ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις ανταγωνιστικές χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο.

Η ΔΕΗ συνεχίζει για δεύτερο μήνα να κρατά σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος παρά το γεγονός της έντονης μεταβλητότητας των τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Πηγές της εταιρείας, σχολιάζοντας την τιμολογιακή πολιτική σημειώνουν ότι με αυτήν την πρακτική επιδιώκεται η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα τους ενεργειακού κόστους για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια της ΔΕΗ

Ειδικότερα και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούνιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», σύμφωνα με πηγές της εταιρείας

Τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ

Η δημόσια εταιρεία συνεχίζει με την εμπορική της πολιτική να προτείνει και τα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος.

Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,095 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Η δυναμική τιμολόγηση

Η εταιρεία προτείνει επίσης και τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης.

Πρόκειται για τα ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic που δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

«Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση», σχολιάζουν πηγές της εταιρείας.