ» το νέο κτίριο εμβαδού 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που αντικατέστησε τη μέχρι πρότινος ταπεινή έδρα της προξενικής αρχής.

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επανασύστασή της το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, το προξενείο συστεγαζόταν σε εγκαταστάσεις της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας.

Όμως, κατά την Ουάσιγκτον, τα δεδομένα πρέπει συνολικά να αλλάξουν.

Υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά έχουν εγκαταλείψει τις ηγεμονικές βλέψεις τους (και) για τη Γροιλανδία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σημειολογία είναι έντονη πίσω από τα εγκαίνια της νέας έδρας του προξενείου τους, την περασμένη Πέμπτη.

Η διαφορά με την κρίση του περασμένου Ιανουαρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με προσάρτηση του μεγαλύτερου αυτού νησιού στον κόσμο, είναι ότι αυτή τη φορά η επίτευξη του στόχου γίνεται συγκεκαλυμμένα, με μια φαινομενικά πιο ήπια στρατηγική.

«Ο πρόεδρος έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβουν οι ίδιοι οι Γροιλανδοί», τόνισε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία, Κένεθ Χάουερι, που έσπευσε για την περίσταση στην πρωτεύουσα του νησιού, το Νουούκ.

Δεν πείθει.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα εγκαίνια.

Έξω από το προξενείο οργανώθηκαν ογκώδεις για τα δεδομένα της περιοχής διαδηλώσεις.

«Make America Go Away!», «Διώξτε την Αμερική» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα, σε μια έξυπνη παράφραση του τραμπικού δόγματος MAGA.

Παρότι δεν μιλά τώρα για προσάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος -όπως κατέστησε σαφές με νέα ανάρτηση- θέλει τη μόνιμη υποδούλωση της αρκτικής περιοχής.

Η αινιγματική νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social για τη Γροιλανδία

Η Γροιλανδία, το «δόγμα Ντονρόε» Golden Dome

Στο πλαίσιο του λεγόμενου «δόγματος Ντονρόε» περί απόλυτης αμερικανικής ηγεμονίας στο δυτικό ημισφαίριο, ο Ντόναλντ Τραμπ διακηρύττει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, επικαλούμενος την απειλή της Κίνας και της Ρωσίας.

Στρατηγικής θέσης στην Αρκτική -ένα νέο γεωπολιτικό επίκεντρο- και πλούσια σε πολύτιμους πόρους, το αρκτικό νησί έχει πλέον κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της Ουάσιγκτον για το περιώνυμο Golden Dome: το νέο αντιπυραυλικό σύστημα, που φιλοδοξεί να κάνει τις ΗΠΑ απρόσβλητες από οποιαδήποτε επίθεση.

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση που πυροδότησαν οι απειλές Τραμπ περί προσάρτησης, η Ουάσιγκτον έχει επιστρέψει με νέες αξιώσεις στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Δανία και τις αρχές του Νουούκ.

Καταρχάς, επιδιώκει αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Αρχικά στους New York Times και μετέπειτα στο BBC, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για τη δημιουργία τριών νέων βάσεων, πέρα από τη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, στα βόρεια του νησιού.

Για την ακρίβεια, δύο πρώην αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις προορίζονται για επαναλειτουργία στη νότια Γροιλανδία.

Αποτελούν απομεινάρια του Ψυχρού Πολέμου, μαζί με δεκάδες άλλες που διατηρούσαν στο αρκτικό νησί οι ΗΠΑ, βάσει διμερούς αμυντικού συμφώνου με τη Δανία, που υπεγράφη το 1951.

Επικαιροποιήθηκε το 2004.

Αξιωματικός του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ πραγματοποίησε ήδη τον Απρίλιο αυτοψία στο Ναρσαρσουάκ, επιθεωρώντας μεταξύ άλλων την κατάσταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης στην πρώην αμερικανική βάση στην περιοχή, το τοπικό λιμάνι βαθέων υδάτων και ένα παλιό ξενοδοχείο.

Στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος είναι επίσης η πρώην βάση στο Κανγκερλουσουάκ, στα νοτιοδυτικά, με αεροδρόμιο κατάλληλο για μεγάλα αεροσκάφη.

Η τοποθεσία της τρίτης βάσης που θέλουν να ξανανοίξουν στη Γροιλανδία οι Αμερικανοί παραμένει ακόμη άγνωστη.

Θα θεωρούνται έδαφος των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον απαιτεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία να είναι επ’ αόριστον, ακόμη και αν η Γροιλανδία κηρύξει ανεξαρτησία.

Αξιώνει επίσης δικαίωμα βέτο στις επενδύσεις σε όλο το νησί.

Ηγεμονισμός, «ιθαγενείς» και «καθρεφτάκια»

«Είμαι εδώ για να κάνω φίλους», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Τζέφ Λάντρι, στην πρώτη του επίσκεψη υπό αυτή την ιδιότητα στο νησί.

Αφορμή για την «απόβαση» του Λάντρι ήταν ένα οικονομικό φόρουμ στις 19 και 20 Μαΐου και, φυσικά, τα εγκαίνια της νέας έδρας του αμερικανικού προξενείου στο Νουούκ.

«Βαμμένος» τραμπικός, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, κατέφθασε απρόσκλητος και χωρίς καν να έχει ειδοποιήσει τις δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές του αυτόνομου δανέζικου νησιού.

Απρόθυμα, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δέχθηκαν να συναντηθούν μαζί του μόνον παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, Κένεθ Χάουερι.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», ήταν το μήνυμα του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ.

«Νομίζω ότι υπάρχουν απίστευτες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους Γροιλανδούς να περάσουν από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία», είπε σε συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα Sermitsiaq.

Μεταχειριζόμενος του κατοίκους του νησιού σαν ιθαγενείς που τους μοιράζουν καθρεφτάκια, δώριζε κόκκινα καπελάκια MAGA στους ενήλικες και μπισκότα σοκολάτας σε παιδιά στους δρόμους του Νουούκ.

«Αν έρθετε στην έπαυλη του κυβερνήτη της Λουιζιάνα, μπορείτε να φάτε όσα θέλετε», τους είπε.

Προσθέτοντας στην προσβολή, ο Λάντρι συνοδευόταν από έναν γιατρό, που είχε αναλάβει την «αξιολόγηση των πρακτικών υγείας των Γροιλανδών».

Η υπουργός Υγείας του νησιού εξέφρασε τον αποτροπιασμό της.

«Οι Γροιλανδοί», έγραψε σε ανάρτηση, «δεν είναι πειραματόζωα σε ένα γεωπολιτικό έργο».

Στη Κοπεγχάγη, εν τω μεταξύ, δεν έχει ακόμη σχηματιστεί νέα κυβέρνηση συνασπισμού, μετά τις εκλογές του περασμένου Μαρτίου.

Ο περαιτέρω κατακερματισμός του κοινοβουλίου της Δανίας καθιστά δύσκολο το εγχείρημα, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Και δη ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, καθώς το ρήγμα στις τάξεις του ΝΑΤΟ διευρύνεται, στο φόντο των πολέμων στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι ανακούφισης στην αγορά – Πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ράλι ανακούφισης στο ΧΑ, πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
World

Ασάφειες και αντιφάσεις στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Κόσμος
Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα
Κόσμος

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση που εφοδιάζει τη Μόσχα

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη
Πολιτική

Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη

Κόμμα νέας εποχής, οι ομόκεντροι κύκλοι από τη βάση στην ηγεσία και τοπικά ανά τομέα.

Σωτήρης Μπολάκης
Δημογραφικό: Η Ελλάδα γερνάει και ερημοποιείται
Κοινωνία

Η Ελλάδα γερνάει και ερημοποιείται

Πώς προδιαγράφεται το μέλλον της χώρας

Εύη Σαλτού
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι ανακούφισης στην αγορά – Πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ράλι ανακούφισης στο ΧΑ, πάνω από τις 2.300 μονάδες ο ΓΔ

Θετικά μηνύματα εκπέμπει το γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
World

Ασάφειες και αντιφάσεις στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ

Ανάμεικτα μηνύματα από κορυφαίους αξιωματούχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποσχέθηκαν αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies