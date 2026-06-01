Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Tεχνητή νοημοσύνη 01.06.2026, 08:43
«Υπερτσίπ» για υπολογιστές θα λανσάρει φέτος η Nvidia, καθώς ο γίγαντας των ημιαγωγών έρχεται αντιμέτωπος με την Apple, την Qualcomm, την Intel και την AMD για πρώτη φορά.

Οι κατασκευαστές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των Dell, Asus και HP, θα χρησιμοποιήσουν αυτό που η Nvidia ισχυρίζεται ότι είναι «το πιο αποτελεσματικό τσιπ υπολογιστή που κατασκευάστηκε ποτέ», σε συνδυασμό με το λογισμικό Windows της Microsoft, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η κυκλοφορία σηματοδοτεί μια σημαντική ανταγωνιστική μετατόπιση στη βιομηχανία καταναλωτικών υπολογιστών και μια νέα επιχειρηματική γραμμή αξίας 5,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την Nvidia, σημειώνουν οι Financial Times.

Η εταιρεία, γνωστή για την κυριαρχία της στους ημιαγωγούς για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, προχωρά πέρα ​​από τις παραδοσιακές κάρτες γραφικών της σε ενσωματωμένα τσιπ που τροφοδοτούν ολόκληρο τον υπολογιστή. Η Lenovo, η Microsoft, η Acer και η MSI της Ταϊβάν θα χρησιμοποιήσουν επίσης το προϊόν.

Ο Χουάνγκ βρέθηκε στην Ταϊπέι τη Δευτέρα για να εκφωνήσει μια κεντρική ομιλία στο συνέδριο Computex για να ανακοινώσει τις τελευταίες κινήσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia δήλωσε ότι το RTX Spark Superchip της κατασκευάστηκε ειδικά για να τρέχει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εργάζονται προληπτικά σε εφαρμογές και να εκτελούνται στο παρασκήνιο ως προσωπικός «συνεργάτης».

Ο κατασκευαστής τσιπ στοχεύει να επωφεληθεί από τα αναμενόμενα κέρδη από τους καταναλωτές που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις παλαιωμένες συσκευές τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επιβαρύνουν το παλαιότερο υλικό.

Η Nvidia ενσωμάτωσε κάρτα γραφικών στο τσιπ

Το νέο τσιπ της Nvidia ενσωματώνει τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών Blackwell RTX με μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας Grace, υπόσχοντας διάρκεια ζωής μπαταρίας όλη την ημέρα, ενώ παράλληλα εκτελεί τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης πολλών δισεκατομμυρίων παραμέτρων στη συσκευή. Σχεδιάστηκε με την ταϊβανέζικη εταιρεία τσιπ MediaTek και θα κατασκευαστεί από την TSMC.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι η Nvidia επαναπροσδιορίζει τον υπολογιστή «για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια», με τους ανταποκρινόμενους παράγοντες τεχνητής νοημοσύνης να εκτοπίζουν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ως τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές τους.

«Χρειάστηκε χρόνος για να επανεφεύρουμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή», δήλωσε ο Χουάνγκ, με την Nvidia και τη Microsoft να συνεργάζονται για τρία χρόνια στο έργο.

Οι αρχικές συσκευές με τη Microsoft, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες αργότερα φέτος, απευθύνονται σε ένα «premium» τμήμα χρηστών υπολογιστών, όπως προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούς και παίκτες. Αλλά η Nvidia δήλωσε ότι τελικά θα αποτελέσει μέρος μιας οικογένειας περίπου 30 φορητών υπολογιστών και περισσότερων από 10 επιτραπέζιων υπολογιστών που απευθύνονται σε καταναλωτές όλων των τύπων.

Ο Χουάνγκ οραματίστηκε ένα μέλλον σε 10 χρόνια όπου οι καταναλωτές θα έχουν «υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης στο σπίτι τους, που θα εκτελούν πράκτορες και βοηθούς» οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με κάμερες ασφαλείας, τηλεοράσεις, χλοοκοπτικές μηχανές και πλυντήρια πιάτων για την αυτοματοποίηση εργασιών.

Σκληρός ανταγωνισμός σε τσιπ ΑΙ

Το τσιπ M5 της Apple, που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους στα νεότερα MacBooks της, θεωρείται ευρέως ως το κορυφαίο τσιπ επεξεργαστή φορητών υπολογιστών καταναλωτών, εξοπλισμένο για να εκτελεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τοπικά σε μια συσκευή. Η Qualcomm μπήκε στον ανταγωνισμό το 2023 με τον επεξεργαστή Snapdragon X Elite, αμφισβητώντας την Intel και την AMD, οι οποίες ιστορικά κυριαρχούσαν στα τσιπ υπολογιστών.

Τέσσερις εταιρείες – Lenovo, HP, Dell και Apple – αντιπροσώπευαν το 73% των παγκόσμιων πωλήσεων υπολογιστών το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας και συμβουλευτικής Gartner. Η Asus και η Acer είχαν 6,7% και 6,4% αντίστοιχα, ενώ η Microsoft αντιπροσώπευε ένα ακόμη μικρότερο μερίδιο.

Η Microsoft λάνσαρε τους υπολογιστές Copilot με την επωνυμία τεχνητής νοημοσύνης το 2024, αλλά τα προϊόντα αποδείχθηκαν αποτυχία. Προκάλεσαν αντιδράσεις από τους καταναλωτές για μια σχεδιαζόμενη λειτουργία “Recall” που κατέγραφε στιγμιότυπα της δραστηριότητας του χρήστη με την πάροδο του χρόνου, αναγκάζοντας την εταιρεία να κάνει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία.

Η κεντρική ομιλία του Χουάνγκ στην Ταϊβάν έγινε λίγες ώρες αφότου το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε νέες οδηγίες με στόχο το να κλείσει παραθυράκι που ενδεχομένως να επέτρεπε στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας πρόσβαση στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Οι οδηγίες διευκρίνισαν ότι η αποστολή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia σε θυγατρικές εκτός Κίνας εξακολουθούσε να απαιτεί άδεια για ομάδες με έδρα την Κίνα.

Τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Alibaba και η ByteDance έχουν στραφεί σε κέντρα δεδομένων στη νοτιοανατολική Ασία για να παρακάμψουν τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, ανέφερε η FT πέρυσι.

