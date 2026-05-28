CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2025 ανακοίνωσε η CNL Capital σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαΐου 2026.

Ειδικότερα, το καθαρό μέρισμα ορίστηκε σε συνολικό ποσό αξίας €220.380,00, ήτοι €0,280918 ανά μετοχή, το οποίο όμως με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 50.310 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2025 η CNL Capital, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, προέβη στην καταβολή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη εταιρικής χρήσης 2025, συνολικού ποσού €110.251,50, ήτοι €0,140537 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση των 49.490 ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,15 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος προς διανομή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 ανέρχεται σε €110.128,50, ήτοι €0,140537 ανά μετοχή, το οποίο όμως με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 50.310 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεότερη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2367/1995 τα μερίσματα που διανέμει η εταιρία στους μετόχους της με οποιαδήποτε μορφή, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα των τελευταίων, μη ισχυούσης οποιασδήποτε άλλης διάταξης η οποία ορίζει κάτι διαφορετικό.

Ως ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του υπόλοιπου μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (Record Date), ορίσθηκε η Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Euronext Athens, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Α.Ε.Π.Ε.Υ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της «Euronext Securities Athens S.A.» και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της «Euronext Securities Athens S.A.», η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (1) έτος (δηλαδή έως την 30 η Ιουνίου 2027). Μετα την 01 Ιουλίου 2027 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2031, οι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Εταιρεία.

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2) θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.