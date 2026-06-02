S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

Βιομηχανία 02.06.2026, 13:11
Στις 53,3 μονάδες έκλεισε τον Μάιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index- PMI), από 52,4 μονάδες τον Απρίλιο υποδεικνύοντας ταχύτερη βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, καθώς η παραγωγή και η αύξηση των νέων παραγγελιών ανέκτησαν τη δυναμική τους, σύμφωνα με την ανάλυση της τράπεζας.

Οι πωλήσεις συνέχισαν να μειώνονται, παρόλα αυτά, η μέτρια αύξηση των συνολικών νέων εργασιών στήριξε μεγαλύτερη απασχόληση και μια ακόμη επέκταση της αγοραστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, επισημαίνεται, η οξεία διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμπόδισε τις προσπάθειες συσσώρευσης αποθεμάτων αγορών και τελικών προϊόντων. Η αύξηση των αγορών εισροών επιβραδύνθηκε λόγω σημαντικών πιέσεων στις τιμές.

Πράγματι, τα κόστη αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και των παραγώγων του. Σε απάντηση, οι εταιρείες αύξησαν τις προμήθειες πώλησης με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2022.

Ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης ήταν ισχυρότερος από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και μεταξύ των ταχύτερων του περασμένου έτους.

Μετά από μια απώλεια της δυναμικής ανάπτυξης τον Απρίλιο, οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος των πελατών επικεντρώθηκε κυρίως στην εγχώρια αγορά, ωστόσο, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Πίεση στο κόστος

Η πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού, μετά την αναδρομολόγηση της εφοδιαστικής εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώθησε ξανά το κόστος των εισροών προς τα πάνω τον Μάιο, με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να αναφέρονται επίσης.

Στοιχεία που συνήθως αναφέρονται ως αυξανόμενα σε τιμές σχετίζονται με το πετρέλαιο και τα παράγωγά του. Ο ρυθμός πληθωρισμού κόστους ήταν σημαντικός, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της σειράς και ο πιο απότομος από τον Ιούνιο του 2022.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός του κόστους παραγωγής επιταχύνθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα και ήταν ο ταχύτερος για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η διατηρούμενη ζήτηση επέτρεψε στις εταιρείες να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες τους, αν και η αύξηση των τιμών παραγωγού ήταν πολύ πιο αργή από αυτή των επιβαρύνσεων κόστους.

