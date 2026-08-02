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Apple: Βάζει «φρένο» στις αναφορές για κενά ασφαλείας λόγω… ChatGPT

Η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone έχει περιορίσει τον αριθμό των ευπαθειών, προκειμένου να διαχειριστεί το κύμα αναφορών κατά της Apple

Tεχνητή νοημοσύνη 02.08.2026, 22:47
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Apple: Βάζει «φρένο» στις αναφορές για κενά ασφαλείας λόγω… ChatGPT
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Η Apple περιόρισε τον αριθμό των αναφορών για πιθανά κενά ασφαλείας που μπορούν να υποβάλλουν οι ερευνητές στο εσωτερικό της σύστημα αξιολόγησης, καθώς έχει δεχθεί «καταιγισμό» αιτημάτων από χρήστες που αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουν πιθανές ευπάθειες. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με χιλιάδες αναφορές χαμηλής ποιότητας, πολλές από τις οποίες προέρχονται από μοντέλα AI που «φαντάζονται» ανύπαρκτα προβλήματα ασφαλείας.

Η Apple επιβεβαίωσε στους FT ότι από τον Ιούνιο εισήγαγε περιορισμούς στις υποβολές μέσω της πλατφόρμας ασφαλείας της, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης είχε επιβαρυνθεί από αυτό που χαρακτηρίζει «AI slop» — δηλαδή αναφορές που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Η περίπτωση της Bynario για την Apple

Το θέμα αναδείχθηκε έπειτα από καταγγελία της ιταλικής νεοφυούς εταιρείας κυβερνοασφάλειας Bynario. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Financial Times, η εταιρεία χρησιμοποίησε το ChatGPT της OpenAI και μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες εντόπισε περισσότερες από 50 πιθανές ευπάθειες στη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Mac.

Ανάμεσά τους, όπως υποστηρίζει, βρισκόταν και μία ιδιαίτερα σοβαρή αλυσίδα ευπάθειας κλιμάκωσης προνομίων (privilege escalation exploit chain), η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να αποκτήσει πλήρη έλεγχο ενός υπολογιστή Mac.

Ωστόσο, η Bynario ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να ενημερώσει εγκαίρως την Apple, καθώς είχε ήδη εξαντλήσει το όριο αναφορών που επιτρέπει πλέον το σύστημα της εταιρείας.

«Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον κλάδο. Οι κατασκευαστές λογισμικού έχουν κατακλυστεί από τον τεράστιο αριθμό ευπαθειών που εντοπίζονται», δήλωσε στους FT ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bynario, Αλφρέντο Πεσόλι.

Η Apple ανέφερε ότι πλέον βρίσκεται σε επικοινωνία με την εταιρεία και εξετάζει τις υποβολές της.

Νέοι περιορισμοί στις υποβολές

Η αμερικανική εταιρεία έχει πλέον επιβάλει ανώτατο όριο στις ανοικτές αναφορές που μπορεί να διατηρεί κάθε ερευνητής, ενώ προβλέπεται και περίοδος αναμονής 30 ημερών πριν από νέες υποβολές. Όσοι χρειάζονται μεγαλύτερο όριο μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

«Με τη διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα αναφορών ασφαλείας που δημιουργούνται με τη βοήθεια AI σε ολόκληρο τον κλάδο, προσαρμόσαμε πρόσφατα τον αριθμό των νέων αναφορών που μπορεί να έχει ανοικτές ταυτόχρονα ένας ερευνητής», ανέφερε η Apple σε ανακοίνωσή της προς τους Financial Times.

Παράλληλα, η ίδια η Apple χρησιμοποιεί πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την αρχική αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναφορών, αν και η τελική επιβεβαίωση κάθε ευπάθειας εξακολουθεί να γίνεται από ανθρώπους.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την κυβερνοασφάλεια

Σύμφωνα με τους Financial Times, το περιστατικό αναδεικνύει μια ευρύτερη αλλαγή στην κυβερνοασφάλεια. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τόσο τον εντοπισμό πραγματικών κενών ασφαλείας όσο και τη δημιουργία μεγάλου αριθμού αναφορών αμφίβολης αξιοπιστίας από λιγότερο έμπειρους ερευνητές.

Η ίδια η Apple έχει αρχίσει να αξιοποιεί την AI για την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων της. Στις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, απέδωσε στην OpenAI και την Anthropic τη συμβολή τους στον εντοπισμό σειράς ευπαθειών σε διάφορες συσκευές της.

Οι διορθώσεις ασφαλείας στις συγκεκριμένες ενημερώσεις ήταν περίπου πέντε φορές περισσότερες σε σχέση με προηγούμενους κύκλους αναβαθμίσεων, στοιχείο που, σύμφωνα με τους Financial Times, αποτυπώνει πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τόσο την επίθεση όσο και την άμυνα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα ο Rafe Pilling, διευθυντής πληροφοριών απειλών της Sophos, η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον δεν είναι ο εντοπισμός των ευπαθειών, αλλά η ταχύτατη αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και διαχείρισή τους, καθώς η AI αυξάνει κατακόρυφα τον όγκο των αναφορών που καλούνται να εξετάσουν οι εταιρείες λογισμικού.

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