Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου

Ποσοστώσεις εξαγωγής για λίπασμα ουρίας έχει εκδώσει η Κίνα, ανέφεραν πηγές στο πρακτορείο Reuters, μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών για ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα θρεπτικά συστατικά καλλιεργειών στον κόσμο μετά από διαταραχές εφοδιασμού που συνδέονται με τον πόλεμο του Ιράν.

Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς λιπασμάτων στον κόσμο, η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές πολλών κατηγοριών τον Μάρτιο για να προστατεύσει τους εγχώριους αγρότες από την αύξηση των τιμών που προκλήθηκε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου ρέει κανονικά ένα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων λιπασμάτων και των εισροών τους.

Οι εξαγωγές ουρίας διαχειρίζονται με σύστημα ποσοστώσεων και η έκδοση ποσοστώσεων αποτελεί ένδειξη ότι οι αρχές είναι βέβαιες ότι υπάρχει αρκετή προσφορά στην εγχώρια αγορά για να απελευθερωθεί κάποια για εξαγωγή.

Δύο Κινέζοι παραγωγοί ουρίας επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι είχαν λάβει ποσοστώσεις εξαγωγής, αλλά αρνήθηκαν να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ένας Ινδός εισαγωγέας δήλωσε επίσης ότι η κινεζική κυβέρνηση είχε εκδώσει ειδοποίηση που επέτρεπε τις εξαγωγές ουρίας, αν και δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες.

Οι εγχώριες τιμές της ουρίας στην Κίνα παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα διεθνή επίπεδα και οι νέες ποσοστώσεις εξαγωγών είναι πιθανό να γίνουν δεκτές με ικανοποίηση ιδιαίτερα από την Ινδία, η οποία εισήγαγε πέρυσι περισσότερο από το 40% της ουρίας της, ενός λιπάσματος με βάση το άζωτο και του φωσφορικού διαμμωνίου, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου λιπάσματος με βάση το φωσφορικό άλας, από τη Μέση Ανατολή.

Ανταποκρίθηκε η Κίνα σε εκκλήσεις της Ινδίας;

Τον Μάρτιο, η Ινδία ζήτησε από την Κίνα να επιτρέψει την πώληση ορισμένων φορτίων ουρίας, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν διέκοψε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και απείλησε την παραγωγή λιπασμάτων.

«Θα προτιμήσουμε τις κινεζικές προμήθειες στην τρέχουσα κατάσταση, καθώς οι αποστολές είναι πολύ πιο προβλέψιμες», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος μιας ινδικής εταιρείας παραγωγής λιπασμάτων. «Δεν χρειάζεται να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και επομένως είναι πιο πιθανό να παραδοθούν εγκαίρως».

Αρκετές πηγές της βιομηχανίας λιπασμάτων και λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι θα διατεθούν περίπου 1,5 εκατομμύριο μετρικοί τόνοι ουρίας, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον συνολικό όγκο.

Η Κίνα εξήγαγε 4,9 εκατομμύρια τόνους ουρίας το 2025, κάτω από το ιστορικό εύρος των 5 εκατομμυρίων έως 5,5 εκατομμυρίων τόνων, που συνήθως αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων StoneX.