METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029

Επενδύσεις ύψους άνω των 280 εκατ. ευρώ προγραμματίζει η Μετρό ΑΕΒΕ για την τριετία 2026 – 2029 και μεταξύ αυτών προβλέπει την δημιουργία 150 νέων καταστημάτων – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα είναι Μy market local. Όπως ανέφεραν χθες στην ετήσια συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα του 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης και γενικός επιχειρησιακός διευθυντής κ. Δημήτρης Κοντός, στη διάρκεια του περασμένου χρόνου οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 1,67 δισ. ευρώ – συμπεριλαμβανομένου και του καταστήματος της Κύπρου – σημειώνοντας αύξηση μόλις κατά 3% έναντι του 2024.

H METRO AEBE και οι πωλήσεις το 2025

Ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρείας κινήθηκε χαμηλότερα από τον ρυθμό της αγοράς, γεγονός που όπως είπε ο κ. Παντελιάδης οφείλεται στη στασιμότητα που εμφάνισαν οι πωλήσεις των 50 cash & carry, που διαθέτει η εταιρεία – και τούτο διότι οι πωλήσεις του horeca παρουσίασαν κάμψη. Αντιθέτως οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ της Μετρό ΑΕΒΕ είχαν ανάπτυξη κατά 6%. Από την άλλη πλευρά ενώ τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 26,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,7% έναντι του 2024 (καθαρό περιθώριο κέρδους 1,56%), όμως το ebitda για δεύτερη χρονιά εμφάνισε μείωση και διαμορφώθηκε στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Παράλληλα πέρυσι οι επενδύσεις ανήλθαν στα 72 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο των local καταστημάτων έχει ανέέλεθι στα 74 καταστήματα κι όπως ανέφεραν ως το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 100 σημεία πώλησης.

Η επέκταση του δικτύου και το e-shop

Αναφορικά με το 2025 αναφέρθηκε ότι δημιουργήθηκαν τρία σούπερ μάρκετ και ανακαινίστηκαν άλλα οκτώ, ενώ για το 2026 προβλέπεται η δημιουργία πέντε νέων καταστημάτων και η ανακαίνιση άλλων τεσσάρων. Αναφορικά με το δίκτυο των cash & carry, η εταιρεία επενδύει στη διείσδυση στις επιχειρήσεις ho.Re.Ca. και στην ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών. Το 2025, το δίκτυο ενισχύθηκε με ένα νέο κατάστημα, ενώ η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο κατάστημά της στη Χίο, με στόχο τη λειτουργία του το 2027.

Ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα το 2025 είχε αύξηση πελατών κατά 42% με ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στους πελάτες horeca (+54%). Kai h συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έφτασε στο 12,6%, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 49% και οι παραγγελίες κατά 55,7% σε σχέση με το 2024. Όπως είπε ο κ. Παντελιάδης η επένδυση της Mετρό ΑΕΒΕ στην Κύπρο συνεχίζει να αποδίδει θετικά και τον Μάρτιο προστέθηκε και δεύτερο κατάστημα. Από το 2020, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στην κυπριακή αγορά.