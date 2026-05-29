ΜΙΔΑ: Οι αλλαγές σε επιδόματα και ακίνητα

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 29.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΜΙΔΑ: Οι αλλαγές σε επιδόματα και ακίνητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαρωτικούς ελέγχους στα ακίνητα ξεκινάει η ΑΑΔΕ μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων ή αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε ενοικιαστές.

Το νέο σύστημα, το οποίο προωθούν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου και θα αποτελέσει την ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για το σύνολο των ακινήτων της χώρας.

Το ΜΙΔΑ

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας από το είδος και την επιφάνεια μέχρι τη χρήση του (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο).

Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει διασταυρώσεις δεδομένων, εντοπίζοντας περιπτώσεις αναντιστοιχίας μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και πραγματικής εικόνας.

Τα ακίνητα

Μέχρι σήμερα, ο βασικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας γίνεται μέσω του Ε9. Με την πλήρη ανάπτυξη του ΜΙΔΑ, τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα με το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια λάθους ή απόκρυψης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου το σύστημα θα ελέγχει την επιλεξιμότητα εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις γης.

Παράλληλα, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει τον γεωχωρικό έλεγχο, επιτρέποντας πιο ακριβή διαχωρισμό των εκτάσεων που δικαιούνται επιδοτήσεις.

Οι εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ

Από το 2027, το ΜΙΔΑ θα αποτελέσει και βασικό εργαλείο για τη χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, καθώς μέσω της πλατφόρμας θα επιβεβαιώνεται η κύρια κατοικία κάθε φορολογουμένου.

Η νέα ψηφιακή χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά για κάθε ακίνητο στοιχεία όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία θα διασυνδεθούν πλήρως, δημιουργώντας ενιαίο μητρώο.

Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν με σαφήνεια τη χρήση των ακινήτων τους, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική χρήση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην καταγραφή των κενών κατοικιών, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτικότερη από ποτέ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτική
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών
Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot
ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα τα διεθνή brands - Οι hot πιάτσες

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Κτηματολόγιο: Νέα ρύθμιση ξεμπλοκάρει επιδοτήσεις για χιλιάδες «γκρίζες» εκτάσεις
Ακίνητα

Το «παράθυρο» για επιδοτήσεις σε γη που δηλώνεται ως δημόσια

Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για εκατομμύρια στρέμματα που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ ως καλλιεργούμενες αλλά εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο;

Μάχη Τράτσα
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

ΜΙΔΑ: Οι αλλαγές σε επιδόματα και ακίνητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι φέρνει το ΜΙΔΑ σε επιδόματα, ακίνητα και ΕΝΦΙΑ

Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας

Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
ΑΑΔΕ: Έρχεται…τηλεφωνική κλήση από την Εφορία – Τι να προσέξετε
Tax

Έρχεται... τηλεφωνική κλήση από ΑΑΔΕ - Τι να προσέξετε

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλαρφόρμα Α21
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα

Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517 της ΑΑΔΕ - Η εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα περιλαμβάνει αναφορές οικονομικού εγκλήματος και παράνομων αγροτικών ενισχύσεων

Latest News
Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτικότερη από ποτέ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτική

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs διακρίνει 3 λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη

ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών

Κατά 0,5 % μειώθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών σύμφωνα με την ΤτΕ - Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε μετοχές και οι τεχνικές προβλέψεις

Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot

Δικαιούχοι της διανομής της Bally’s Intralot είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens στις 24 Ιουνίου

ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Η συμβατική αμοιβή της ΕΚΤΕΡ ορίζεται σε 33.600.000,00 ευρώ

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Loulis Food Ingredients

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Economy

Πότε ξεκινά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για την παράταση του μέτρου για το ντίζελ κίνησης

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα
AGRO

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα

Ο FAO ζητά αποτελεσματική συνεργασία για να διασφαλιστεί ότι τα βασικά, θρεπτικά, υγιεινά τρόφιμα φτάνουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι - Πώς υπολογίζεται

Όταν ένας μισθωτός παίρνει την άδειά του, δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές» του, αλλά και το επίδομα αδείας

ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies