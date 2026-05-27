Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αστάθμητο παράγοντα αναδεικνύονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα ξενοδοχεία του Ομίλου Διβάνη, παρά το γεγονός ότι το 2026 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2025, της «Ξενοδοχεία Διβάνη Ανώνυμος Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Τεχνική Εταιρεία» στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των ξενοδοχείων του Ομίλου, επισημαίνεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη δημιουργήσει διεθνώς κλίμα ανασφάλειας, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις ταξιδιωτών από χώρες του Κόλπου, αλλά και από αγορές που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό προς την Ευρώπη.

Ο όμιλος Διβάνη σε αριθμούς

«Η χρονιά του 2026 προβλέπεται να είναι καλύτερη για τον τουρισμό και εκτιμάται ότι η δραστηριότητα του ομίλου θα διατηρηθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα του 2025, σε πραγματικούς όρους», αναφέρεται στην έκθεση, ενώ προστίθεται ότι «ο τομέας του τουρισμού, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, όπως η ένοπλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς και η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, που οδήγησαν και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του κόστους ενέργειας, υλικών και πρώτων υλών, ειδικά στην Ευρώπη».

Οποιαδήποτε πρόβλεψη υπό την παρούσα διεθνή γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου θεωρείται επισφαλής, σημειώνεται επίσης στην έκθεση της διοίκησης, την οποία υπογράφει o Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σπυρίδων Αρ. Διβάνης.

«Η παραπάνω διεθνής συγκυρία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών (Airbnb), αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές της χώρας για την εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων τουριστικών ροών, αποτελούν τα βασικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τις επόμενες τουριστικές περιόδους», αναφέρεται στη συνέχεια.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι «έχουμε λοιπόν μία σημαντική αύξηση του τουρισμού, κύρια στην Αθήνα, την βελτίωση των υπηρεσιών μας και των υποδομών μας, με τα οποία σίγουρα μπορούμε να προσβλέπουμε σε μία θετική εξέλιξη για την χρήση του 2026, με αύξηση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, αλλά η διάρκεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους μπορεί να μετριάζουν την αύξηση που περιμέναμε»

Πάντως, η διοίκηση του ομίλου «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η μείωση του κόστους και η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, δεδομένης της αύξησης του κόστους ενέργειας, καθώς και η αναβάθμιση των παροχών προς τους πελάτες, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον».

Οι επιδόσεις του 2025

Το 2025 ο όμιλος, ο οποίος διαχειρίζεται επτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, προχώρησε σε ανακαινίσεις δωματίων, εστιατορίων και εξωτερικών χώρων, καθώς και σε μερικό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της πολιτικής τιμών που εφαρμόζει.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 35,8 εκατ. ευρώ, έναντι 35,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 27,96 εκατ. ευρώ, έναντι 27,51 εκατ. ευρώ το 2024.

Η διοίκηση αποδίδει τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας τόσο στην αυξημένη τουριστική ζήτηση όσο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του 2025, τα αποτελέσματα του Ομίλου πιέσθηκαν από το αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα το κόστος πωλήσεων να διαμορφωθεί στα 32,3 εκατ. ευρώ, από 29,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Παρά τις πιέσεις αυτές, ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και αυξημένη ρευστότητα. Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί περιορισμένη έκθεση σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, στοιχείο που της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την αντιμετώπιση πιθανών διακυμάνσεων της αγοράς.

Η ταυτότητα του ομίλου Διβάνη

Ο όμιλος Divani Collection Hotels, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οποίου είναι ο Σπύρος Διβάνης, διατηρεί παρουσία σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ξενοδοχεία στην Αθήνα, την Κέρκυρα, τη Λάρισα και τα Μετέωρα.

Κύρια δραστηριότητά του είναι η εκμετάλλευση των πεντάστερων ξενοδοχείων «Divani Caravel» στην Καισαριανή, «Divani Apollon Palace & Thalasso» και «Divani Apollon Suites» στο Καβούρι, «Divani Palace Acropolis» στην περιοχή της Ακρόπολης στην Αθήνα και «Divani Palace Larissa» στη Λάρισα, καθώς και των τετράστερων «Divani Meteora» στα Μετέωρα και «Divani Corfu Palace» στην περιοχή Κανόνι της Κέρκυρας.