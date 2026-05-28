ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

World 28.05.2026, 10:41
Για «υπαρξιακή» απειλή της ΕΕ από τις κινεζικές εισαγωγές μίλησε ο επίτροπος Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ, τονίζοντας πως τα μέτρα εμπορικής άμυνας είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν βασικοί τομείς.

Ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως η χημική, η μεταλλουργική και η βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών φέρεται να κινδυνεύουν να καταστραφούν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Κίνας.

Τα κινεζικά προϊόντα στους κλάδους των χημικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εργαλειομηχανών κατακλύζουν τους ευρωπαίους ανταγωνιστές

Η ΕΕ και η «υπαρξιακή» απειλή

Η ΕΕ θα επεκτείνει τη χρήση των εμπορικών της μέτρων προστασίας για να θωρακίσει ολόκληρους βιομηχανικούς τομείς από αυτό που οι Βρυξέλλες θεωρούν «υπαρξιακή» απειλή από τις κινεζικές εισαγωγές.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ σημείωσε στους Financial Times και σε άλλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ότι η ΕΕ θα εφαρμόσει πιο συστηματικά ποσοστώσεις εισαγωγών και δασμούς, καθώς ευρωπαϊκοί κλάδοι όπως η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι καθαρές τεχνολογίες κινδυνεύουν να καταστραφούν από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό. «Θα χρησιμοποιήσουμε τις ρήτρες διασφάλισης με πιο γενικό τρόπο σε τομείς και όχι μόνο σε επιχειρήσεις ή συγκεκριμένες πρώτες ύλες», ανέφερε.

Θα είναι «μια λιγότερο κατακερματισμένη προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες ολόκληρων κλάδων, καθώς βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου, στην πραγματικότητα, οι έρευνες διάρκειας οκτώ ή εννέα μηνών δεν μας επιτρέπουν να σώσουμε τον κλάδο».

Μέτρα για την προστασία της ΕΕ

Τα μέτρα διασφάλισης της ΕΕ θέτουν ποσοστώσεις στις εισαγωγές και επιβάλλουν δασμούς σε ό,τι υπερβαίνει την εν λόγω ποσόστωση. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς και των βιομηχανιών της από τα φθηνά κινεζικά προϊόντα και τις εξαγωγές. «Ο στόχος μας δεν είναι να διακόψουμε τις σχέσεις με την Κίνα, αλλά να επιτύχουμε μια πραγματική επανεξισορρόπηση και να λάβουμε πραγματικά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να το κάνουμε», δήλωσε ο Σεζουρνέ.

Το ημερήσιο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει φτάσει το 1 δισ. ευρώ και 29 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν από την υπερπαραγωγή της Κίνας, σημείωσε. Ο Σεζουρνέ είπε ότι ενώ η Κίνα δεν εξαρτάται αντίστοιχα από την Ευρώπη σε κανέναν τομέα, η ΕΕ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς της.

«Αυτή είναι η πτυχή στην οποία πιθανώς υπάρχει μια αδυναμία της Κίνας», είπε. Η ευρύτερη χρήση των μέτρων διασφάλισης θα συνοδεύεται από προτάσεις για να «αναγκαστούν οι εταιρείες να διαφοροποιήσουν» τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Ωστόσο, οι διαδικασίες διασφάλισης αποτελούν ένα αμβλύ εργαλείο, καθώς πλήττουν όλους τους εμπορικούς εταίρους. Ενεργοποιούνται λόγω ξαφνικής αύξησης των εισαγωγών και διαρκούν πέντε χρόνια, προκειμένου να δοθεί στη βιομηχανία η δυνατότητα να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ένα προστατευτική μέτρο για τον χάλυβα που μειώνει κατά το ήμισυ τις ποσοστώσεις και επιβάλλει δασμούς 50% έχει προκαλέσει αντίδραση από τις χώρες εξαγωγής. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης μια πρόταση από πέντε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, για την ανάπτυξη ενός εργαλείου «ανθεκτικότητας» που θα μπορούσε να επιβάλλει ποσοστώσεις ή πρόσθετους δασμούς στους προμηθευτές των εταιρειών όταν οι εισαγωγές τους συγκεντρώνονται πέραν ενός ορισμένου επιπέδου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν είναι πλέον σε θέση να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του βραχυπρόθεσμα

Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας έκκλησης για ανάληψη δράσης σχετικά με την «αύξηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα κράτη μέλη ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα επίπεδα του εμπορικού ελλείμματος. Τα μέτρα θα συζητηθούν από τους επιτρόπους σε ειδική συνεδρίαση για την Κίνα την Παρασκευή. Ο Σεζουρνέ δήλωσε ότι εάν οι Βρυξέλλες δεν υιοθετήσουν μια πιο «σκληρή» προσέγγιση έναντι των επιπτώσεων του ντάμπινγκ και του ανταγωνισμού που επιδοτείται από το κράτος, διακινδυνεύουν να υποστούν αντίδραση από τα κράτη μέλη, τα οποία θα μπορούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο της εμπορικής πολιτικής από την ΕΕ.

«Σε τρία ή τέσσερα χρόνια, οι χώρες θα πουν: “Δεν καταφέρατε να μας προστατεύσετε, οπότε θα ανακτήσουμε τον έλεγχο του εμπορίου και θα εφαρμόσουμε εμείς οι ίδιοι μέτρα διασφάλισης, προστασίας και ελέγχου των συνόρων”», ανέφερε. Αυτό θα ήταν «ο καλύτερος τρόπος για να κατακερματιστεί η ενιαία αγορά και να αποδυναμωθούμε ακόμη περισσότερο σε διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε. Ωστόσο, ανέφερε ότι, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες συμφωνούν στην εκτίμηση ότι εξαρτώνται υπερβολικά από την Κίνα, «προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα στο λαβύρινθο των συζητήσεων με κράτη μέλη, όπως η Ισπανία και η Γερμανία, τα οποία είναι μάλλον διστακτικά να στείλουν αρνητικά μηνύματα προς την Κίνα».

Καθώς τα κινεζικά προϊόντα στους κλάδους των χημικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των εργαλειομηχανών κατακλύζουν τους ευρωπαίους ανταγωνιστές, ο Σεζουρνέ πρόσθεσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν είναι πλέον σε θέση να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του βραχυπρόθεσμα. «Ο ΠΟΕ δεν θεωρείται πλέον βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα που πρέπει να χτίσουμε σιγά-σιγά… Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή απάντηση, διότι τα κράτη μέλη έχουν συνειδητοποιήσει τα όρια των διμερών συζητήσεων», ανέφερε.

