Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξαγοράς της Alpha Trust από την Alpha Bank, μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών της.

Το σχέδιο εξαγοράς της Alpha Bank

Η δημόσια πρόταση, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 2026, αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών.

Ήδη, η Alpha Bank έχει εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα, καθώς έχει συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας με βασικούς μετόχους που κατέχουν συνολικά το 69,61% της εταιρείας. Αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και υψηλόβαθμα στελέχη της Alpha Trust, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, γεγονός που αποτυπώνει τη στήριξη της διοίκησης στη συναλλαγή.

Το τίμημα και το «premium» προς τους μετόχους

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί το προσφερόμενο τίμημα των €20,20 ανά μετοχή, το οποίο η Alpha Bank θα καταβάλει σε μετρητά.

Η τιμή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς:

υπερβαίνει κατά περίπου 56% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών,

είναι υψηλότερη κατά άνω του 13% σε σχέση με την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή.

Το υψηλό αυτό premium αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία της Alpha Trust για τον όμιλο της Alpha Bank και τις δυνατότητες περαιτέρω. ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία

Η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 2026, δίνοντας στους μετόχους περιθώριο τεσσάρων εβδομάδων για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω των χρηματιστηριακών τους διαμεσολαβητών, ενώ το πλήρες πληροφοριακό δελτίο είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναλαμβάνει τα κόστη εκκαθάρισης της συναλλαγής, ενώ ο φόρος μεταβίβασης παραμένει στη χρέωση των μετόχων.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού άνω του 90%, η Alpha Bank δύναται να ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών, ενώ παράλληλα οι εναπομείναντες μέτοχοι θα διαθέτουν δικαίωμα εξόδου στην ίδια τιμή.