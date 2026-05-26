Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά -0.23% κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες

Wall Street 26.05.2026, 23:15
Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτινάχθηκαν οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Τρίτης, παίρνοντας ισχυρή ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές των ημιαγωγών.

Ο γενικός δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,61% στις 7,519.12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κέρδισε 1,19% κλείνοντας στις 26,656.181. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 118.02 μονάδες (-0.23%) κλείνοντας στις 50,461.68μονάδες.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «εξελίσσονται ομαλά». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να περάσουν στην επίθεση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επέδειξαν «συγκράτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκεχειρίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Το πετρέλαιο

Το αμερικανικό αργό ανέκαμψε από τα χαμηλά του μετά τις επιθέσεις, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για τον Ιούλιο να διαπραγματεύονται 2,81% χαμηλότερα, κλείνοντας στα 93,89 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent
, εν τω μεταξύ, διαπραγματεύτηκε 3,58% υψηλότερα την ίδια ημέρα, κλείνοντας στα 99,58 δολάρια ανά βαρέλι.

«Υπάρχουν επενδυτές που, νομίζω, είναι παθολογικά αισιόδοξοι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και ότι τα πράγματα θα επανέλθουν όπως ήταν πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο Ron Albahary, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της LNW.

Υπάρχει μια «μάχη» στην αγορά, πρόσθεσε ο Albahary. Οι επενδυτές «πιστεύουν σε αυτό το τσουνάμι κεφαλαιουχικών δαπανών που ωθεί τις αγορές προς τα πάνω», είπε, ενώ η βάση της αμερικανικής οικονομίας είναι «ακόμα σχετικά εύθραυστη», με τον πληθωρισμό να «γίνεται πιθανώς συστημικός».

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις μετοχές την περασμένη εβδομάδα, καθώς το αμερικανικό αργό κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του από τις 17 Απριλίου. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σειράς εβδομαδιαίων κερδών από τα τέλη του 2023. Ο Dow σημείωσε άνοδο 2,1%, σημειώνοντας το τρίτο εβδομαδιαίο κέρδος σε τέσσερις εβδομάδες. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,5% την περασμένη εβδομάδα, την έβδομη σε οκτώ εβδομάδες.

Ωστόσο, με το αργό πετρέλαιο να διαπραγματεύεται ακόμη αρκετά πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος – και με τις πιέσεις στις τιμές να παραμένουν υψηλές – οι προσδοκίες των επενδυτών για χαλάρωση της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έχουν μετριαστεί.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

