Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα εν μέσω έντασης με το Ιράν

Ανοδικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας και σήμερα, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εύθραυστες συνομιλίες για εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,49%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε άνοδο 0,57%.

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi εκτινάχθηκε κατά 4,84%, αντανακλώντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις αγορές. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,68%.

H Samsung Electronics

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Samsung Electronics, με τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 6%, μετά την έγκριση προσωρινής μισθολογικής συμφωνίας από τους εργαζομένους της εταιρείας στη Νότια Κορέα. Η συμφωνία απέτρεψε το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,13%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,27%.

Ο πόλεμος

Το θετικό κλίμα στις αγορές διαμορφώθηκε παρά τη νέα στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τρίτης πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχειρούσαν να αναπτύξουν νάρκες.

Παρά τη στρατιωτική δράση, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι εξακολουθεί να τηρεί στάση αυτοσυγκράτησης στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το εύθραυστο της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις κινήσεις ισορροπίας ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη.