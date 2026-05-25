Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση

Πολυόροφο και μουντό, με πρόσοψη από γυαλί και χάλυβα, το νέο προξενείο των ΗΠΑ στο Νουούκ είναι παράταιρο με το τοπίο στη Γροιλανδία.

Τόσο, όσο και η πολιτική του νυν ενοίκου του Λευκού Οίκου για το αρκτικό νησί και αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας.

Σκωπτικά, οι Γροιλανδοί αποκαλούν «Πύργο Τραμπ» το νέο κτίριο εμβαδού 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που αντικατέστησε τη μέχρι πρότινος ταπεινή έδρα της προξενικής αρχής.

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επανασύστασή της το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, το προξενείο συστεγαζόταν σε εγκαταστάσεις της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας.

Όμως, κατά την Ουάσιγκτον, τα δεδομένα πρέπει συνολικά να αλλάξουν.

Υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ κάθε άλλο παρά έχουν εγκαταλείψει τις ηγεμονικές βλέψεις τους (και) για τη Γροιλανδία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σημειολογία είναι έντονη πίσω από τα εγκαίνια της νέας έδρας του προξενείου τους, την περασμένη Πέμπτη.

Η διαφορά με την κρίση του περασμένου Ιανουαρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με προσάρτηση του μεγαλύτερου αυτού νησιού στον κόσμο, είναι ότι αυτή τη φορά η επίτευξη του στόχου γίνεται συγκεκαλυμμένα, με μια φαινομενικά πιο ήπια στρατηγική.

«Ο πρόεδρος έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβουν οι ίδιοι οι Γροιλανδοί», τόνισε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία, Κένεθ Χάουερι, που έσπευσε για την περίσταση στην πρωτεύουσα του νησιού, το Νουούκ.

Δεν πείθει.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα εγκαίνια.

Έξω από το προξενείο οργανώθηκαν ογκώδεις για τα δεδομένα της περιοχής διαδηλώσεις.

«Make America Go Away!», «Διώξτε την Αμερική» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα, σε μια έξυπνη παράφραση του τραμπικού δόγματος MAGA.

Παρότι δεν μιλά τώρα για προσάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος -όπως κατέστησε σαφές με νέα ανάρτηση- θέλει τη μόνιμη υποδούλωση της αρκτικής περιοχής.

Η Γροιλανδία, το «δόγμα Ντονρόε» Golden Dome

Στο πλαίσιο του λεγόμενου «δόγματος Ντονρόε» περί απόλυτης αμερικανικής ηγεμονίας στο δυτικό ημισφαίριο, ο Ντόναλντ Τραμπ διακηρύττει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, επικαλούμενος την απειλή της Κίνας και της Ρωσίας.

Στρατηγικής θέσης στην Αρκτική -ένα νέο γεωπολιτικό επίκεντρο- και πλούσια σε πολύτιμους πόρους, το αρκτικό νησί έχει πλέον κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της Ουάσιγκτον για το περιώνυμο Golden Dome: το νέο αντιπυραυλικό σύστημα, που φιλοδοξεί να κάνει τις ΗΠΑ απρόσβλητες από οποιαδήποτε επίθεση.

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση που πυροδότησαν οι απειλές Τραμπ περί προσάρτησης, η Ουάσιγκτον έχει επιστρέψει με νέες αξιώσεις στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Δανία και τις αρχές του Νουούκ.

Καταρχάς, επιδιώκει αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Αρχικά στους New York Times και μετέπειτα στο BBC, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για τη δημιουργία τριών νέων βάσεων, πέρα από τη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, στα βόρεια του νησιού.

Για την ακρίβεια, δύο πρώην αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις προορίζονται για επαναλειτουργία στη νότια Γροιλανδία.

Αποτελούν απομεινάρια του Ψυχρού Πολέμου, μαζί με δεκάδες άλλες που διατηρούσαν στο αρκτικό νησί οι ΗΠΑ, βάσει διμερούς αμυντικού συμφώνου με τη Δανία, που υπεγράφη το 1951.

Επικαιροποιήθηκε το 2004.

Αξιωματικός του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ πραγματοποίησε ήδη τον Απρίλιο αυτοψία στο Ναρσαρσουάκ, επιθεωρώντας μεταξύ άλλων την κατάσταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης στην πρώην αμερικανική βάση στην περιοχή, το τοπικό λιμάνι βαθέων υδάτων και ένα παλιό ξενοδοχείο.

Στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος είναι επίσης η πρώην βάση στο Κανγκερλουσουάκ, στα νοτιοδυτικά, με αεροδρόμιο κατάλληλο για μεγάλα αεροσκάφη.

Η τοποθεσία της τρίτης βάσης που θέλουν να ξανανοίξουν στη Γροιλανδία οι Αμερικανοί παραμένει ακόμη άγνωστη.

Θα θεωρούνται έδαφος των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον απαιτεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία να είναι επ’ αόριστον, ακόμη και αν η Γροιλανδία κηρύξει ανεξαρτησία.

Αξιώνει επίσης δικαίωμα βέτο στις επενδύσεις σε όλο το νησί.

Ηγεμονισμός, «ιθαγενείς» και «καθρεφτάκια»

«Είμαι εδώ για να κάνω φίλους», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Τζέφ Λάντρι, στην πρώτη του επίσκεψη υπό αυτή την ιδιότητα στο νησί.

Αφορμή για την «απόβαση» του Λάντρι ήταν ένα οικονομικό φόρουμ στις 19 και 20 Μαΐου και, φυσικά, τα εγκαίνια της νέας έδρας του αμερικανικού προξενείου στο Νουούκ.

«Βαμμένος» τραμπικός, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, κατέφθασε απρόσκλητος και χωρίς καν να έχει ειδοποιήσει τις δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές του αυτόνομου δανέζικου νησιού.

Απρόθυμα, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δέχθηκαν να συναντηθούν μαζί του μόνον παρουσία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, Κένεθ Χάουερι.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία. Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», ήταν το μήνυμα του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ.

«Νομίζω ότι υπάρχουν απίστευτες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους Γροιλανδούς να περάσουν από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία», είπε σε συνέντευξη στην τοπική εφημερίδα Sermitsiaq.

Μεταχειριζόμενος του κατοίκους του νησιού σαν ιθαγενείς που τους μοιράζουν καθρεφτάκια, δώριζε κόκκινα καπελάκια MAGA στους ενήλικες και μπισκότα σοκολάτας σε παιδιά στους δρόμους του Νουούκ.

«Αν έρθετε στην έπαυλη του κυβερνήτη της Λουιζιάνα, μπορείτε να φάτε όσα θέλετε», τους είπε.

Προσθέτοντας στην προσβολή, ο Λάντρι συνοδευόταν από έναν γιατρό, που είχε αναλάβει την «αξιολόγηση των πρακτικών υγείας των Γροιλανδών».

Η υπουργός Υγείας του νησιού εξέφρασε τον αποτροπιασμό της.

«Οι Γροιλανδοί», έγραψε σε ανάρτηση, «δεν είναι πειραματόζωα σε ένα γεωπολιτικό έργο».

Στη Κοπεγχάγη, εν τω μεταξύ, δεν έχει ακόμη σχηματιστεί νέα κυβέρνηση συνασπισμού, μετά τις εκλογές του περασμένου Μαρτίου.

Ο περαιτέρω κατακερματισμός του κοινοβουλίου της Δανίας καθιστά δύσκολο το εγχείρημα, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Και δη ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, καθώς το ρήγμα στις τάξεις του ΝΑΤΟ διευρύνεται, στο φόντο των πολέμων στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Πηγή: in.gr