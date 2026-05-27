Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Τουρισμός 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αστάθμητο παράγοντα αναδεικνύονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα ξενοδοχεία του Ομίλου Διβάνη, παρά το γεγονός ότι το 2026 ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2025, της «Ξενοδοχεία Διβάνη Ανώνυμος Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Τεχνική Εταιρεία» στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των ξενοδοχείων του Ομίλου, επισημαίνεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη δημιουργήσει διεθνώς κλίμα ανασφάλειας, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις ταξιδιωτών από χώρες του Κόλπου, αλλά και από αγορές που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό προς την Ευρώπη.

Ο όμιλος Διβάνη σε αριθμούς

«Η χρονιά του 2026 προβλέπεται να είναι καλύτερη για τον τουρισμό και εκτιμάται ότι η δραστηριότητα του ομίλου θα διατηρηθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα του 2025, σε πραγματικούς όρους», αναφέρεται στην έκθεση, ενώ προστίθεται ότι «ο τομέας του τουρισμού, τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, όπως η ένοπλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς και η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, που οδήγησαν και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του κόστους ενέργειας, υλικών και πρώτων υλών, ειδικά στην Ευρώπη».

Οποιαδήποτε πρόβλεψη υπό την παρούσα διεθνή γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου θεωρείται επισφαλής, σημειώνεται επίσης στην έκθεση της διοίκησης, την οποία υπογράφει o Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σπυρίδων Αρ. Διβάνης.

DIVANI Acropolis

«Η παραπάνω διεθνής συγκυρία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών (Airbnb), αλλά και τις υφιστάμενες υποδομές της χώρας για την εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων τουριστικών ροών, αποτελούν τα βασικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τις επόμενες τουριστικές περιόδους», αναφέρεται στη συνέχεια.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι «έχουμε λοιπόν μία σημαντική αύξηση του τουρισμού, κύρια στην Αθήνα, την βελτίωση των υπηρεσιών μας και των υποδομών μας, με τα οποία σίγουρα μπορούμε να προσβλέπουμε σε μία θετική εξέλιξη για την χρήση του 2026, με αύξηση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, αλλά η διάρκεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους μπορεί να μετριάζουν την αύξηση που περιμέναμε»

Πάντως, η διοίκηση του ομίλου «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η μείωση του κόστους και η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, δεδομένης της αύξησης του κόστους ενέργειας, καθώς και η αναβάθμιση των παροχών προς τους πελάτες, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον».

Οι επιδόσεις του 2025

Το 2025 ο όμιλος, ο οποίος διαχειρίζεται επτά ξενοδοχεία στην Ελλάδα, προχώρησε σε ανακαινίσεις δωματίων, εστιατορίων και εξωτερικών χώρων, καθώς και σε μερικό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της πολιτικής τιμών που εφαρμόζει.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 35,8 εκατ. ευρώ, έναντι 35,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 27,96 εκατ. ευρώ, έναντι 27,51 εκατ. ευρώ το 2024.
Η διοίκηση αποδίδει τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας τόσο στην αυξημένη τουριστική ζήτηση όσο και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του 2025, τα αποτελέσματα του Ομίλου πιέσθηκαν από το αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα το κόστος πωλήσεων να διαμορφωθεί στα 32,3 εκατ. ευρώ, από 29,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Παρά τις πιέσεις αυτές, ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και αυξημένη ρευστότητα. Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί περιορισμένη έκθεση σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, στοιχείο που της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την αντιμετώπιση πιθανών διακυμάνσεων της αγοράς.

Η ταυτότητα του ομίλου Διβάνη

Ο όμιλος Divani Collection Hotels, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οποίου είναι ο Σπύρος Διβάνης, διατηρεί παρουσία σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ξενοδοχεία στην Αθήνα, την Κέρκυρα, τη Λάρισα και τα Μετέωρα.

Κύρια δραστηριότητά του είναι η εκμετάλλευση των πεντάστερων ξενοδοχείων «Divani Caravel» στην Καισαριανή, «Divani Apollon Palace & Thalasso» και «Divani Apollon Suites» στο Καβούρι, «Divani Palace Acropolis» στην περιοχή της Ακρόπολης στην Αθήνα και «Divani Palace Larissa» στη Λάρισα, καθώς και των τετράστερων «Divani Meteora» στα Μετέωρα και «Divani Corfu Palace» στην περιοχή Κανόνι της Κέρκυρας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix
Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου
Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG
Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Τουρισμός
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΤΑΔ: Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου
Τουρισμός

ΕΤΑΔ: Ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό Καλλιθέας Ρόδου

Η ΕΤΑΔ κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Τράπεζες

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη τραπεζική και επιχειρηματική προσέγγιση της CrediaBank με στόχο την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση
Τουρισμός

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση

Διαμετρικά αντίθετα κινήθηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση το α' τρίμηνο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΙΕΛΚΑ: Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζει να κάνει διακοπές – 11,4 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών
Τουρισμός

Μόνο 1 στους 2 σχεδιάζει να κάνει διακοπές [γραφήματα]

Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες τους στις διακοπές τους - Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Latest News
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots

A Lancet report warns that heat-related deaths in Greece could reach 2,000 per summer by 2040, as the country faces rising temperatures, drought, and disease

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές

Το φυσικό αέριο δεν ακολουθεί το πετρέλαιο, σημειώνοντας άνοδο λόγω μείωσης της παραγωγής στις ΗΠΑ και αύξηση της ζήτησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up
English Edition

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up

Iconic Lee Jeans is changing hands in one of the apparel industry's biggest deals of the year, with Authentic Brands Group set to take over from Kontoor Brands

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί

Το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων

Κώστας Ντελέζος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις
Business

«Τετ α τετ» Θεοδωρικάκου - Μασούτη με φόντο το αγκάθι του πλαφόν

Μασούτης και Θεοδωρικάκος θα έχουν μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies