Micron: Πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια

Η UBS τριπλάσιασε την τιμή-στόχο για την Micron στα 1.625 δολάρια από τα 535 δολάρια αρχικά και το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή στα 751 δολάρια

World 26.05.2026, 20:30
Πιο κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, βρίσκεται η Micron Technology μετά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής που έφτασε έως και 19,4% στη σημερινή συνεδρίαση πριν κλείσει τελικά με άνοδο 17,4% στα 881,6 δολάρια. Το σημερινό ράλι είχε ως αποκορύφωμα το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή αξία για πρώτη φορά ξεπέρασε για λίγο την Τρίτη το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η ραγδαία άνοδος των μετοχών της Micron είχε ως αφετηρία την κίνηση της χρηματιστηριακής εταιρείας UBS η οποία προχώρησε σε απότομη αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή επικαλούμενη την ενισχυμένη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας.

Η UBS αύξησε την τιμή στόχο στα 1.625 δολάρια από 535 δολάρια – ο υψηλότερος μεταξύ των 46 χρηματιστηριακών εταιρειών που καλύπτουν την εταιρεία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο αναθεωρημένος στόχος – ο υψηλότερος μεταξύ των 46 χρηματιστηριακών εταιρειών που καλύπτουν τη μετοχή – υποδηλώνει μια πιθανή αποτίμηση κοντά στα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, σε σύγκριση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 846,93 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η Micron και η Nvidia

Δεν υπήρχε «κανένας λόγος» η Micron να διαπραγματεύεται πολύ διαφορετικά από την Nvidia,  με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη, καθώς οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες και η ζήτηση που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τα κέρδη και την ορατότητα της εταιρείας, ανέφερε η UBS.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία πρόσθεσε ότι οι hyperscalers είναι όλο και πιο πρόθυμοι να ανταλλάξουν την ευελιξία των τιμών με τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης προσφοράς, μια μετατόπιση που στηρίζει τις συμβάσεις και συμβάλλει στη σταθεροποίηση του τομέα.

Ως αποτέλεσμα, η UBS αναμένει ότι η Micron θα επιτύχει υψηλότερο πολλαπλάσιο αποτίμησης, πλησιάζοντας άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές αποκτούν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κερδών της.

Η Micron διαπραγματευόταν σε 8,42 φορές τα αναμενόμενα κέρδη για τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με 21,1 για τον δείκτη αναφοράς S&P 500 και 24,66 για τον Nasdaq 100.

Η κούρσα των τριών

Ενώ η Nvidia κατασκευάζει τους ισχυρούς επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η Micron παράγει κυρίως τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων. Η άνοδος της εταιρείας προσφέρει στις ΗΠΑ έναν ισχυρό ανταγωνιστή στον αγώνα για τα τσιπ μνήμης, ο οποίος μέχρι στιγμής κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από την Ασία.

Η Samsung Electronics της Νότιας Κορέας, ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο, έχει ήδη φτάσει το ορόσημο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η SK Hynix, πλησιάζει επίσης.

Οι μετοχές της Samsung σημείωσαν άνοδο την περασμένη εβδομάδα, αφού η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής με το συνδικάτο της Νότιας Κορέας για την αποφυγή απεργίας, αν και ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης του ομίλου δήλωσε την Τρίτη ότι έχει ζητήσει από δικαστήριο της Νότιας Κορέας να εμποδίσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη συμφωνία.

Διαταραχές στον μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης στον κόσμο θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν αυξήσεις τιμών σε μια εποχή που η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη προκαλέσει ελλείψεις, σημειώνει το Reuters.

