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Spiderman: Εκανε 355 εκ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο

Η ταινία υπολείπεται μόλις 2 εκατομμυρίων δολαρίων από το ντεμπούτο ρεκόρ του «Avengers: Endgame» του 2019

Tέχνη και Ζωή 02.08.2026, 23:15
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Spiderman: Εκανε 355 εκ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο
Newsroom

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Ο Spider-Man, η ταινία της Marvel που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ,  αντιμετωπίζει τους Avengers στο… box office.

Το «Spider-Man: Brand New Day» συγκέντρωσε περίπου 355 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office αυτό το Σαββατοκύριακο, μόλις 2 εκατομμύρια δολάρια μακριά από το ντεμπούτο ρεκόρ του «Avengers: Endgame» του 2019.

Η ταινία ξεκίνησε με ρεκόρ πωλήσεων προεπισκόπησης την Πέμπτη και κέρδισε 169.3 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων των προπωλήσεων, και 101.5 εκατομμύρια δολάρια το Σάββατο. Η Sony προβλέπει μια κυριακάτικη συγκομιδή 84 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα φέρει τη νεότερη ταινία του Spider-Man στα περίπου 355 εκατομμύρια δολάρια. Οι τελικές καταμετρήσεις θα φτάσουν τη Δευτέρα.

Το «Brand New Day» είναι μόνο η δεύτερη ταινία του Χόλιγουντ που απέφερε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων κατά τη διάρκεια ενός εγχώριου Σαββατοκύριακου έναρξης.

Το «Avengers: Endgame» ήταν το πρώτο που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα με το ντεμπούτο του στα 357 εκατομμύρια δολάρια πριν από επτά χρόνια, αναφέρει το CNBC.

Διεθνώς, η ταινία συγκέντρωσε επιπλέον 572 εκατομμύρια δολάρια σε εκτιμώμενο box office, συμπεριλαμβανομένων 121 εκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα, ανεβάζοντας το παγκόσμιο άνοιγμα στα 927 εκατομμύρια δολάρια.

«Το τι σημαίνει αυτό για τις κινηματογραφικές αίθουσες δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Πολ Ντεργκαραμπετιάν, επικεφαλής των τάσεων της αγοράς στη Rentrak. «Αυτό δημιουργεί έναν απίστευτο μήνα Αύγουστο και αυξάνει την πιθανότητα αυτό το καλοκαίρι να είναι το μεγαλύτερο από άποψη εσόδων από το 2019, ξεπερνώντας το όριο αναφοράς των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι μικρό κατόρθωμα».

Υπολογίζεται ότι 24.1 εκατομμύρια θεατές του κινηματογράφου κατευθύνθηκαν στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ και τον Καναδά για να δουν το «Brand New Day», σύμφωνα με στοιχεία της EntTelligence. Περίπου το 21% των εισιτηρίων που αγοράστηκαν ήταν για premium προβολές μεγάλου μεγέθους και κόστιζαν κατά μέσο όρο 18.55 $ το τεμάχιο.

«Αυτό είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό άνοιγμα και είμαστε ευγνώμονες στο κοινό παντού που βγήκε και βίωσε την ταινία μας όπως έπρεπε να τη δουν», δήλωσε ο Κέβιν Φέιτζ , παραγωγός της ταινίας και πρόεδρος των Marvel Studios που ανήκουν στην Disney.

«Αυτό το ντεμπούτο αντικατοπτρίζει τη διαρκή δύναμη των χαρακτήρων της Marvel και τη σύνδεση που συνεχίζουν να έχουν με τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο — και, όπως είδε το κοινό, δημιουργεί συναρπαστικά πράγματα που θα ακολουθήσουν».

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