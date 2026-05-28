Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Υγεία 28.05.2026, 08:50
Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με μακροχρόνιο κορονοϊό (long Covid) ενδέχεται να είναι διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις και να παραμένει αόρατος από τα υπάρχοντα συστήματα επιτήρησης, σύμφωνα με νέα έρευνα με επικεφαλής το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα «Mass General Brigham».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ. Διαπίστωσαν ότι περίπου ένας στους έξι ασθενείς, δηλαδή σχεδόν το 16%, εμφάνισε long Covid. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 13,6% έως 22,7% σε όλες τις περιοχές.

Τα ποσοστά αυτά, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 18 εκατομμύρια Αμερικανούς, είναι διπλάσια από τις σημερινές εκτιμήσεις και αποτυπώνουν το αυξανόμενο φορτίο χρόνιων παθήσεων έπειτα από λοίμωξη COVID-19. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο «JAMA Network Open».

Ανησυχητικά ευρήματα για τον long Covid

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι σημερινοί διαγνωστικοί κωδικοί καταγράφουν λιγότερο από το 7% των ασθενών με long COVID. «Πάνω από δέκα εκατομμύρια άτομα με long Covid θα παρέμεναν εντελώς απαρατήρητα με βάση τον διαγνωστικό κωδικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα υγείας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να παρακολουθούν το φορτίο της νόσου», σημειώνει ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Χοσεΐν Εστιρί, από το Τμήμα Ιατρικής του «Mass General Brigham». «Τα στοιχεία που εντοπίσαμε είναι σχεδόν σίγουρα υποεκτιμημένα», προσθέτει.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι το 14,5% των ασθενών με κορονοϊό ανέπτυξαν χρόνιες παθήσεις που απαιτούσαν συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές περιφερειακές διαφορές στις εκδηλώσεις του long Covid, όπως τα διαφορετικά ποσοστά προδιαβήτη, που θεωρείται πλέον μία από τις πιθανές μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου.

Σε αντίθεση με την αντίληψη ότι το long Covid αποτελεί κυρίως «κληρονομιά» των πρώτων κυμάτων της πανδημίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνολική συχνότητα εμφάνισής του συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν.

Αυτό δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας πρόκλησης νέων χρόνιων προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν περιλαμβάνουν μη καταγεγραμμένες λοιμώξεις, οι οποίες πλέον αποτελούν την πλειονότητα μετά τη διακοπή των μαζικών τεστ, ούτε ασθενείς χωρίς μακροχρόνια ιατρικά αρχεία. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό φορτίο του long Covid ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

