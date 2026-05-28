Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

Ευρύ άνοιγμα στον τουρισμό αποφάσισε να υλοποιήσει η Premia Properties, ανακοινώνοντας τις επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ σε νέα ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες μέχρι το τέλος του 2026.

Παρουσιάζοντας τα επενδυτικά σχέδια για το 2026 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο CEO Κώστας Μαρκάζος ανακοίνωσε ότι η Premia Properties ίδρυσε νέα θυγατρική στον τομέα της φιλοξενίας με τη Ναταλία Στράφτη, πρώην CEO της Grivalia Hospitality, στη θέση του επικεφαλής.

Στη θυγατρική PremiaHotelInvest θα μεταφερθούν τα νέα ξενοδοχεία που θα αποκτήσει η ΑΕΕΑΠ, όταν έχει και τη διαχείρισή τους.

Πρώτη επενδυτική επιλογή της Premia εξακολουθούν να αποτελούν οι φοιτητικές εστίες

«Στοχεύουμε στον μαζικό τουρισμό»

«Αυτή τη στιγμή ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους διεθνείς επενδυτές», ανέφερε ο κ. Μαρκάζος. «Μέχρι το τέλος του χρόνου, πιστεύω ότι η PremiaHotelInvest θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο των 250-300 εκατ. ευρώ. Εμείς δεν θα είμαστε στα ξενοδοχεία της πόλης. Ο στόχος μας δεν είναι ο τουρισμός πολυτελείας, ούτε και τα ξενοδοχεία μπουτίκ, αλλά ένα σκαλί πιο κάτω. Στοχεύουμε στον μαζικό τουρισμό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Για τα νέα ξενοδοχεία σε νησιωτικές περιοχές, η Premia έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) για την απόκτησή τους.

Η Premia θα έχει το 100% της PremiaHotelInvest, ωστόσο το γεγονός ότι οι νέες επενδύσεις θα γίνουν από νέα θυγατρική – και όχι μέσα από το υπάρχον εταιρικό σχήμα – υποδηλώνει ότι πιθανόν να εισέλθει στην εικόνα και νέος στρατηγικός επενδυτής στην πορεία.

Στόχος το 1 δισ. ευρώ

«Στόχος είναι να ξεπεράσει το χαρτοφυλάκιο μας το 1 δισ. ευρώ το 2026, κάτι που θεωρούμε σχεδόν βέβαιο. Υλοποιούμε επενδυτικό πλάνο με έργα που έχουμε ήδη κλείσει και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης», υπογράμμισε ο CEO.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το α’ τρίμηνο, το χαρτοφυλάκιό του αποτελείται από 74 ακίνητα με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 706,5 εκατ. ευρώ.

Πρώτη επενδυτική επιλογή της Premia εξακολουθούν να αποτελούν οι φοιτητικές εστίες, έτσι ώστε σε έναν χρόνο η εταιρεία να διαθέτει 20 κτίρια 2.000 δωματίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως τόνισε ο κ. Μαρκάζος, «έρχονται κι άλλες εστίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Το μοντέλο που ακολουθούμε, βασίζεται σε αναπτύξεις στο κέντρο των πόλεων και η διαχείριση ανατίθεται σε εξειδικευμένες εταιρείες».

Η εταιρεία υλοποιεί επενδύσεις 150 εκατομμυρίων, πέραν της εξαγοράς των ξενοδοχείων. Στις τελευταίες κινήσεις που έκανε συγκαταλέγεται η πώληση του ακινήτου που στέγαζε τις αποθήκες της Seagull στη Σίνδο, η αλλαγή μισθωτή των παλιών αποθηκών του Σκλαβενίτη στον Ασπρόπυργο, στον ΑΒ Βασιλόπουλο – με το μίσθωμα να αυξάνεται κατά 15% – και η ενοικίαση γραφειακού συγκροτήματος στην Καλαμαριά αντί 700.000 ευρώ ετησίως. Το ακίνητο αποκτήθηκε μέσω πλειστηριασμού από την ΑΣΠΙΣ Πρόνοια.

Ενώ στο ακίνητο στην περιοχή του Ρέντη, ο κ. Μαρκάζος επισήμανε πως «υπάρχει πλάνο για επενδύσεις 10 εκατομμυρίων. Φέτος θα κατασκευαστούν γήπεδα μπάσκετ, ενώ εκεί θα μεταφερθεί το Μουσείο Ιδρύματος Αντετοκούνμπο. Έχουν γίνει αλλαγές σε μισθωτές και ήδη έχει ξεκινήσει η μετατροπή του σε ψυχαγωγικό αθλητικό πάρκο από εμπορικό κέντρο. Ποντάρουμε σε μεγάλες υπεραξίες από αυτό το ακίνητο. Τα Village Cinemas παραμένουν ως βασικός μισθωτής, αλλά κάποιες αίθουσες θα αποκτήσουν κ αυτές ψυχαγωγικό χαρακτήρα».