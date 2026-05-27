Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 719.595,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,03 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βιοκαρπέτ.

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε για τις 24 Αυγούστου, ενώ η έναρξη καταβολής για τις 28 του ίδιου μήνα.

Μετά την παρούσα μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Βιοκαρπέτ ανέρχεται σε 23.266.905,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 23.986.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ η κάθε μία.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Η σημερινή Γενική Συνέλευσης ενέκρινε με ψήφους 19.363.162, ποσοστό 81,19% τη μείωση του αριθμού μελών ΔΣ και την εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με εξαετή θητεία.

Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου

2. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου,

3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου,

4. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου,

5. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη,

6. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου,

7. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα

Εν τω μεταξύ, στην οικονομική χρήση του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοκαρπέτ, ανήλθε στα € 213,15 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,73 % σε σχέση με το 2024 και τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα € 15,71 εκ. σημειώνοντας αύξηση 11,63%, σε σχέση με το 2024.

Ο τομέας της μεταλλουργίας παρουσίασε αύξηση του τζίρου κατά 5% από €195,65 εκ. το 2024 σε €205,09 εκ. το 2025 και αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα, με κέρδη προ φόρων €2,72 εκ. έναντι € 0,46 το 2024.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση του τζίρου κατά 17% από €7,25 εκ. το 2024 σε €6,00 εκ. το 2025 και αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα, με κέρδη προ φόρων €0,79 εκ. έναντι ζημιών προ φόρων € – 0,07 το 2024.