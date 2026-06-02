Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Κοινωνία 02.06.2026, 13:23
Ο Νάσος Αθανασίου, γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Νάσος Αθανασίου είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι».

Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

