Ειρήνη; Ίσως. Επιστροφή στην «κανονικότητα»; Δύσκολα.

Τι σημαίνει η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για την οικονομία και τις επενδύσεις

Experts 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ειρήνη; Ίσως. Επιστροφή στην «κανονικότητα»; Δύσκολα.
Άποψη Γιώργος Λαγαρίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αν η Συνθήκη των Βερσαλλιών μας δίδαξε κάτι, είναι ότι υπάρχει «καλή ειρήνη» και «κακή ειρήνη».

Χωρίς καν να θίξουμε το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, μπορούμε να εστιάσουμε στη γεωπολιτική. Το Ιράν έχει ήδη παίξει τα χαρτιά του και θα έχει κίνητρα να το πράξει ξανά. Το όριο για κάτι τέτοιο πιθανότατα θα είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν, ενώ το οριακό κόστος για το, σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο, κράτος είναι επίσης μικρό.

Αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, το Στενό θα μπορούσε να κλείσει. Αν οι Χούθι υποστούν στρατηγικές ήττες από την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης, το Στενό θα μπορούσε να κλείσει.

Αν πραγματοποιηθούν τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδίδονται άμεσα στο Ιράν, το Ιράν μπορεί να αρνηθεί, και αν αυτό δεν είναι αρκετό, το Στενό θα μπορούσε να κλείσει. Και ούτω καθεξής.

Αν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ήθελαν πραγματικά να διασφαλίσουν το Ορμούζ, δεν θα είχαν άλλη επιλογή από το να βρουν έναν (πιθανότατα πολύ δαπανηρό και αβέβαιο) στρατιωτικό τρόπο προστασίας έναντι επιθέσεων με drones, πυραύλων επιφανείας-επιφανείας κ.λπ., ή να επιτύχουν πλήρη αλλαγή καθεστώτος.

Τα κόστη είναι εξαιρετικά ασύμμετρα. Το οριακό κόστος των συμμάχων για τη διασφάλιση του Ορμούζ (πύραυλοι, ηλεκτρονικός πόλεμος, ενδεχομένως αποβατικές επιχειρήσεις) είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος του Ιράν για το κλείσιμό του.

Η θεωρία καταναγκασμού του Thomas Crombie Schelling το είχε προβλέψει. Στο έργο Arms and Influence (1966), διέκρινε τον εξαναγκασμό από την αποτροπή και υποστήριξε ότι η πλευρά που μπορεί αξιόπιστα να απειλήσει την καταστροφή κάτι που εκτιμά η άλλη πλευρά δεν χρειάζεται να είναι ισχυρότερη, αρκεί να κρατά έναν «όμηρο».

To ότι το Ιράν πλέον το γνωρίζει, αλλάζει τα πάντα.

Με απλά λόγια, αυτό που έχει αλλάξει στο status quo και επηρεάζει το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας είναι ότι μια ανάφλεξη εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον αποσυνδεδεμένη από τις οικονομικές και αγορές συνέπειες, όπως συνέβαινε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσο η ανεμπόδιστη εμπορική δραστηριότητα μέσω του Περσικού Κόλπου εξαρτάται από την έννοια της «ειρήνης στη Μέση Ανατολή», τα αγαθά που εξέρχονται από τον Κόλπο πιθανότατα θα ενσωματώνουν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου σε σχέση με το παρελθόν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία και τις επενδύσεις;

  1. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί ως προς τα αποτελέσματα. Ακόμη και αν υπογραφεί ειρήνη, θα πρέπει να είναι σκεπτικοί για τη σταθερότητα της συμφωνίας που θα διατηρεί το Στενό ανοιχτό και να σταθμίζουν τα κίνητρα του Ιράν να το κλείσει εκ νέου κατά βούληση.
  2. Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου στα προϊόντα που προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο στο ορατό μέλλον. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πιθανότατα δεν θα επιστρέψουν άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα τιμολόγησης, αλλά σταδιακά.
  3. Οι τιμές του πετρελαίου δύσκολα θα καταρρεύσουν άμεσα. Θα χρειαστεί χρόνος έως ότου τα πετρελαιοφόρα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από το Στενό με χαμηλό κόστος και αξιοπιστία.
  4. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν έως το τέλος του έτους. Ο πληθωρισμός ενδέχεται να αυξηθεί πριν υποχωρήσει. Μετά από τρεις μήνες κλεισίματος, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν διαταραχθεί σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί πέραν της πανδημίας. Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η ροή αγαθών και υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουμε δει ενδείξεις που να καθιστούν αυτό το πληθωριστικό κύμα μόνιμα εδραιωμένο.
  5. Αν επιτευχθεί ειρήνη, οι καμπύλες επιτοκίων πιθανότατα θα αρχίσουν να κινούνται χαμηλότερα (δηλαδή τόσο οι μακροπρόθεσμες όσο και οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις θα μειωθούν), αλλά με σταδιακό ρυθμό.
  6. Αν η Fed μειώσει τα επιτόκια το 2026 (κάτι κάθε άλλο παρά βέβαιο), τότε θα μπορούσαμε να δούμε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια να υποχωρούν ταχύτερα. Αυτό αποκαλείται “bull steepener”.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι για επενδυτές και επιχειρήσεις αξίζει να κινηθούν με υπομονή. Τα σημεία συμφόρησης κλείνουν εύκολα, αλλά η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί πολύ χρόνο. Το οριακό κόστος του να μην «νικήσει κανείς τον ανταγωνισμό» τη στιγμή που ενδεχομένως προκύψει ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολύ μικρότερο από το κόστος ενός λανθασμένου στοιχήματος. Το ίδιο ισχύει τόσο για επενδυτές και επιχειρήσεις όσο και για τις κεντρικές τράπεζες, των οποίων η αξιοπιστία στην καταπολέμηση του πληθωρισμού μπορεί να τεθεί σε δοκιμασία.

Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist, Director, Forvis Mazars Economics Hub, Forvis Mazars Financial Planning UK

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Experts
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Β]
Experts

Ακίνητα: Πώς να συμπληρώσετε σωστά τα έντυπα Ε1 και Ε2

Ειδικές περιπτώσεις με εισόδημα από ενοίκια ανήλικων τέκνων, ενοίκια συζύγου, δωρεάν παραχώρηση και έσοδα από αγροτική δραστηριότητα

Απόστολος Αλωνιάτης
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
Experts

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 6ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εξαιρέσεις από την επιβολή των προστίμων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Έχουμε κρίση χρέους πάλι;
Experts

Έχουμε κρίση χρέους πάλι;

Το χρέος αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας

Γιώργος Λαγαρίας
Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ
Experts

Η νέα Ελλάδα στο 28ο καθεστώς της ΕΕ

H εισαγωγή 28ου καθεστώτος εταιρικού δικαίου σκοπεύει να διευκολύνει την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας

Χρήστος Ιωάννου
Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies