Bally's Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ

Δικαιούχοι της διανομής της Bally's Intralot είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens στις 24 Ιουνίου

Business 29.05.2026, 13:16
Tη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €30 εκατ. ευρώ από αποθεματικά τα οποία σχηματίστηκαν τα προηγούμενα έτη από λήψη ενδοομιλικών μερισμάτων αποφάσισε η Bally’s Intralot στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μάϊου 2026.

Το μέρισμα θα διανεμηθεί στους μετόχους κατ’ αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, προσαυξάνει, κατ΄ άρθρο 50 Ν. 4548/2018, το ποσό του μερίσματος, ανά μετοχή, που διανέμεται στις λοιπές μετοχές.

Σήμερα, με βάση τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0162446217, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Ωστόσο το οριστικό ποσό ανά μετοχή θα καθοριστεί με βάση τον τελικό αριθμό των μετοχών που συμμετέχουν στη διανομή που θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος.

Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή

Από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς (πληρώτριας τράπεζας), ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές
αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανούντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, ήτοι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

