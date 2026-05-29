Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC

Μια εκ βαθέων συνέντευξη παραχώρησε στο CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, μιλώντας για τις καθοριστικές αποφάσεις της καριέρας του, τη μάχη του απέναντι στη συγχώνευση του London Stock Exchange Group με τη Deutsche Börse, αλλά και για το όραμά του σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και της Euronext.

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Ο Μπουζνά περιέγραψε πώς, μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Euronext το 2016, βρέθηκε αντιμέτωπος με μία απόφαση που, όπως είπε, καθόρισε ολόκληρη τη θητεία του. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση μεταξύ του London Stock Exchange και της Deutsche Börse απειλούσε να δημιουργήσει έναν χρηματιστηριακό κολοσσό που θα περιόριζε δραματικά τον ρόλο της Euronext στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Κάποιοι γύρω μου μού έλεγαν “Στεφάν, ηρέμησε, σταμάτα να είσαι επιθετικός”. Εγώ πήρα μια εντελώς διαφορετική θέση. Αποφάσισα ότι θα “σκοτώσουμε” αυτή τη συναλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πίσω από την κατάρρευση της συμφωνίας

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κινήθηκε για να αποσταθεροποιήσει τη συμφωνία, παρά το γεγονός ότι διέθετε περιορισμένη υποστήριξη. Όπως είπε, είχε δύο επιλογές, είτε να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα είτε να δημιουργήσει χώρο για το μέλλον της Euronext εμποδίζοντας τη συγχώνευση.

Ο Μπουζνά περιέγραψε με λεπτομέρειες τις επαφές που πραγματοποίησε εκείνη την περίοδο, μεταξύ άλλων με την τότε Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Margrethe Vestager, την οποία επισκέφθηκε τρεις φορές, αλλά και με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου της Έσσης στη Γερμανία, που εποπτεύει τη Deutsche Börse.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του ήταν να πείσει τις ευρωπαϊκές αρχές ότι η συμφωνία ήταν λανθασμένη τόσο σε βιομηχανικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

«Δημιουργήσαμε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν θετική τη συμφωνία. Και επειδή ο χρόνος σκοτώνει τις συμφωνίες, αλλά και επειδή οι εμπλεκόμενοι ηγέτες δεν κατανόησαν σωστά τη δυναμική του Brexit, η συμφωνία κατέρρευσε», ανέφερε.

«Ήταν ένα project PowerPoint»

Ο επικεφαλής της Euronext υποστήριξε ότι η αποτυχία της συγχώνευσης δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή ενοποίηση, αλλά αντιθέτως απέτρεψε ένα «κακό deal».

Όπως είπε, θεωρούσε τη συμφωνία «Frankenstein», καθώς οι δύο οργανισμοί δεν διέθεταν το πολιτισμικό και στρατηγικό υπόβαθρο για να λειτουργήσουν ως ενιαία οντότητα. «Ήταν ένα project PowerPoint», σχολίασε, προσθέτοντας ότι οι επικεφαλής των δύο χρηματιστηρίων «δεν είχαν το ευρωπαϊκό όραμα που απαιτούνταν».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προτίμησε να προσεγγίσει τη Vestager με διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους CEOs. Όπως αποκάλυψε, τις είπε ότι “έχετε δύο ρόλους. Είστε δικαστής αλλά και πολιτική ηγέτιδα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τα νομικά επιχειρήματα αλλά και γιατί, από ευρωπαϊκή βιομηχανική σκοπιά, αυτή είναι η λάθος συμφωνία. Εσείς θα αποφασίσετε πώς θα σταθμίσετε τα πολιτικά και τα νομικά επιχειρήματα”».

«Η ηγεσία απαιτεί να αντέχεις τη μοναξιά»

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης. «Η καθοριστική δύναμη για να παίρνει αποφάσεις ένας ηγέτης είναι η ικανότητά του να αντέχει να είναι μόνος. Αν δεν αντέχεις τη μοναξιά, τότε συμβιβάζεσαι», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πραγματικά δύσκολες αποφάσεις δεν είναι αυτές μεταξύ μιας καλής και μιας κακής επιλογής, αλλά εκείνες όπου πρέπει να επιλέξεις «ανάμεσα σε δύο κακές επιλογές».

Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν τις δύσκολες αποφάσεις όχι επειδή είναι διανοητικά περίπλοκες, αλλά επειδή είναι συναισθηματικά επώδυνες.

Από τη SOS Racisme στις αίθουσες των χρηματιστηρίων

Ο CEO της Euronext συνέδεσε αυτή τη νοοτροπία με τη δράση του στη δεκαετία του ’80 ως συνιδρυτής της αντιρατσιστικής οργάνωσης SOS Racisme. Όπως είπε, εκείνη ήταν η πιο καθοριστική περίοδος της ζωής του για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

«Ήμουν 20 ετών και ένας από τους πέντε ηγέτες της οργάνωσης. Ερχόμασταν ακόμη και σε φυσικές συγκρούσεις με ακροδεξιές ομάδες. Από τότε δεν φοβάμαι κανέναν. Αν φοβάσαι, χάνεις. Αν δεν φοβάσαι, επικρατείς», ανέφερε.

Η παιδική ηλικία, η φτώχεια και η εμμονή με τη δουλειά

Στη συνέντευξη, ο Μπουζνά μίλησε επίσης εκτενώς για την προσωπική του διαδρομή. Γιος εργάτη εργοστασίου από την Τυνησία και μητέρας δασκάλας, μεγάλωσε, όπως είπε, σε ένα περιβάλλον χωρίς οικονομικές δυνατότητες, όπου η σκληρή δουλειά αποτελούσε τη μοναδική διέξοδο.

Αποκάλυψε ότι αρχικά ήθελε να γίνει αρχαιολόγος και είχε γίνει δεκτός στη σχετική σχολή στο Παρίσι, όμως ο πατέρας του αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει αυτή την επιλογή, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει το μέλλον του. Έτσι στράφηκε στη Νομική.

«Μεγάλωσα με την εμμονή ότι η σκληρή δουλειά είναι ο μόνος πόρος που διαθέτουν όσοι δεν έχουν άλλους πόρους», είπε χαρακτηριστικά.

O Μπουζνά για τη μεταμόρφωση της Euronext

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μετεξέλιξη της Euronext τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, όταν ανέλαβε το 2015, η εταιρεία ήταν ουσιαστικά ένα «βάρος». «Κανείς δεν ήθελε τη δουλειά. Αν υπήρχαν καλύτεροι υποψήφιοι, δεν θα επέλεγαν κάποιον σαν εμένα χωρίς εμπειρία ως CEO και χωρίς εμπειρία σε market infrastructure», ανέφερε.

Υπό την ηγεσία του, η Euronext εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο διαχειριστή χρηματιστηρίων στην Ευρώπη, ενσωματώνοντας τις αγορές του Παρισιού, του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας, του Όσλο, του Δουβλίνου, της Αθήνας και της Borsa Italiana.

Το πανευρωπαϊκό μοντέλο και η στρατηγική επέκτασης

Ο Μπουζνά απέδωσε την επιτυχία αυτής της επέκτασης σε ένα πανευρωπαϊκό μοντέλο που βασίζεται στον σεβασμό της εθνικής ταυτότητας κάθε χώρας.

Όπως είπε, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν «μεγάλες και μικρές χώρες» στην Ευρώπη, αλλά μόνο «μεγάλες και μικρές αγορές», ενώ όλα τα ευρωπαϊκά έθνη διαθέτουν κάτι μοναδικό και πολύτιμο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κάθε φορά που ξεκινά συζητήσεις σε μια νέα χώρα, ζητά από την ομάδα του να τον οδηγήσει πρώτα σε χώρους ιστορίας και πολιτισμού, όπως μουσεία εθνικής ιστορίας ή μέρη που επισκέπτονται μαθητές.

«Όταν δείχνεις πραγματικό σεβασμό και αυθεντική περιέργεια για τους άλλους λαούς, διαφοροποιείσαι από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς», υπογράμμισε.

Η Ευρώπη, οι δημοκρατικές αξίες και ο ρόλος της Euronext

Αναφερόμενος στο μέλλον της Ευρώπης και της Euronext, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διεθνή αμφισβήτηση των δημοκρατικών αξιών της Δύσης.

Όπως είπε, θεωρεί ότι βρίσκεται «στη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος» ώστε να συμβάλει στη διατήρηση όσων έχτισαν οι προηγούμενες γενιές στην Ευρώπη μετά το 1945.

«Σήμερα κάποιοι στις ΗΠΑ μάς λένε ότι όλα αυτά τελείωσαν και ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί μόνο η ισχύς. Αν η Ευρώπη δεν παραμείνει ισχυρή, ευημερούσα και ελεύθερη, τότε αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η κοινωνική συνοχή θα εξαφανιστούν», προειδοποίησε.

Ο ίδιος συνέδεσε ευθέως τη στρατηγική της Euronext με αυτή τη μάχη για την ευρωπαϊκή αυτονομία και ισχύ, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κυριαρχία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

«Για να παραμείνεις ελεύθερος, πρέπει να συγκρούεσαι»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον Μπουζνά να επαναλαμβάνει τη βασική αρχή που, όπως είπε, καθοδηγεί τη ζωή και τις αποφάσεις του:

«Για να παραμείνεις ελεύθερος, πρέπει να επιλέγεις τη σύγκρουση αντί της άνεσης».