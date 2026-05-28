Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Την ανάγκη για μία νέα, ουσιαστική και περισσότερο αποκεντρωμένη αγροτική πολιτική, με επίκεντρο τον αγρότη και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Επί Γης VI», που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε την Ηλεία «ένα ζωντανό παραγωγικό σύστημα», σημειώνοντας πως «η γη και το νερό συναντιούνται με τον άνθρωπο και παράγουν αγροδιατροφικά προϊόντα, άλλοτε με επιτυχίες και άλλοτε με δυσκολίες που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν».

«Η αγροτική πολιτική δεν είναι μόνο επιδότηση. Είναι παραγωγικό μοντέλο»

Όπως τόνισε, το συνέδριο υπερβαίνει τον χαρακτήρα μίας τυπικής δημόσιας συζήτησης, καθώς «δεν ερχόμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε ευχές. Ερχόμαστε για να μιλήσουμε για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, για τις πολιτικές που το επηρεάζουν, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την καινοτομία, για την ψηφιακή γεωργία, για την ασφάλεια τροφίμων, για τη χρηματοδότηση, για την εξωστρέφεια».

Οι πιέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μεγάλες πιέσεις που δέχεται σήμερα ο αγροδιατροφικός τομέας, μιλώντας για το κόστος παραγωγής, την κλιματική κρίση, τη γραφειοκρατία, τις ελλείψεις υποδομών και την αδυναμία πολλών μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παράλληλα, στάθηκε με έμφαση στο ζήτημα της βιοασφάλειας και των ζωονόσων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα δημόσιας υγείας, αγροτικού εισοδήματος, εμπιστοσύνης στην αγορά και ανθεκτικότητας της υπαίθρου», ενώ έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο των Περιφερειών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αρμοδιότητες χωρίς μέσα δεν είναι αποκέντρωση. Είναι μετάθεση ευθύνης».

Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σύγχρονων υποδομών και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σημειώνοντας ότι «χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή» και πως η αγροτική πολιτική δεν μπορεί πλέον «να γίνεται με εργαλεία του χθες».

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες και προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια ήταν η πρώτη που άνοιξε θεσμικά τη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ. «Δεν περιμέναμε να μας καλέσουν όταν όλα θα έχουν ήδη αποφασιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στόχος είναι «να διαμορφωθεί μία περιφερειακή ατζέντα για την ΚΑΠ».

Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι «η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη» και υπογράμμισε πως η αγροτική πολιτική «δεν είναι μόνο επιδότηση. Είναι παραγωγικό μοντέλο. Είναι κοινωνική συνοχή. Είναι δημογραφική απάντηση για την ύπαιθρο. Είναι περιβαλλοντική ευθύνη».