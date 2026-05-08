Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για νέο πακέτο για καύσιμα και ακρίβεια

Economy 08.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή απειλεί να ανατρέψει το κλίμα σταθεροποίησης που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην οικονομία. Η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μεταφέρεται ήδη σταδιακά στην αγορά, με τον πληθωρισμό να δείχνει ξανά σημάδια επιτάχυνσης και τα νοικοκυριά να βλέπουν το κόστος ζωής να ανεβαίνει εκ νέου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat,τον Απρίλιο ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,9% ενώ σήμερα αναμένονται και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ,με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πλέον για πληθωρισμό άνω του 4%.

Μέτρα στήριξης με φόντο τον υψηλό πληθωρισμό

Με το Brent να παραμένει σταθερά κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι ακόμη και μετά τις καλύτερες που φθάνουν από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής τα τελευταία 24ωρα , η κυβέρνηση προετοιμάζει νέο γύρο παρεμβάσεων για να περιορίσει τις επιπτώσεις στις τσέπες των πολιτών. Μάλιστα οι ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα καθώς από την κυβέρνηση τα νέα μέτρα θέλουν να ισχύσουν από τον Ιούνιο.

Η βάση του σχεδιασμού είναι το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ που έχει διατηρηθεί για έκτακτες συνθήκες, αλλά και σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΟ πολύ πιθανόν να προστεθούν σε αυτά και τα αδιάθετα κονδύλια από το Fuel Pass, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για πρόσθετη στήριξη.

Τα μέτρα που πέφτουν στο τραπέζι

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή αφορά την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο δίμηνης παράτασης του Fuel Pass μέσα στο καλοκαίρι ενώ δεν αποκλείεται πλέον και ένα market pass με τον πληθωρισμό να έχει φουντώσει ήδη.

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο δεν αφορά μόνο την τιμή των καυσίμων. Ο μεγάλος φόβος είναι η νέα διάχυση των αυξήσεων σε ολόκληρη την οικονομία. Ήδη το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει μεταφορές, τρόφιμα, υπηρεσίες και εφοδιαστική αλυσίδα, δημιουργώντας έναν νέο γύρο ανατιμήσεων. Ουσιαστικά, η οικονομία κινδυνεύει να ξαναμπεί σε έναν φαύλο κύκλο όπου οι αυξήσεις στην ενέργεια «τρέφουν» τον πληθωρισμό και ο πληθωρισμός συρρικνώνει ακόμη περισσότερο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Και στο βάθος η… ΔΕΘ

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Οικονομικών «τρέχουν» ήδη οι πρώτες προσομοιώσεις και για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να υπολογίσει πόσο δημοσιονομικό χώρο θα αφήσει τελικά η ενεργειακή κρίση, αλλά και ποιο μέρος των παρεμβάσεων που σχεδιάζονταν για τον Σεπτέμβριο θα μπορέσει να υλοποιηθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

Οι σχεδιασμοί για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παρεμβάσεις ενίσχυσης εισοδημάτων παραμένουν στο τραπέζι, ωστόσο πλέον επανεξετάζονται υπό το πρίσμα των νέων διεθνών δεδομένων. Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση από την ενέργεια και τον πληθωρισμό, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στήριξης, περιορίζοντας αντίστοιχα τα περιθώρια για πιο μόνιμα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι τιμές του πετρελαίου

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι οι φετινές οικονομικές προβλέψεις βασίζονται σε αισθητά χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο η υπόθεση εργασίας ήταν Brent κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, οι τελευταίες συνεδριάσεις των αγορών έδειξαν τιμές έως και 126 δολάρια, γεγονός που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την ανάπτυξη.

Το κλίμα ανησυχίας κυριάρχησε και στο τελευταίο Eurogroup, όπου οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι φόβοι πλέον δεν περιορίζονται μόνο στην άνοδο των τιμών.

Στις Βρυξέλλες αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι η νέα ενεργειακή πίεση μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη της ευρωζώνης, ακόμη και να οδηγήσει ορισμένες οικονομίες κοντά στην ύφεση. Για την κυβέρνηση, η επόμενη περίοδος θα είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. Από τη μία η ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας και από την άλλη η υποχρέωση διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

