72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Economy 27.05.2026, 16:17
Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Ακριβώς σε αυτό βρίσκεται και ο λόγος για τον οποίον πολλοί οφειλές έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να τακτοποιήσουν οφειλές που έχουν δημιουργθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 και είναι αρρύθμιστες.

«Μπλοκάρισμα» οφειλών

Όποιος έχει νεότερα ληξιπρόθεσμα χρέη -μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023- θα πρέπει πρώτα είτε να τα εξοφλήσει είτε να τα εντάξει στην πάγια ρύθμιση, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να περάσει τα παλαιά χρέη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Αυτό σημαίνει πως ένας φορολογούμενος ή μια επιχείρηση μπορεί να έχει παλιά χρέη τα οποία τυπικά εμπίπτουν στις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να κάνει χρήση της ρύθμισης αν στο μεταξύ έχει αφήσει ανοιχτές φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις της τελευταίας διετίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσει  από την τακτοποίηση των νεότερων οφειλώμ.

Η νέα ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με αρρύθμιστες οφειλές 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 νομικά πρόσωπα με οφειλές 63,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι παλιές οφειλές που μπορούν να ενταχθούν φτάνουν περίπου τα 95 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο έχει οριστεί στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερες οφειλές δεν θα φτάνουν απαραίτητα στις 72 δόσεις, καθώς ο αριθμός των μηνιαίων καταβολών θα εξαρτάται και από το ελάχιστο ποσό δόσης. Παράλληλα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια αποπληρωμής, τόσο αυξάνεται και η συνολική επιβάρυνση από τους τόκους.

Στη ρύθμιση δεν θα μπορεί να ενταχθεί επιλεκτικά ένα μέρος των παλιών χρεών. Η λογική της παρέμβασης είναι ότι ο οφειλέτης θα εντάσσει το σύνολο των επιλέξιμων παλαιών οφειλών προς τον αντίστοιχο φορέα. Επίσης, δεν προβλέπεται μεταπήδηση από ενεργές ρυθμίσεις στις 72 δόσεις για όσους ήδη τηρούν κάποιο σχήμα αποπληρωμής.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η απώλεια δόσεων ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και σε επαναφορά των μέτρων είσπραξης. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν θα αρκεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα των 72 δόσεων, αλλά θα πρέπει να παραμείνει συνεπής και στις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Το επόμενο πρακτικό βήμα για τους ενδιαφερόμενους είναι ο έλεγχος της εικόνας τους σε myAADE και ΚΕΑΟ, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν μόνο παλιές αρρύθμιστες οφειλές έως 31.12.2023 ή αν εμφανίζονται και μεταγενέστερα χρέη.

Για τη δεύτερη κατηγορία, η τακτοποίηση των νεότερων υποχρεώσεων θα προηγηθεί της αίτησης για τις 72 δόσεις.

