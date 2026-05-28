Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.

Για μια «χαμένη γενιά» προειδοποιεί έκθεση - σοκ για τη νεανική ανεργία στη Βρετανία

World 28.05.2026, 12:11
Σχολιάστε
Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Βρετανία «κινδυνεύει με μια χαμένη γενιά» εάν οι υπουργοί δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν επειγόντως την ανεργία των νέων, με φόβους ότι πάνω από 1 εκατομμύριο νέοι θα μπορούσαν να μείνουν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργός Υγείας των Εργατικών, ο οποίος ηγείται μιας αναθεώρησης του ζητήματος για την κυβέρνηση, θα προειδοποιήσει με έκθεση που πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα «γενεακό ρήγμα», αποδίδοντας την έλλειψη θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου που προκαλείται από μια «αποτυχία ενός συστήματος που έχει κολλήσει στο παρελθόν».

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς»

Στην ενδιάμεση έκθεσή του, ο κ. Μίλμπερν θα προειδοποιήσει ότι χωρίς επείγουσα δράση, ο αριθμός των νέων που είναι άπειροι – εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης – θα αυξηθεί από 1 στους 8 σε 1 στους 6 νέους έως το 2031, επηρεάζοντας 1,25 εκατομμύρια νέους.

Επίσης θα προειδοποιήσει ότι το πρώτο σκαλί της επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχει «αραιώσει», η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η πρώτη δουλειά ή η εργασιακή εμπειρία είναι συχνά πλέον απρόσιτες για πολλούς νέους, κρατώντας τους σε ένα «απελπιστικό αδιέξοδο».

«Έξι στους δέκα δεν είχαν ποτέ δουλειά. Πριν από είκοσι χρόνια, το ποσοστό αυτό ήταν πιο κοντά στους τέσσερις στους δέκα. Η αποσύνδεση δεν είναι πλέον προσωρινή. Για πάρα πολλούς νέους γίνεται μόνιμη. Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς», θα πει ο κ. Μίλμπερν.

Οι επιχειρήσεις έχουν επικρίνει την κυβέρνηση των Εργατικών ότι δυσκολεύει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους, με ορισμένες να αποδίδουν την αύξηση του κατώτατου μισθού και τις υψηλότερες εισφορές εθνικής ασφάλισης.

Η αναθεώρηση του κ. Μίλμπερν αναμένεται να εξετάσει την αύξηση του κατώτατου μισθού για τους νέους και, προηγουμένως, είχε δηλώσει στην εφημερίδα Guardian ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική παρέχει «τα σωστά κίνητρα στους εργοδότες ώστε να απασχολούν περισσότερους νέους, αντί για λιγότερους».

Το σύστημα δεν βοηθά τους νέους

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι το 84% των νέων που δεν κάνουν πρακτική άσκηση επιθυμούν να εργαστούν ή να εκπαιδευτούν, αλλά διαπιστώνουν ότι το σύστημα δεν τους βοηθά να εξασφαλίσουν μια τέτοια θέση.

Προειδοποιεί ότι τα σχολεία, το σύστημα υγείας, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και η αγορά εργασίας της Βρετανίας δεν είναι πλέον κατάλληλα για τον σκοπό τους και αναφέρει ότι η προσθήκη νέων προγραμμάτων σε ένα προβληματικό σύστημα δεν θα λειτουργήσει.

Επισημαίνοντας την απότομη μείωση των θέσεων εργασίας εισαγωγικού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια λιγότερες θέσεις εργασίας χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης στην οικονομία.

Προειδοποίησε ότι οι κενές θέσεις στον τομέα της φιλοξενίας έχουν μειωθεί στο μισό μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και οι θέσεις εργασίας τα Σάββατα βρίσκονται επίσης σε φθίνουσα πορεία. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ατόμων που ξεκινούν μαθητεία έχει μειωθεί κατά 35% την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu
Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.
World

Βρετανία: Αντιμέτωπη με «χαμένη γενιά» καθώς η ανεργία των νέων αγγίζει το 1,25 εκατ.
ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται
Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
World

Το ισχυρό ρούβλι πιέζει τη ρωσική οικονομία
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία
Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Ρούβλι: Ασκεί πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας
World

Το ισχυρό ρούβλι πιέζει τη ρωσική οικονομία

Οι αυξανόμενες εξαγωγές ενέργειας έχουν ωθήσει το ρούβλι σε τριετές υψηλό, καθιστώντας άλλες εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές

Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία

Η έκδοση ποσοστώσεων εξαγωγής σε μεμονωμένους παραγωγούς ουρίας και τοπικούς διανομείς σήμερα προαναγγέλλει ;ότι η Κίνα επιστρέφει στη διεθνή αγορά ουρίας.

Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους

Όλο και περισσότεροι Λονδρέζοι στρέφονται σε άδειους εμπορικούς χώρους για κατοικίες κάτω των τιμών της αγοράς, καθώς η προσιτή στέγαση εξαφανίζεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

Τρεις προσγειώσεις στη Σελήνη έχουν προγραμματιστεί από την NASA για φέτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή μιας βάσης σεληνιακού κόστους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών
Economy

Θεοδωρικάκος: Απαιτείται εθνική κοινωνική συμφωνία μείωσης των τιμών

Βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία, μειώνοντας τιμές σε μία σειρά προϊόντων, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στις επιστήμες υγείας
Τράπεζες

Eurobank: Εγκαινιάζει cluster καινοτομίας στην υγεία

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργειών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της υγείας εγκαινιάζει με το HealthTech Cluster η Eurobank

ΣΕΒ: Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση
Economy

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Στο πλαίσιο της φετινής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
Τράπεζες

Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών - servicers

Δεν μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Υλοποιείται με την αποκλειστική χορηγία και υποστήριξη του Ομίλου ΑΒΑΞ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking το ΧΑ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Temu: Γιατί η Κομισιόν τής επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ.
World

Νέα ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. στην Temu

Η Temu έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Επιτροπή

Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν τα stress test – Τι απαντά η ΤτΕ
Τράπεζες

ΔΝΤ: Πέρασαν τα stress test οι τράπεζες - Τι απαντά η ΤτΕ

«Οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι» αναφέρει το ΔΝΤ

Επιχειρήσεις: Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α’ τρίμηνο του 2026
Economy

Πόσα «λουκέτα» μπήκαν το α' τρίμηνο του 2026

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις πτωχεύσεις και τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Τάδε Έφη Ξένου», VITA, Μαθητική εφημερίδα, Εφημερίδα ΟΠΑ και BHMAGAZINO

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 31 Μαΐου

MSC: Σε επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050
Ναυτιλία

MSC: Θα επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050

Η έκθεση βιωσιμότητα του Ομίλου δείχνει ότι οι MSC Cruises και Explora Journeys παραμένουν σε τροχιά επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις θαλάσσιες δραστηριότητές τους έως το 2050

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη
Τουρισμός

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη

Τα σχόλια του ΣΕΤΕ για το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό»

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Πολιτική

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Business

Εθνική Ασφαλιστική: Υπέγραψε νέα 3ετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας η «Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει στην πράξη την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies