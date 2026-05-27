Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού

Τουρισμός 27.05.2026, 08:21
Η Άνδρος συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει.

Στο εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός «για τον αυθεντικό του χαρακτήρα», με το διεθνές μέσο να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού σε σχέση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Άνδρος απέχει μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα και διαθέτει «μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς», προβάλλοντας το νησί ως μια αυθεντική εναλλακτική πρόταση για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι «καταπράσινη» και διαφοροποιείται αισθητά από άλλα Κυκλαδονήσια, διαθέτοντας πλούσια φύση, εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές και μοναδικές παραλίες που «βρίσκονται στο επίκεντρο» τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, το άρθρο αναδεικνύει την αρχοντική φυσιογνωμία του νησιού, τη ναυτική του παράδοση και τη δυνατότητα που προσφέρει στον επισκέπτη να γνωρίσει μια αυθεντική πλευρά της Ελλάδας, μακριά από τον υπερτουρισμό και τις μαζικές ροές επισκεπτών.

Η νέα αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από ένα κορυφαίο διεθνές μέσο ενημέρωσης με μεγάλη επιρροή στο βρετανικό και ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό. Η έμφαση που δίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, στη φυσική αυθεντικότητα, στην πολιτιστική του ταυτότητα και στην εμπειρία του επισκέπτη συνάδει με τη στρατηγική του Δήμου Άνδρου για την ανάδειξη ενός ποιοτικού τουριστικού μοντέλου.

Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λονδίνο, στοχευμένη εκδήλωση προβολής του νησιού σε επιλεγμένο κοινό επαγγελματιών του τουρισμού. Η δράση υλοποιήθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο για την Ελλάδα tour operator Olympic Holidays και την στήριξη του Δήμου Άνδρου. Στόχος , όπως αναφέρει το ΑΠΕ, της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της Άνδρου σε Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες, καθώς και η ενημέρωση της αγοράς για την ανάπτυξη και διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του δήμου για την οργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών από διεθνή ΜΜΕ στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

«Η Άνδρος δεν αποτελεί έναν προορισμό μαζικού τουρισμού, αλλά έναν τόπο αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και ποιότητας ζωής. Η νέα διάκριση ενισχύει την ευθύνη μας να συνεχίσουμε με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής, επενδύοντας σε στοχευμένες ενέργειες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και θα ενισχύσουν τη θέση της Άνδρου διεθνώς», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
