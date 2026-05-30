Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια καθυστέρηση διάρκειας πολλών μηνών αντιμετωπίζει η Blue Origin, μετά την έκρηξη ενός πυραύλου που προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας και του κλάδου, γεγονός που ανατρέπει τα χρονοδιαγράμματα για τις εκτοξεύσεις δορυφόρων της Amazon και ενισχύει την κυριαρχία της SpaceX στην αγορά των εμπορικών εκτοξεύσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Amazon αντιμετωπίζει αυστηρές προθεσμίες και περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις για τις εκτοξεύσεις δορυφόρων

Η αποτυχία της Πέμπτης ενδέχεται επίσης να περιπλέξει τα σεληνιακά σχέδια της NASA.

Το ατύχημα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής ανάφλεξης των κινητήρων για την εκτόξευση του πυραύλου New Glenn την επόμενη εβδομάδα, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τζεφ Μπέζος. Οι εταιρείες του, Blue Origin και Amazon, επιδιώκουν να εδραιωθούν ως αξιόλογοι ανταγωνιστές στους κλάδους των βαρέων μεταφορών και των παγκόσμιων δικτύων δορυφορικού διαδικτύου, ανταγωνιζόμενες την SpaceX του Ίλον Μασκ.

Here’s our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket. Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

Ένας προωθητήρας της Blue Origin με την ονομασία «No, It’s Necessary» – μια αναφορά σε μια ατάκα από την ταινία Interstellar – καταστράφηκε στο ατύχημα της Πέμπτης. Η εξέδρα εκτόξευσης «καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς» και οι μηχανικοί αναμένουν διακοπή τουλάχιστον έξι μηνών, αν όχι περισσότερο, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

«Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που το SpaceX Starship εξερράγη επίσης στην εξέδρα εκτόξευσης και η Blue Origin μπορεί επίσης να ανακάμψει. Ωστόσο, θα χρειαστούν μήνες για την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Antoine Grenier, εταίρος και επικεφαλής της διαστημικής συμβουλευτικής στην Analysys Mason.

Μήνες θα διαρκέσει η επισκευή

Αφού ένας Falcon 9 εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης το 2016, η SpaceX αφιέρωσε περισσότερο από ένα χρόνο στην επισκευή των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων, αν και επανέλαβε τις εκτοξεύσεις μέσα σε 4,5 μήνες μεταφέροντας τις δραστηριότητές της σε μια δεύτερη εξέδρα στη Φλόριντα.

Ενώ η απόφαση της Amazon να προσθέσει περισσότερους συνεργάτες εκτόξευσης, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX, έχει μειώσει την εξάρτησή της από έναν μόνο πύραυλο, δίνει στην επιχείρηση του Mασκ πλεονέκτημα έναντι του Μπέζος, του μακροχρόνιου αντιπάλου του.

«Λυπάμαι που το βλέπω αυτό, ελπίζω να ανακάμψετε γρήγορα», είπε ο Mασκ σε μια ανάρτηση στο X, απαντώντας αργότερα στον Μπέζος με το «Ad astra per aspera», μια λατινική φράση που αναφέρεται στην υπέρβαση αδύνατων στόχων.

Η Amazon LEO βασιζόταν στον γρήγορο ρυθμό εκτόξευσης του New Glenn για να αναπτύξει το ήμισυ του στόλου των περισσότερων από 3.200 δορυφόρων ευρυζωνικής σύνδεσης έως τον Ιούλιο του 2026, προκειμένου να τηρήσει τις κανονιστικές προθεσμίες. Μια παρατεταμένη απαγόρευση πτήσεων από την FAA θα απειλήσει σοβαρά το χρονοδιάγραμμα.

Σε κίνδυνο η ανάπτυξη του δικτύου της Blue Origin

Ο Grenier της Analysys Mason ανέφερε ότι η Amazon έχει ήδη αξιοποιήσει μεγάλο μέρος της διαθέσιμης βραχυπρόθεσμης χωρητικότητας από άλλους παρόχους υπηρεσιών εκτόξευσης βαρέων πυραύλων. Αν και η SpaceX θα μπορούσε να καλύψει μέρος της πρόσθετης ζήτησης, ο πύραυλος Falcon 9 μπορεί να μεταφέρει περίπου τους μισούς δορυφόρους LEO της Amazon ανά εκτόξευση σε σύγκριση με τον New Glenn, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική μετατόπιση των εκτοξεύσεων θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντική αύξηση του αριθμού των αποστολών, πρόσθεσε.

Επίσης, τα σεληνιακά ωφέλιμα φορτία έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα οχήματα εκτόξευσης, γεγονός που καθιστά περίπλοκη τη μετάβαση σε εναλλακτικό πύραυλο.

Ο πύραυλος είχε επίσης προγραμματιστεί να εκτοξεύσει τον πρώτο σεληνιακό προσγειωτή Blue Moon της Blue Origin αργότερα φέτος. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η NASA ανέθεσε στην εταιρεία σύμβαση για την παράδοση δύο σεληνιακών οχημάτων πριν από την αποστολή Artemis 4 το 2028.

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αξιολογήσει τον βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στα προγράμματα Artemis και Moon Base, αν και παραμένει ασαφές εάν θα χρειαστεί να ανατεθούν εκ νέου αποστολές.

Ωστόσο, μένει να δούμε κατά πόσο το περιστατικό αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Blue Origin και πλεονέκτημα για τη SpaceX, της οποίας το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών είναι γεμάτο με τις δικές της εκτοξεύσεις δορυφόρων Starlink, παράλληλα με εμπορικές και κυβερνητικές αποστολές.

Η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη και το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης επιβεβαίωσαν την Παρασκευή τη δέσμευσή τους προς την Blue Origin, διατηρώντας την πρόσφατα ανατεθείσα σύμβαση εκτόξευσης για λόγους εθνικής ασφάλειας την Πέμπτη, παρά την καταστροφική έκρηξη της ράμπας εκτόξευσης του πυραύλου New Glenn της εταιρείας λίγες ώρες αργότερα.

«Μακροπρόθεσμα, η αγορά εξακολουθεί να χρειάζεται βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, οπότε αυτό ενισχύει την θέση της SpaceX στο περιθώριο, αλλά δεν αλλάζει την ευρύτερη πορεία προς ένα οικοσύστημα πολλαπλών παρόχων», δήλωσε ο Mark Boggett, Διευθύνων Σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας επενδύσεων στον τομέα του διαστήματος Seraphim Space.