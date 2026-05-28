Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 28.05.2026, 20:16
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου, απομακρύνοντας τα σενάρια για ενδεχόμενη άμεση συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,49% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,75% στις 10.425 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,34% στις 25.092 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,23% στις 8.188 μονάδες.

Από τους λίγους κλάδους που ξεχώρισαν θετικά ήταν οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, μετά την επικύρωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο της συμφωνίας δανεισμού ύψους 90 δισ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας Stoxx Aerospace and Defense ενισχύθηκε κατά 1,1%, με τη μετοχή της Saab να καταγράφει άνοδο 5%.

Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η γερμανική κατασκευάστρια εξαρτημάτων αρμάτων μάχης Renk, η οποία εκτινάχθηκε κατά 4,1%, ενώ οι μετοχές της γαλλικής Exail Technologies και της γερμανικής Rheinmetall ενισχύθηκαν κατά 9,6% και 3,1% αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της ισπανικής eDreams κατέγραψαν άνοδο 10%, μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών ύψους 52,2 εκατ. ευρώ για το τέταρτο δημοσιονομικό τρίμηνο. Αν και το αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο σε σχέση με τα 45,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ήταν χαμηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Παρόλα αυτά, τα μηνύματα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι πλέον αντικρουόμενα, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο και πως η Ουάσιγκτον «θα δώσει κάθε ευκαιρία για να πετύχουν», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ προτιμούν «τη διαπραγματευμένη διπλωματική οδό», ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει έλεγχο στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεσμεύθηκε να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εντός ενός μήνα από πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σχετικό δημοσίευμα περί μνημονίου κατανόησης ως «εντελώς κατασκευασμένο».

Παράλληλα, σύμφωνα με το MS NOW, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ενέργειες αυτές ήταν «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και στόχευαν στη διατήρηση της εκεχειρίας». Οι εξελίξεις οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε σε συνέδριο της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο Τόκιο ότι οι πληθωριστικές επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται να διατηρηθούν ακόμη και μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Όπως σημείωσε, ακόμη κι αν το αρχικό σοκ στις τιμές της ενέργειας αρχίσει να υποχωρεί, οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία θα παραμείνουν αισθητές για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ, στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE) έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στη γαλλική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού στη γαλλική βιομηχανία υποχώρησαν κατά 2% τον Απρίλιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στοπ στο ανοδικό σερί του ΧΑ έβαλαν τράπεζες και Allwyn
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές
Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου
Wall Street

Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν

Ο Dow ανέβηκε σχεδόν 200 μονάδες σε νέο ιστορικό κλείσιμο στη Wall Street καθώς το πετρέλαιο υποχώρησε λόγω της αισιοδοξίας για εκεχειρία στο Ιράν

Latest News
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming

Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο, εμπειρία και προοπτική να σταθεί διεθνώς στον κόσμο των startups και του gaming

Γιώργος Πολύζος
Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles
English Edition

Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles

The private isle of Makri has drawn international attention even as strict development rules, debts and a protected status complicate sale efforts

Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών

Η εξαγορά που προωθεί η Arla Foods δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
World

Νέα αγωγή Τραμπ κατά της WSJ - Πόσα δισ. ζητά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω δημοσιεύματος για σχέσεις με τον Έπσταϊν

TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας από την TAP Air Portugal - Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
Τουρισμός

Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες
AGRO

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες

Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς

Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies