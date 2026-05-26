Τεχνητή νοημοσύνη: 5 τρόποι προστασίας της δουλειάς σας από την επέλαση της ΑΙ

Η τελευταία έκδοση τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic προκάλεσε μαζική φυγή των επενδυτών από τις μετοχές εταιρειών νομικού λογισμικού — και αποτελεί απλώς την πιο πρόσφατη υπενθύμιση ενός ενδεχόμενου «μακελειού» στον τομέα των επαγγελματιών γραφείου.

Η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2026 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εκτιμά ότι 92 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους έως το 2030.

Ο Michael Housman, ιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της AI-ccelerator, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο Business Insider ότι διακυβεύονται πολλές θέσεις εργασίας καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας, και όχι μόνο ρόλοι σε συγκεκριμένους κλάδους.

«Ειλικρινά, κάθε εργαζόμενος στον τομέα της γνώσης βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε ο Housman στο Business Insider.

Αντί να πανικοβάλλεστε, ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να εξασφαλίσετε το μέλλον της καριέρας σας:

Ελέγξτε τις αρμοδιότητες της θέσης σας

Ο Alex King, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προσέλκυσης ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης ExpandIQ, δήλωσε στο Business Insider ότι θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πλήρης αυτοματοποίηση, ενίσχυση και μετασχηματισμός.

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα εμπίπτουν στην κατηγορία της ενίσχυσης, που σημαίνει ότι ορισμένα μέρη της εργασίας θα αυτοματοποιηθούν, αλλά όχι όλα, και αξίζει να αξιολογήσετε το επίπεδο κινδύνου για τη θέση σας.

Ο King δήλωσε στο Business Insider ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διενεργούν έναν «έλεγχο» των καθηκόντων τους. Αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση της περιγραφής της θέσης εργασίας τους και τη δημιουργία μιας λίστας με τα καθημερινά τους καθήκοντα.

«Αν είναι πιο προβλέψιμα, είστε ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης,» είπε ο King. «Αντίθετα, αν πρόκειται για ρόλο που βασίζεται περισσότερο στην κρίση ή στις σχέσεις, είστε λίγο λιγότερο ευάλωτοι.»

Ο Housman, ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας με την τεχνητή νοημοσύνη (ή μείνετε πίσω)», δήλωσε ότι οι εταιρείες «τρέχουν με γοργούς ρυθμούς» στην εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς με πολλή επαναλαμβανόμενη εργασία που δεν απαιτεί μεγάλο γνωστικό φορτίο ή επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως η απάντηση σε email.

Εστίαση στον αντίκτυπο

Οι εργαζόμενοι ή οι υποψήφιοι για εργασία συχνά περιγράφουν τι έκαναν χωρίς να εξηγούν τον αντίκτυπό του, είπε ο King. Καθώς οι θέσεις εργασίας εξελίσσονται, η επικοινωνία αυτής της αξίας στους εργοδότες θα γίνεται όλο και πιο σημαντική, ειδικά καθώς οι εργοδότες επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή ενός εργαζομένου.

Για όσους αναζητούν εργασία, στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος μηχανικής του LinkedIn δήλωσαν ότι τα παράλληλα έργα μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες ενός υποψηφίου να βρει δουλειά.

Στις συνεντεύξεις, φροντίστε να παρουσιάσετε μια ιδέα που υλοποιήσατε, είτε πρόκειται για προϊόντα που βοηθήσατε να αναπτυχθούν είτε για ένα αποθετήριο GitHub με παράλληλα έργα.

Βελτιώστε τις γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων σας στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ του να διατηρήσετε τη δουλειά σας και του να τη χάσετε από κάποιον που γνωρίζει καλύτερα την τεχνολογία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Accenture, για παράδειγμα, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία θα απολύσει το προσωπικό που δεν θα μπορούσε να επανεκπαιδεύσει για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο John Morgan, πρόεδρος του τμήματος επαγγελματικής μετάβασης, κινητικότητας και ανάπτυξης ηγεσίας στην εταιρεία ταλέντων LHH, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει όχι μόνο να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να «εμβαθύνουν σε αυτήν».

«Μπορεί να έχετε οποιοδήποτε είδος εργασίας, αλλά θα έχετε κάποιο είδος συγκυβερνήτη που θα σας βοηθά σε αυτή την εργασία», είπε ο Morgan, προσθέτοντας ότι όσο πιο εξειδικευμένοι είστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο καλύτερη είναι η θέση σας.

Ο King προειδοποίησε ότι πολλές εταιρείες δεν αναβαθμίζουν ακόμη τις δεξιότητες των εργαζομένων, οπότε οι εργαζόμενοι πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία.

Είπε ότι υπάρχουν πολλοί δωρεάν πόροι για να μάθει κανείς τα βασικά της τεχνητής νοημοσύνης. Ένας εργαζόμενος που μεταπήδησε σε ρόλο τεχνητής νοημοσύνης ανέφερε ότι παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube για να αναπτύξει δεξιότητες σε διαφορετικούς τομείς.

Επικεντρωθείτε στις δεξιότητες

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί όλο και περισσότερο τις εργασίες, ο King είπε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να «επενδύσουν» στις δεξιότητες. Αυτή είναι μια αρχή που έχουν τονίσει πολλοί στελέχη, από τον επικεφαλής επιστήμονα της IBM έως τον υπεύθυνο καινοτομίας της Cisco.

«Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες γύρω από την αυτογνωσία και τη συναισθηματική νοημοσύνη θα τα πάνε πολύ καλά στο μέλλον, επειδή αυτό είναι προφανώς κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει», είπε ο King.

Ο Morgan από την LHH είπε ότι η κριτική σκέψη ήταν πάντα σημαντική, αλλά τώρα είναι καθοριστική για την καθοδήγηση των εταιρειών στη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης και για την παροχή αξίας.

«Το να θέτεις τη σωστή ερώτηση γίνεται όλο και πιο σημαντικό», είπε ο Morgan, προσθέτοντας ότι αυτό θα διαφοροποιήσει τους υποψηφίους για θέσεις εργασίας .

Σκεφτείτε την επιχειρηματικότητα

Ο Housman είπε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει σε ορισμένους ανθρώπους περισσότερη κινητικότητα, ευελιξία και καλύτερο μισθό. Επιπλέον, το εμπόδιο εισόδου έχει μειωθεί με την έλευση της νέας τεχνολογίας.

«Θα δούμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες που μπορούν να ξεκινήσουν εντελώς νέες επιχειρήσεις από το μηδέν, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία», είπε ο Housman.

Ο Housman είπε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα «πιο πρόσφατα και καλύτερα» εργαλεία στον τομέα τους και να εντοπίζουν ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ο Housman είπε ότι συνεργάστηκε με έναν διαχειριστή κοινωνικών μέσων που άρχισε να πειραματίζεται με εργαλεία μετατροπής κειμένου σε εικόνα και κατέληξε να στραφεί στην κινούμενη εικόνα, όπου τουλάχιστον διπλασίασε το μισθό του.

«Θα άρχιζα να σκέφτομαι: ‘Πώς θα μπορούσα να πειραματιστώ με αυτά τα εργαλεία; Πώς θα μπορούσα να γίνω κάποιος που λύνει προβλήματα αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη;’», είπε ο Housman.

Πηγή in.gr